Große Existenzängste bei Händlern auf Usedom und in Wolgast 

Strahlender Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen – an diesem Dienstagmittag wäre die Heringsdorfer Friedenstraße an normalen Tagen voller Menschen. Doch heute ist sie menschenleer. Wegen der Corona-Krise verlassen die Urlauber die Insel, zurück bleiben verunsicherte und frustrierte Händler.

Die Landesregierung hatte am Montag ihr Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus verschärft. Restaurants und der Einzelhandel werden massiv eingeschränkt. Landesweit wurden die Zufahrten zu den Inseln abgeriegelt.

„Das Ostergeschäft bricht definitiv weg“

Kerstin Bergmann hat in ihrem Geschäft bereits die Osterware einsortiert. Quelle: Henrik Nitzsche

„Das Schlimmste ist derzeit die Ungewissheit, wie es mit dem Virus und unserem Geschäft weitergeht“, sagt Kerstin Bergmann, die gerade in ihrem Wohnaccessoire- und Deko-Geschäft die Ostersachen sortiert. „Das Ostergeschäft bricht definitiv weg“, glaubt sie. Wann sie ihren Laden in der Heringsdorfer Hauptgeschäftsstraße schließen muss, weiß sie nicht. „Es fehlt eine eindeutige Regelung.“

Die vermisst auch Olaf Saß vom Geschäft gegenüber. „Wenn wir schon schließen sollen, brauchen wir einen Stichtag, eine Uhrzeit. Hier heißt es: ‚sollten‘“, sagt er und zitiert aus der OZ. Mit Blick auf die Kurzarbeit bräuchten die Arbeitsämter ein Datum, meint Saß, der mit seiner Frau Christel die „Wäschestube“ betreibt. In den vergangenen Tagen haben sie sehr oft mit ihren Lieferanten telefoniert. „Sie sind sehr kulant. Wir erwarten jetzt saisonale Kollektionen von Bettwäsche und Handtüchern. Ob wir das Ostergeschäft mitnehmen können, niemand kann es uns sagen. Wir müssen schauen, dass wir über die Runden kommen.“

Sieben Mitarbeiter entlassen

André Domke hofft auf schnelle und einfache Hilfe vom Land. Quelle: Henrik Nitzsche

Auf schnelle und einfache Hilfe vom Land hofft André Domke, Unternehmer aus Ahlbeck. „Ohne große Bürokratie. Wenn das Land die Steuern pro Monat und die Lohnkosten und Lohnnebenkosten übernehmen würde, wäre uns schon geholfen“, sagt Domke. Er betreibt mehrere Restaurants, eine Bar und Catering. Domke ist auch im Hotelgeschäft. „Am Montag hatte ich 38 Stornos“, beklagt der Ahlbecker, der sein Personal ab April in Kurzarbeit schicken will. „Von sieben Mitarbeitern musste ich mich trennen.“ Er spricht von einer „existenzbedrohenden Lage. Vom Bund hätte ich mir auch eine klare Regelung zu den Öffnungszeiten der Restaurants gewünscht. Entweder Öffnung oder dicht – für ein paar Stündchen offen, das bringt gar nichts.“

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) kündigte als Landeshilfe ein 100-Millionen-Euro-Paket an. So sollen kleinere Unternehmen vom Land rückzahlbare Zuschüsse für betriebliche Ausgaben von bis zu 200 000 Euro erhalten, Freiberufler bis zu 20 000 Euro.

„Alle machen sich Sorgen“

„Ein Kredit, wenn auch zinslos, bringt mir gar nichts, wenn ich ihn irgendwann zurückzahlen muss“, sagt Olaf Saß. Von derart Hilfe erhofft sich auch Silke Petersen nicht viel. „Ich erlebe gegenwärtig eine große Verunsicherung in der Bevölkerung. Alle machen sich Sorgen“, sagt die Betreiberin des Geschäfts „Geschmacksache by Silke“. Sie hat noch geöffnet. „Ich habe bei der Gemeinde nachgefragt, wann das in Kraft tritt. Da gibt es noch keinen Termin.“

Ihre Stammkunden will sie bei einer Ladenschließung online versorgen. „Mit Tee, Kaffee, Pralinen und Gebäck funktioniert das. Wer gesundheitlich eingeschränkt ist, dem liefere ich das auch nach Hause.“ Mit dem Arbeitsamt habe sie schon Kontakt aufgenommen. „Ich muss schauen, welche Förderprogramme für Existenzgründer greifen.“

„Kartoffeln kann man wenigstens eine Weile lagern“

Geöffnet haben auch in Wolgast noch fast alle Läden – einschließlich des Eine-Welt-Ladens in der Innenstadt. Die Parkplätze der großen Einkaufsmärkte in Wolgast Nord sind schon am frühen Morgen voller Fahrzeuge. In den Einkaufskörben befinden sich nach wie vor bei vielen Käufern Nudeln, Reis, Toilettenpapier und Seife, entsprechend leer sind die Regale im Markt. Auch Kartoffeln werden vielfach eingekauft. „Die kann man wenigstens eine Weile lagern. Wir haben noch einen Keller“, meint eine ältere Wolgasterin, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Möbelmarkt: Erstmals Kurzarbeit seit 30 Jahren

Geschlossen hat seit Dienstag das Interliving MMZ-Center – Möbel mit Zukunft. Melanie Rocksien-Riad, die Geschäftsführerin, sagt, sie nehme die Worte der Ministerpräsidentin ernst und habe daher den Geschäftsbetrieb an ihren vier Standorten Wolgast, Greifswald, Stralsund und Neubrandenburg heruntergefahren. „Wir haben ja eine große Verantwortung gegenüber unseren Kunden und unseren Mitarbeitern“, sagt sie. Und da andere Möbelhäuser in der Region ebenfalls seit Dienstag geschlossen haben, treffe es nicht nur sie.

Das Interliving MMZ-Möbelhaus in Wolgast hat wegen der Corona-Epidemie seit Dienstag geschlossen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Am Standort Wolgast sind sieben Mitarbeiter betroffen, die nun in Kurzarbeit null gehen. „Es ist das erste Mal in 30 Jahren, dass ich Kurzarbeit anmelden muss. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal tun muss, denn in unserem Unternehmen wurde immer klug und sparsam gewirtschaftet, um eben auch für nicht so gute Zeiten gewappnet zu sein“, sagt Melanie Rocksien-Riad. Dieses kluge Wirtschaften in Sachen Liquidität mache sich aber insofern bezahlt, dass eine Entlassung der Mitarbeiter kein Thema sei. „Wir hoffen jetzt alle, dass wir in einigen Wochen unsere Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen können“, so die Chefin.

Es fehlen die großen Rücklagen

Brigitte Hausmann, Strandbuchhandlung Zinnowitz Quelle: WLG

„Klar steht die Gesundheit über allem. Aber auf der Insel Usedom werden die Schließungen der Läden, die nun ab Mittwoch greifen sollen, viele Leute hart treffen“, sagt Brigitte Hausmann, Inhaberin der Strandbuchhandlung in Zinnowitz. Ihre beiden Mitarbeiterinnen wird sie in Kurzarbeit schicken müssen. „Ich will sie ja nicht verlieren, denn nach der Krise soll es weitergehen. Hoffentlich läuft das Sommergeschäft wieder gut“, sagt sie. Das erhoffte Ostergeschäft fällt für die Buchhändlerin ins Wasser. „Ich weiß im Moment wirklich nicht, wie es weitergehen soll.“ Wenn die Inhaberin der Strandbuchhandlung aus dem Fenster schaut, sieht sie immer weniger Spaziergänger vor dem Fenster. „Wenn man keine großen Rücklagen hat, wird es in der Zeit jetzt echt schwierig“, sagt sie.

Koserower Café-Besitzer: Der Shutdown ist trotzdem richtig

Petra und Wolf Russow, Besitzer des Cafés „La Fleur“ in Koserow, haben schon vor der behördlichen Anordnung reagiert und am Wochenende ihre Tische weiter auseinandergestellt. Zudem desinfizieren sie mehrmals am Tag und spülen das Geschirr heißer als sonst. Trotz zu erwartender Umsatzeinbußen finden sie die Maßnahmen der Regierung richtig: „Sie dient ja der Sicherheit aller. Lieber jetzt Einschnitte, als dass wir vielleicht durch die Corona-Krise die ganze Hauptsaison verlieren“, meint Petra Russow. Das Geschäft werde zwar massiv leiden, weil ja jetzt eine Menge Urlauber als Kunden fehlen. Aber immerhin sei die Regelung für Restaurants und Cafés, von 6 bis 18 Uhr öffnen zu dürfen, ein Kompromiss. „Damit das Leben hier wenigstens ein bisschen weitergeht“, sagt Wolf Russow.

Die Inhaber des Cafes „La Fleur“ in Koserow, Petra und Wolf Russow, finden die Einschränkungen für Restaurants und Cafés richtig, auch wenn sie schmerzhaft seien. Quelle: Alex Loew

„Jetzt begreift auch der Letzte auf der Insel, wie abhängig wir vom Tourismus sind. Der Tourismus ist unsere Lebensgrundlage, die uns nun genommen wurde“, sagt Gert Griehl, Geschäftsführer von Pier14. Rund 100 Mitarbeiter sind in allen Standorten zwischen Heringsdorf und Kühlungsborn beschäftigt. Den Tag über betrieb er Krisenmanagement. „Über Kurzarbeit versuche ich nun das Unternehmen zu retten. Es ist der absolute Wahnsinn. Wir können jetzt nur zu Gott beten, dass die Touristen schnell wieder ins Land kommen, um die gesamte Insel zu retten“, so seine Worte. Er hofft, dass alle Insulaner nun dafür sensibilisiert sind, dass die Touristen für das Wohl der Leute hier zuständig sind. „Jetzt spürt jeder am eigenen Leib, wie sich eine Insel ohne Touristen anfühlt.“

Gert Griehl, Geschäftsführer von Pier 14. Rund 100 Mitarbeiter sind an allen Standorten bei ihm beschäftigt. Quelle: Hannes Ewert

Von Cornelia Meerkatz, Henrik Nitzsche, Hannes Ewert und Alexander Loew