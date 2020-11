Gristow

In der ersten Lockdown-Zeit im Frühjahr hat Heike Heimert ihren Umsatz ganz erheblich gesteigert. Es geht in Richtung einer Verdopplung. Im November rechnet die Geschäftsfrau erneut mit viel Betrieb in ihrem Dorfladen im Zentrum von Gristow.

„ Klopapier war bei mir noch nie ausverkauft“, sagt Heike Heimert. „Wir haben ganz tolle Lieferanten, die im Lockdown immer für gefüllte Regale gesorgt haben. Darum lege ich keine Reserven für den November an.“ Die Umsatzsteigerung habe eine Ausweitung des Angebots Richtung viel mehr frischer Produkte, Gemüse, Blumen usw. ermöglicht. Das wiederum lockt mehr Kunden in den Laden, und zwar nicht nur, um noch fehlenden Senf oder Salz zu erwerben.

Anzeige

Lesen Sie auch: In Gristow bei Greifswald lebt der Dorfladen weiter

Postfiliale im Dorfladen

Heike Heimert profitiert in der Corona-Krise von der enormen Steigerung des Versandhandels in der Corona-Krise. Der Dorfladen ist zur Freude der Inhaberin nun eine Post. „Seit dem 1. September sind wir eine Partnerfiliale“, sagt sie. Dazu baut sie jetzt einen Lieferservice aus. „Was wir nicht haben, wird besorgt“, verspricht sie. Bestellt werden kann auch per WhatsApp, zum Beispiel Sorte und Zahl von Brötchen, berichtet Christian Kliemt, der gerade ein Paket abholt.

Die Kunden kämen aus Gristow, Mesekenhagen, Tremt, Kirchdorf usw. und natürlich aus der angrenzenden Hansestadt Greifswald, das heißt aus Riems und Riemersort. Letzterer Stadtteil erhält gegenwärtig eine Frischzellenkur. Torsten Grüber, Inhaber und Geschäftsführer der Bautzner A4res Group GmbH, investiert viele Millionen Euro in Riemserort. Ein neues Zentrum am Wasser an der Straße zum Loefflerinstitut mit Einkaufsmarkt, Kleingewerbe, neuen Wohnungen mit Wasserblick, eine Flaniermeile und eine Gaststätte gehören zu den Vorhaben.

Zusammenarbeit mit Einkaufsmarkt in Riemserort

2016 hatte Grübert 220 Wohnungen und weitere leer stehende Gebäude auf der Landzunge vor der Forschungsinsel gekauft. Bis 2020 sollten die Investitionen laufen, hieß es damals. Das wird nicht zu halten sein, aber es wird am neuen Zentrum gebaut. Wird der neue Einkaufsmarkt Riemserort dem Gristower Dorfladen das Leben schwer machen?

Lesen Sie auch: Neues Ortszentrum mit Flaniermeile in Riemserort

„Ich bin mit Herrn Grüber im Gespräch, wir werden in Riemserort zusammenarbeiten“, sagt Heike Heimert. „Ich finde sein Konzept sehr überzeugend. Es ist sehr gut, wenn neue Bewohner nach Riemserort kommen.“ Bis zum Verkauf an Grüber war die Einwohnerzahl von über 1000 auf 450 gesunken.

Viel Lob und Hoffnung auf Bestand

Die Atmosphäre im Dorfladen ist sehr familiär. Mit den meisten Kunden, die beim OZ-Besuch in den Laden kommen, ist Heike Heimert per Du. Kritik gibt es nicht, sondern nur sehr viel Lob und den Wunsch auf Bestand. „Ich bin erst zum zweiten Mal hier, weil ich erst vor Kurzem ein Grundstück in Gristow erworben habe“, erzählt Petra Hönig. „Mit dem Angebot bin ich zufrieden, hoffentlich bleibt der Laden.“ Man treffe im Dorfladen sehr nette Leute, sagt Christian Kliemt. Heike Heimert gehe immer auf Kundenwünsche ein.

Heike Heimert an der Kasse Quelle: Eckhard Oberdörfer

Ansichtskarten Gristows gibt es jetzt auch

Im Sommer profitiert der Dorfladen von Touristen, die den malerisch gelegenen Ort besuchen. „Sie können hier Ansichtskarten von Gristow erwerben“, erzählt Michaela Harder, die Vorsitzende des Fördervereins der Gristower Kirche ist. So etwas gab es vorher nicht. Dabei haben Förderverein und Dorfladen zusammengewirkt. „Ich habe selbst schon viele Karten verschickt“, sagt Harder. Sie holt sich im Dorfladen fehlenden Schmand. Den gesamten Einkauf erledigt sie nicht im Dorfladen. „Wir kaufen sonst nur Bio, aber die Produkte kann Heike nicht vorhalten“, begründet Michaela Harder. „Aber ich nutze gern die Möglichkeit der Bargeldauszahlung und dem Blumenangebot kann ich oft nicht widerstehen.“ Ihre Brötchen, die holt sie immer im Dorfladen.

Langfristiger Pachtvertrag fehlt – Investitionen in der Warteschleife

Vor knapp zwei Jahren, im Januar 2019, hat die 2018 aus Dresden nach Vorpommern gezogene Heike Heimert die frühere Konsumsverkaufsstelle übernommen. Am 31. Dezember war die Besitzerin des Gemischtwarenladens, Erika Ahrns, mit 76 Jahren in Rente gegangen.

Heike Heimert möchte gern weiter in den Dorfladen investieren, neue Regale gibt es schon. „Aber ich habe immer noch keinen langfristigen Pachtvertrag“, bedauert sie. Darum könne sie schon bewilligte Fördermittel, die es für Dorfzentren gibt, nicht abrufen.

Von Eckhard Oberdörfer