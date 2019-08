Greifswald

Mit dieser überwältigenden Resonanz hatte der langjährige OZ-Fotograf Peter Binder nicht gerechnet. Wenngleich die große Anzahl der Ausstellungsgäste kaum überraschend war: Im Beisein von etwa 250 Besuchern wurde am Sonntag im Pommerschen Landesmuseum die Fotoausstellung „Unterwegs in Greifswald. Peter Binder – 50 Jahre Fotografie“ eröffnet. 235 Aufnahmen dokumentieren in beeindruckender Weise die Entwicklung der Hansestadt und den Alltag ihrer Menschen. Ob Staatsbesuche, Jubiläen oder Episoden am Rande – der heute 80-Jährige hat all diese kleinen und großen Momente mit seiner Kamera eingefangen. Deshalb sei es auch sehr schwergefallen, so Kurator und Museologe Mario Scarabis, aus dem reichen Fundus von 1500 zur Verfügung gestellten Fotografien eine repräsentative Auswahl für die Sonderausstellung zu treffen. Mit sehr persönlichen Worten würdigte OZ-Redakteur Eckhard Oberdörfer in seiner Laudatio das Schaffen des gebürtigen Stettiners, der auch heute noch immer wieder gern zur Kamera greift, auch wenn er sich eigentlich vom Redaktionsleben im Januar offiziell verabschiedete.

Petra Hase