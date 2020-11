Großbrand in Züssow: Tatverdächtiger wieder frei

Züssow

Noch immer liegt schwerer Brandgeruch am Montagmorgen über Züssow, als Brandursachenermittler Holger Liedtke aus dem Auto steigt, sich die Ausrüstung greift und seinen Job beginnt: Beim Großfeuer auf dem Gelände des Pommerschen Diakonievereins ist am Abend zuvor eine Lagerhalle mit landwirtschaftlichen Geräten nahe des Ostseeländer-Hofladens komplett abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, auch sämtliche Tiere in den benachbarten Stallungen auf dem Areal an der Bundesstraße 111 kamen mit dem Schrecken davon. Ein 31-jähriger Mann wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Derweil kämpften über vier Stunden lang 78 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren mit den Flammen, konnten das Gebäude aber nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Noch in der Nacht berichtete die Polizei in einer ersten Meldung von einem Sachschaden über rund 315.000 Euro.

Am Morgen nach dem Brand. Quelle: Petra Hase

Doch der ist offensichtlich viel größer. „Wir gehen nach ersten Schätzungen von etwa 850.000 Euro Sachschaden aus“, sagt Manuela Röthke, Pressesprecherin des Pommerschen Diakonievereins, auf OZ-Nachfrage. „In der Scheune waren nicht nur mehrere landwirtschaftliche Geräte untergebracht, sondern auch unser gesamter Bestand an Futtermitteln“, berichtet sie.

Mitarbeiter kümmerten sich um Bewohner der Diakonie

Das Feuer sei am Sonntagabend für viele ein Schock gewesen. „Auch in der gesamten Unternehmensgruppe herrscht große Betroffenheit über das Ereignis, zugleich aber auch große Dankbarkeit darüber, wie umsichtig und souverän sich die Kollegen vor Ort um die Menschen kümmerten, die dort in heller Aufregung waren. Sie haben das super gemeistert“, wertschätzt Röthke. Auf dem Gelände des Pommerschen Diakonievereins in Züssow leben viele Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen, die dort in zahlreichen Wirtschaftsbereichen auch einer Arbeit nachgehen. „Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen“, sagt sie. Großer Dank gelte allen Einsatzkräften der Feuerwehr, die ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhinderten. Nur ein paar Meter von der Lagerhalle entfernt befindet sich unter anderem ein Stall, in dem sich 650 schlachtreife Enten befanden. Auf einem anderen Ende des Hofs steht zudem ein Stall mit rund 400 Hühnern. Sie jetzt zu versorgen, so Röthke, sei aufgrund des Futtermittelverlusts ein großes Problem: „Wir freuen uns daher über jede Sachspende sowie Informationen, woher wir Futter beziehen können.“

Brandursachenermittler Holger Liedtke vor den Resten der Lagerhalle. Quelle: Petra Hase

17 Uhr war noch alles in Ordnung

Als sich der Züssower Manfred Rohde am Montagmorgen die abgebrannte Halle noch einmal bei Lichte beschaut, ist er froh, „dass alle Tiere überlebt haben“. Als Minijobber ist es seine Aufgabe, abends das Federvieh in den Stall zu begleiten und zuzuschließen. Hätten sie den Brand nicht überlebt, wäre ihm das mächtig nahe gegangen. „Gegen 17 Uhr habe ich hier nochmal alles kontrolliert“, sagt er, „da war noch alles in Ordnung.“ Doch kurz nach 20 Uhr habe er bei sich zu Hause im Dorf ein lautes Knallen gehört. Wenig später sei er vor Ort gewesen, da stand die Halle auch schon in Flammen.

Brandursachenermittler Holger Liedtke in Züssow bei der Arbeit. Quelle: Petra Hase

Wind stand zum Glück günstig

Die Züssower Feuerwehr musste nicht weit fahren, befindet sich doch ihr Gerätehaus unmittelbar neben dem Hof mit der Lagerhalle. Trotzdem konnten die Kameraden das Gebäude, an dem auch noch große Mengen Heu und Stroh lagerten, nicht retten. Rasend schnell hätten die Flammen um sich gegriffen, gibt Fred Fischer Berichte erster Augenzeugen wieder. Als stellvertretender Amtswehrführer übernahm er wenig später die Einsatzleitung. „Nachdem klar war, dass es sich um eine Großschadenslage handelt, wurden sofort die Wehren aus Karlsburg, Lühmannsdorf, Ranzin, Groß Kiesow und Gribow alarmiert. Später orderten wir wegen des hohen Wasserverbrauchs auch noch die Gützkower mit ihrem großen Tanklöschfahrzeug und die Wolgaster mit ihrer Drehleiter. So konnten wir von oben auch ablöschen“, sagt Fischer und fügt hinzu: „Zum Glück stand der Wind günstig, hat das Feuer praktisch weg von den Stallungen in Richtung Dorf gepustet.“ Selten gebe es Brände von diesem Ausmaß. „Wir hatten wohl gut 100 B-Schläuche in Benutzung. Nur mit Hydranten ist so etwas nicht zu schaffen.“ Deshalb seien auch lange Schlauch-Strecken zum Teich auf dem Diakoniegelände gelegt worden. Fred Fischer ist froh, dass die Wehren des Amtes Züssow und die Führungsgruppe gut für solche Einsätze gerüstet seien: „Das Zusammenspiel aller lief gut, unsere Schulungen zahlen sich aus“, urteilt er.

Dem Federvieh ist zum Glück nichts passiert. Quelle: Petra Hase

Polizei sucht Zeugen

Derweil laufen bei der Polizei die Ermittlungen auf Hochtouren. Nachdem Brandursachenexperte Holger Liedtke seine Arbeit am Montagvormittag beendet hatte, war klar, „dass von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen ist“, berichtet Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. Allerdings ging der 31-jährige Tatverdächtige nicht in Haft. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann aufgrund eines fehlenden dringenden Tatverdachts Montagmittag wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen“, sagt sie. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung daher weiterhin um Mithilfe. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter 03836-2520, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. In der Region Züssow hatte es im Sommer bereits mehrfach kleine Brände gegeben, deren Verursacher bislang nicht gefunden worden war. Ob die Ereignisse im Zusammenhang stehen, bleibt abzuwarten.

Von der Lagerhalle ist nach dem Brand nicht mehr viel übrig. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase