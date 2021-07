Alt Tellin

Vier Monate nach der Katastrophe von Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) errichten Tierschützer eine Gedenkstätte für die mindestens 50 000 Schweine, die bei dem Großbrand in der Ferkelzuchtanlage verendeten. 30 Aktivisten der Vereine „Schweinehund“ und „Schweineleben“ wollen an diesem Sonnabend an der Bundesstraße 198 insgesamt 57 Holzkreuze aufstellen, in Neu Plötz nahe der Feldberger Seenlandschaft, gut 80 Kilometer vom Ort des tragischen Geschehens entfernt.

„Die Kreuze sollen auf Dauer bleiben und an die Katastrophe erinnern“, sagt Sarah Bohländer von „Schweinehund e.V.“. Sie ist die Organisatorin der Aktion und Besitzerin des Grundstücks an der B 198. Tierschutzorganisationen und Privatpersonen haben die bis zu 1,80 Meter großen Kreuze gespendet. Jedes davon soll symbolisch für 1000 Schweine stehen, die in dem Feuer starben. Die Zahl der getöteten Tiere schwankt, zuletzt gaben die Behörden knapp 50 000 an, in früheren Veröffentlichungen war von 57 000 verendeten Sauen und Ferkeln die Rede.

Gülle und Löschwasser

Völlig offen ist noch, was mit 14 500 Kubikmetern – das sind 14,5 Millionen Liter – verunreinigten Löschwassers passiert. Während der Löscharbeiten war das Wasser in die Güllekanäle der Stallanlage abgelaufen und vermischte sich dort mit Gülle und Brandresten. Die Behandlung dieses speziellen Abfallgemischs läuft bereits seit mehreren Wochen, teilt Christoph Linke vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte auf OZ-Anfrage mit.

Tierschützer des Vereins Schweinehund e.V. bereiten Holzkreuze vor für eine Gedenkstätte für die verendeten Schweine beim Stallbrand von Alt Tellin. Quelle: privat

Der Amtsleiter bestätigt, dass es Überlegungen gibt, das Wasser, nachdem feste Bestandteile herausgefiltert wurden, einer „landwirtschaftlichen Verwertung“ zuzuführen. Konkret bedeutet das ein Aufsprühen auf Felder. Nach OZ-Informationen wurde die Flüssigkeit auf Schadstoffe untersucht.

Eine Analyse des Betreibers des abgebrannten Stalls, der LFD-Holding, kam demnach zu dem Ergebnis, das Löschwassergemisch sei unbedenklich. Eine Analyse eines Unternehmens aus der Recyclingbranche beförderte dagegen Rückstände oberhalb der zulässigen Grenzwerte zutage, unter anderem des Schwermetalls Quecksilber.

Entscheidung noch offen

Dem Staatlichen Amt liegen nach eigenen Angaben die Untersuchungsergebnisse vor. Beide seien nicht durch „behördlich zugelassene Probenehmer“ durchgeführt worden und könnten deshalb nicht Grundlage einer Entscheidung sein, ob die Flüssigkeit auf die Felder darf oder nicht. Dazu will das Amt nun eigene Analysen durchführen.

Sollte eine fachgerechte Entsorgung der riesigen Menge als Sonderabfall nötig werden, käme das die LFD-Holding teuer zu stehen. Schätzungen aus der Branche gehen von Kosten in Höhe von sieben Millionen Euro für die Beseitigung des verunreinigten Löschwassers aus. Der Stall in Alt Tellin ist rechtlich eine eigene GmbH, die wiederum Teil der LFD-Holding ist. Hinter der Holding, die mehrere Ferkelzuchtanlagen in Deutschland betreibt, steht die Schweizer Anlagegesellschaft Terra Grundwerte AG. Finanziell warf die Ferkelzucht offenbar nicht mehr so viel Geld ab, die LFD-Bilanz weist jedenfalls für 2018 und 2019 Verluste in Millionenhöhe aus.

Aufräumen hinterm Zaun

In Alt Tellin gehen unterdessen – abgeschirmt hinter Sichtschutzzäunen – die Aufräumarbeiten weiter. Lkw fahren vor, Bagger lassen Motoren aufheulen. Auftragnehmer für den Abbruch der Ruine ist eine Firma aus dem schleswig-holsteinischen Ratzeburg. 2000 Tonnen Kadaver wurden bereits entsorgt, ein Viertel davon kam als Sondermüll zur Einlagerung auf die landeseigene Deponie Ihlenberg in Nordwestmecklenburg.

Ein Umweltgutachten zeigte Ende Juni erhöhte Vorkommen an stark giftigen polyzyklisch aromatisierten Kohlenwasserstoffen (PAK) auf einer kleineren Teilfläche. Die Konzentration überschreitet den allgemeinen Vorsorgewert. Analysen auf weitere Giftstoffe blieben ohne Treffer. Eine Grundwassergefährdung könne ausgeschlossen werden, weitere Untersuchungen seien nicht nötig. Insgesamt wertet das Ministerium von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) das Bodengutachten als „Entwarnung“.

