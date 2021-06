Pommern

Als Zahnwale gehören Delfine zu den Säugetieren, über die hier zum Abschluss der OZ-Serie zu historischen Walfunden an Pommerns Küste, berichtet werden soll. Vor 1800 gibt es keine Berichte darüber.

Im Juni 1852 strandete bei Loissin ein großer Tümmler. Wie der Greifswalder Anatomieprofessor Siegmund Schulze in der Einladungsschrift zur Einweihung des neuen Anatomiegebäudes 1856 schreibt, war ein solches Tier zuvor nicht in der Ostsee gesichtet worden. Es sollen sogar um die 60 Tümmler von Rügener Heringsfischern beobachtet worden sein. Einige wurden erlegt.

Der Greifswalder Zoologieprofessor Julius Münter berichtet 1873, er habe am 26. Juni 1852 das noch „ganz frische Tier“ aus Loissin am nicht mehr vorhandenen Wassertor im Haus des Kahnschiffers Zander besichtigen können. Die Großen Tümmler werden immerhin drei bis vier Meter lang. Laien verwechseln sie häufig mit Schweinswalen. Die Anatomen erwarben das Loissiner Exemplar. Laut Münter war es zu diesem Zeitpunkt das wohl vollständigste Skelett, das in Europas Museen verwahrt wurde.

Deviner Gutsherr schoss auf Delfin, weil der so laut war

Münter hat sich übrigens 1863 einen allerdings schlecht präparierten ausgestopften Tümmler aus dem Kolberger Dom schicken lassen. Ob der allerdings in Pommern erlegt wurde, ließ sich nicht ermitteln. Münter vermutete, dass es ein Matrose mitbrachte.

Walknochen in der Greifswalder Anatomie Quelle: Anatomisches Institut

Bereits 1842 berichtet die „Sundine“ über den Fund eines weiblichen Tümmlers bei Stralsund. Weil das Tier seiner Ansicht nach zuviel Krach machte, hatte der Deviner Gutsbesitzer den Delfin angeschossen. Laut „Sundine“ ließ der Kaufmann Block von Medizinalrat von Haselberg das Tier, das er für einen Butzkopf Orca hielt, untersuchen. Das dürfte der Grund sein, warum der Fund bei Schulze nicht auftaucht. Block wollte, dass das „Meerschwein“ in ein Naturkundemuseum kommt. Tatsächlich gibt es in Berlin einen Stralsunder Tümmler, aber ohne Jahresangabe.

Vor Zingst strandeten mehrere Tümmler

Das Skelett des Loissiner Delfins liegt noch heute ebenso wie ein Walknochen auf Schränken der Sammlung in Greifswald, wie Arlette Deutsch und Prof. Thomas Koppe informieren.

Weitere Funde Großer Tümmler werden für den Juni 1880 für die Halbinsel Zingst und ebendort im Januar des nächsten Jahres vermeldet. 1882 wird von einem stark zersetzten Kadaver berichtet, an dem sich bereits Füchse, Krähen und Raben gelabt hatten. Knochen oder andere Teile wurden wahrscheinlich nicht geborgen.

Zu erwähnen sind ferner die Weißschnauzendelfine. 1874 wurde von einem Fund nahe der Insel Ruden berichtet. Das Tier war über zwei Meter lang. Die Fischer, die ihn fanden, ließen ihn einige Tage im Boot liegen, ehe sie den Delfin am 29. April jenes Jahres der Uni Greifswald übergaben. Julius Münter hat das Skelett präpariert.

Von Eckhard Oberdörfer