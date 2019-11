Greifswald

Die Unimedizin Greifswald sagt der Grippe den Kampf an: Sie lädt die Bevölkerung für Mittwoch, den 20. November, von 9 bis 16 Uhr zum großen Impfen ein. Der Vorstand ging bereits geschlossen mit gutem Beispiel voran, auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ließen sich impfen.

Am Mittwoch können sich alle Interessierten zwischen 9 und 16 Uhr im Foyer der Unimedizin Greifswald impfen lassen. Als kleine Aufmerksamkeit gibt es eine Kleinigkeit in der Cafeteria. Ziel ist eine so hohe Impfquote, dass der sogenannte Herdenschutz erreicht ist. Das heißt, dass auch diejenigen geschützt sind, die selbst nicht geimpft sind. Der Vorstand der Unimedizin appelliert daher an alle, die noch keinen Grippeschutz haben, am Impftag teilzunehmen. Er findet anlässlich des „European Antibiotic Awareness Day“ statt.

Der Impftag für die Bevölkerung wird von einem wissenschaftlichen Programm im Hörsaal-Süd begleitet. 13.00 Uhr: Schutzimpfungen für medizinisches Personal – was ist nötig? (Dr. Martina Littmann, Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS)), Rostock; 13.30: Uhr Vermeidet die Influenza-Impfung auch andere Erkrankungen? Prof. Ralf Ewert, Unimedizin Greifswald. 14.00 Uhr Das Influenza-Konzept der Universitätsmedizin Greifswald (Prof. Nils-Olaf Hübner, Unimedizin Greifswald)

Von OZ