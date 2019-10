Aussichtsturm und Wohnhäuser für Greifswald

Greifswald

Die Stralsunder Straße soll Hansering umgestaltet werden: so wie künftig der Hansering mit viel Grün und besseren Bedingungen für Fußgänger und Radler und am Abzweig Ladebower Chaussee mit einem Kreisverkehr. Ein Aussichtsturm oder ein Denkmal auf dem Deponieberg ist eine weitere Idee. Ein Salzbrunnen und ein Gradierwerk könnten an die noch im 19. Jahrhundert bestehende Saline erinnern. Der Entwurf des Masterplanes für die Neugestaltung der Steinbeckervorstadt hat viel Gehalt.

Im Präsidium: Erik Wilde, Thilo Kaiser, Jeannette von Busse und Georg Döll (von links) Quelle: eob

Er wurde am Donnerstagabend im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus öffentlich vorgestellt. Nichts ist festgezurrt. Wo jetzt ein Gebäude zu sehen ist, muss später keineswegs eines stehen, betonte die Mannschaft von Bausenatorin Jeannette von Busse immer wieder.

Baugrund ist extrem schlecht

Die Bürger interessierten sich indes vor allem für eines: für eine mögliche Neubebauung östlich und westlich der Stralsunder Straße. Die zugehörigen Bebauungspläne 3 und 105 sind bisher nicht über den Aufstellungsbeschluss hinausgekommen. Anwohner befürchten zum Beispiel, dass Grundwasserabsenkungen die Standfestigkeit ihrer Häuser gefährden. „Es gibt jetzt schon Setzungsrisse in meinem Haus“, sagte Torsten Scholz und andere pflichteten ihm bei. „Kennen Sie die alten Gutachten nicht?“

Bürger lehnen neue Häuser bisher ab

In der Vergangenheit haben die Anwohner das Bauen in zweiter Reihe wegen ihrer Sorgen um ihre Häuser stets abgelehnt. Beim letzten Versuch 2010 war der Ortsrat Innenstadt einstimmig dagegen, auch im Bauausschuss gab es keine Mehrheit. Es sei damals sogar mit falschen Plänen seitens der Verwaltung gearbeitet werden, rügte Scholz „Kennen Sie die alten Unterlagen zum Baugrund etwa nicht“, fragt er die Verwaltung.

Unstrittig ist, dass der Baugrund sehr schlecht ist, der Grundwasserstand ist hoch, es gibt sehr viel Torf. Darum hat sich die historische Stadt auch nie nach Norden ausgedehnt. Da die Flächen mit gutem Baugrund weitgehend erschöpft sind, weite Wege vermieden und die nahe Innenstadt eine super Infrastruktur besitzt, rückt die Steinbeckervorstadt wieder in den Fokus einer wachsenden Stadt, erläuterten Bauamtsleiter Thilo Kaiser und der Leiter der Abteilung Stadtplanung, Erik Wilde. Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030+ hat die Entwicklung dieser Flächen erste Priorität.

Zwischen 300 und 500 neue Wohnungen

In der Maximalvariante (Bauen im Entwicklungsbereich bis zum Deich im Westen) könnten nach dem Masterplan rund 500 Wohnungen neu hinzukommen, in der Minimalvariante sind es 300, erläuterte Planer Georg Döll. Jetzt wohnen hier rund 200 Bürger in 115 Wohnungen. „Angedacht sind überwiegend Dreigeschosser, direkt am Hafen könnte man sich auch Viergeschosser denken“, so Bauamtsleiter Thilo Kaiser.

Jede Menge Ideen Aufwertung des nördlichen Stadteingangs und Neugestaltung der Stralsunder Straße Ein Aussichtspunkt, Kunstobjekte und Sportmöglichkeiten auf der früheren Deponie, wenn die Gasbildung aus dem abgedeckten Abfall weit genug zurückgegangen ist. Der Weg könnte per Fußgängerbrücke über die Ladebower Chaussee führen. Bau eines Parkhauses und Anlegen eines Busparkplatzes. Die Baberowsoll neu gestaltet werden, ein richtiges Wegenetz mit Naturerlebnis am Deich ist geplant. Ein Salzbrunnen und ein Erlebnisraum zur Stadtgeschichte könnten an der Salinenstraße an die Saline erinnern, dafür würde die Veranstaltungsfläche nach Osten verlagert. Weitere öffentliche und maritime Nutzungen auf der Nordseite des Ryck.

Die Bausenatorin erinnerte an neue technische Möglichkeiten für Gründungen. Es gebe keine Bebauungspläne, die Baurecht schaffen. Die müssten erst erarbeitet und von der Bürgerschaft beschlossen werden. Dabei könnten alle Bedenken vorgebracht werden. Auch die von Dennis Maschmann vom Verein Gemeinsinn wegen Freisetzung von Kohlendioxid durch Moorentwässerung würden berücksichtigt. „Es kann sein, dass sich herausstellt, dass wir in den Entwicklungsbereichen gar nicht bauen könnten“, betonte Bauamtsleiter Tilo Kaiser.

Idylle hinter der Straze Quelle: Eckhard Oberdörfer

Immobilienunternehmer sind schon aktiv

„Ich mag den Stadtteil und ich finde es gut, wenn er weiter belebt wird“, sagt Manja Graaf, die seit elf Jahren hier lebt. „Ich kann auch die Bedenken der Anwohner verstehen. Wichtig ist mir, dass ganz neu geplant wird, es also nicht zu einer Weiterentwicklung der vor rund zehn Jahren begonnenen B-Pläne kommt.“

Auch Diakonie und Straze wollen bauen

Auch hohe Mieten waren Thema. Erste Grundstücke hätten den Besitzer gewechselt. Die Immobilienunternehmer der Stadt seien schon aktiv. „Ich frage mich, ob es auch für Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen möglich ist, dort zu wohnen“, sagte Felix Baer, aus dem Kultur- und Wohnprojekt Straze. „Wie viel Land im Planungsbereich gehört denn überhaupt der Stadt?“ Nicht viel, räumte Thilo Kaiser ein, das Gebiet sei kleinteilig. „Uns gehören im Wesentlichen das Gebiet der Hochbau GmbH und natürlich die Bereiche Museumswerft/Hafen.“ Wenn sich Investoren tatsächlich für die B-Pläne 3 und 105 interessieren, müssten sie also Land von Privatleuten erwerben. Kaiser erinnerte daran, dass die Baulücken geschlossen werden sollten, wobei der Diakonieverein und die Straze Wohnungen bauen wollten, die sicher nicht im hochpreisigen Segment liegen.

Störendes Gewerbe soll verlagert werden

Geplant ist ferner, störendes Gewerbe, insbesondere die Hochbau GmbH an der Salinenstraße und die Veolia Umweltservice GmbH, aber auch die Authäuser in andere Stadtteile umzulagern. Zwingen könne man niemanden, aber die Stadt will sich um Fördermittel für solche Umzüge bemühen.

Neue Wege schaffen Aufenthaltsqualität

Diskutiert wurde über ein Wegesystem, das Trampelpfade und die Legalisierung des alten Wehrs als Ryckübergang beinhalten könnte. Das würde den Bürger ein angenehmeres Erleben ihres Stadtteils, des Baberow, der Gräben und der Ryckwiesen ermöglichen. Die Ideen gehen so weit, dass es eine (temporäre) Brücke über den Slipgraben der Museumswerft geben könnte. Darüber könnte das anschließende attraktive Holzteichquartier besser angebunden werden, so Erik Wilde.

Idylle hinter der Straze Quelle: Eckhard Oberdörfer

