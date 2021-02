Groß Kiesow

Bürgermeisterin Astrid Zschiesche hat in ihrer Gemeinde Groß Kiesow zehn Ortsteile unter einen Hut zu bekommen. Ein Thema treibt sie dabei in alle Richtungen der flächenmäßig größten Gemeinde im Amtsgebiet. „Für uns ist nach wie vor die Löschwassersituation wichtig. Natürliche Löschwasserquellen gibt es kaum noch. Durch die Teiche kann man im Sommer gut laufen. Daher werden wir als nächstes in Groß Kiesow Meierei einen neuen Löschwassertank einbauen, der bei jedem Wetter nutzbar ist“, sagt die Bürgermeisterin. Bereits im letzten Jahr wurden 100 000 Euro für drei Löschtanks in der Gemeinde investiert.

Überhaupt ist das Wirken und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr – wie überall – auch in ihrer Gemeinde ein bedeutendes Thema. Die Anschaffung eines neues Feuerwehrautos im nächsten Jahr wirft daher schon ihre Schatten voraus. „Es muss jetzt damit begonnen werden, das Gerätehaus in Sanz dafür vorzubereiten. Da das neue Fahrzeug einen Wassertank besitzt, muss das Gebäude – insbesondere das Dach – nun auch isoliert werden, damit das Wasser darin im Winter nicht einfriert“, erklärt das Gemeindeoberhaupt.

Neuer Bauhof

Eine wachsende Gemeinde beschäftigt auch die Gemeindearbeiter. Künftig sollen diese für ihren Einsatz wieder auf einen zentralen Bauhof mit Werkstatt zurückgreifen können. „Dafür haben wir bereits im vorigen Jahr ein Grundstück in Groß Kiesow erworben, auf dem der Bauhof mit einer Halle samt Werkstatt entstehen soll. So kann die Technik an einem festen Punkt untergestellt werden und wir schaffen gute Bedingungen für die Gemeindearbeiter“, so Astrid Zschiesche, die dafür 70 000 Euro in diesem Jahr eingeplant hat.

Das Gemeindezentrum, das zuvor als Station für die Gerätschaften der Gemeinde genutzt wurde, hatte man zuvor veräußert, damit dort die Ärztin sesshaft werden kann. Sie hatte sich bereits vor drei Jahren im Ort niedergelassen.

Familien im Blick

Der Zuzug von jungen Familien mit kleinen Kindern ist stets ein Zugewinn, will aber auch mit einem attraktiven Wohnumfeld angeschoben werden. „Man kann eine Gemeinde nicht immer nur am Straßenbau messen. Für mich ist auch das soziale und kulturelle Umfeld wichtig. Da liegt mir ebenso ein Spielplatz sehr am Herzen“, sagt Astrid Zschiesche. Zur Freude der Bürgermeisterin konnte in den vergangenen Wochen der lang ersehnte Spielplatz in Dambeck aufgebaut werden, der mit steigenden Temperaturen dann hoffentlich bald von den Kleinen der Gemeinde ausgiebig getestet wird.

Für die etwa 1250 Einwohner der großflächigen Gemeinde sieht das Oberhaupt jedoch noch reichlich Spielraum. „Wir haben beim Leader-Programm Flusslandschaft Peenetal einen Antrag für einen Mehrgenerationenpark gestellt. Ein Spielplatz in Groß Kiesow für alle von null bis 80 Jahren mit Trampolin, Fitnessgeräten, aber auch überdachten Flächen“, verrät Astrid Zschiesche. Für das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 65 000 Euro hofft die Gemeinde auf Zustimmung. Der Eigenanteil würde dann 12 000 Euro betragen.

Wege- und Straßenbau

Auch für die Bauarbeiten an der Ringstraße in Groß Kiesow läuft der Förderantrag. Eine Befürwortung entscheide darüber, ob hier in diesem oder erst im nächsten Jahr mit den Arbeiten gestartet werden kann.

Ein Augenmerk richtet die Gemeinde ebenso auf den Radweg zwischen Groß Kiesow und Klein Kiesow. Um diesen wiederherzurichten, wurden die Planungsleistungen aufgenommen. Gleiches gilt für einen Gehweg, der möglichst bald in Krebsow am Wrangelsburger Weg entstehen soll. „Es sind neue Einfamilienhäuser entstanden, in denen kleine Kinder aufwachsen. Wir haben aber auch viele ältere Einwohner, die vielleicht mit dem Rollator unterwegs sind. Damit sie sich alle sicher an der Straße bewegen können, wäre der Fußweg wichtig“, so Zschiesche.

Betteln für Fördermittel

Für ihre Vorhaben kann sich die Bürgermeisterin, die seit 2015 im Amt ist, auf den Rückhalt und Unterstützung ihrer Stellvertreter Jürgen Herrmann und Manuela Denz stets verlassen. „Man kann nicht alles allein machen. Gerade in einer so großen Gemeinde ist man auf gute Stellvertreter angewiesen. Das Gute ist außerdem, dass wir drei aus verschiedenen Ortsteilen kommen und daher überall ein Ohr haben“, sagt Astrid Zschiesche, deren Gemeinde die Ortsteile Groß Kiesow, Dambeck, Groß Kiesow Meierei, Kessin, Klein Kiesow, Krebsow, Sanz, Schlagtow, Schlagtow Meierei und Strellin umfasst.

Doch auch wenn sie ihr Amt mit viel Leidenschaft ausfüllt, hadert sie doch manchmal mit ihren Aufgaben. „Es kann nicht sein, dass man ständig um Fördermittel betteln muss für grundlegende Gemeindeaufgaben wie Feuerwehr, Kita oder Straßenbau. Es ist eine Pflichtaufgabe, die Feuerwehr am Laufen zu halten. Trotzdem müssen wir dafür ellenlange Förderanträge ausfüllen.“ Das sei sehr ärgerlich, so die Bürgermeisterin.

Von Wenke Büssow-Krämer