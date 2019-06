Groß Kiesow

Astrid Zschiesche bleibt Bürgermeisterin: Bei der Stichwahl am Sonntag wurde die Einzelbewerberin mit 306 Stimmen erneut in das Amt gewählt und konnte knapp 65 Prozent der Wähler von sich überzeugen. „Ich bin sehr froh über das eindeutige Ergebnis“, sagte die 68-Jährige nach der Auszählung. In den vergangenen Wochen habe die Bürgermeisterin viel Unterstützung erhalten, so auch von der Gemeindevertretung.

„Vor einer Stichwahl ist es nötig, Präsenz zu zeigen, und das habe ich auch getan“, sagte Zschiesche und spielte dabei auf ihren Herausforderer Reinhard Rätz ( Wählergemeinschaft) an, der eine Bürger-Fragestunde mit ihr am vergangenen Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen konnte. „Ich denke, dass seine Abwesenheit auch zu dem Wahlergebnis beigetragen hat.“

Rätz nahm die Niederlage dennoch sportlich: „Ich kann damit gut umgehen und habe auch damit gerechnet. Die Bevölkerung hat eben keinen Mut für etwas Neues.“ Der 68-Jährige erhielt 166 Wählerstimmen und fuhr 35,17 Prozent ein.

Das Ergebnis schien niemanden zu überraschen. Denn bei der vorherigen Wahl am 26. Mai erreichte die Zschiesche knapp 48 Prozent und ließ die Sozialdemokratin Andrea Windisch (17,3 Prozent) und eben Reinhard Rätz (35,1 Prozent) deutlich hinter sich. Bei der Stichwahl gaben von 1076 Wahlberechtigen 472 ihre Stimme ab. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 43,87 Prozent.

Christin Lachmann