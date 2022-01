Großes Hotel im Greifswalder Zentrum geplant: So soll es aussehen

Greifswald

Noch läuft die Suche nach einem Generalauftragnehmer, finden Abstimmungen mit Fachplanern statt. Doch Investor Axel Wittlinger von der Grundstücksgesellschaft Hansering A9 GmbH ist sich sicher: In wenigen Wochen starten die Bauarbeiten für sein lange avisiertes Hotel in Greifswalds Innenstadt vis-a-vis dem Ryck zwischen Knopf- und Johann-Sebastian-Bach-Straße. Spätestens im Frühjahr 2024 soll das viergeschossige Gebäude mit 112 Zimmern, zwei Restaurants, Dachterrasse, drei Tagungsräumen, Shops und Eisdiele sowie Wellness- und Fitnessbereich eingeweiht werden.

„Was lange währt, wird endlich gut. Wir sind sehr froh, dass wir als Betreiber Udo M. Chistee mit seiner Amedia Gruppe gewinnen konnten“, sagt Wittlinger. Bereits 2017 stellte er in Greifswald seine ambitionierten Hotelpläne vor, damals noch mit der Rostocker Arcona Gruppe als Partner. Grundsteinlegung sollte 2019 sein. Was Wittlinger nicht ahnte: „Mehrfach wurden unsere Pächtergesellschaften verkauft.“ Zwischenzeitlich war ViennaHouse im Rennen, danach die HR Group. „Nach dem dritten Wechsel waren wir es leid“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Wittlinger Immobiliengruppe. Die Suche nach einem Partner, der nicht nur als Betreiber agiert, habe sich letztlich als erfolgreich erwiesen.

Investor Axel Wittlinger (re). und Andreas Hiden, Projektmanager der Amedia Gruppe, freuen sich auf den nahenden Baustart des Hotels am Hansering in Greifswald. Quelle: Petra Hase

Land schießt knapp drei Millionen Euro zu

Die Amedia-Holding wurde zum Jahresende 2021 Mehrheitsgesellschafter an der Hotelprojektgesellschaft und wird den Neubau nun errichten. „Deshalb bin ich froh, dass wir heute unser Leuchtturmprojekt mit hohem wirtschaftlichen Multiplikatoreffekt endlich an den Start bringen können“, sagt der Initiator. Die Gesamtfinanzierung des Projekts stehe: Das Land habe Fördermittel zugesagt, wolle sich mit 2,7 Millionen Euro am Hotelbau beteiligen, der maximal 20 Millionen Euro kosten soll.

Die Hansestadt, die viele Jahre nach einem passenden Investor suchte, ist vom Erfolg des Projekts überzeugt: „Greifswald benötigt dringend ein weiteres Hotel. Daher sind wir sehr froh, dass das Bauvorhaben nun endlich starten kann und im 250. Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich fertig gestellt werden soll“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Die vertraglichen Voraussetzungen“, versichert Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU), „sind alle erfüllt.“ Die Baugenehmigung hatte die Stadt bereits 2020 erteilt.

„Wenn es gut läuft, beginnen wir im März/April mit der Pfahlgründung“, sagt Architekt Harro Grimmer vom Büro MPP. Quelle: Petra Hase

Hotel ist ein Geschenk an die Stadt

Auch Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH (GMG), ist über die nahende Grundsteinlegung erleichtert: „Mit seinen wissenschaftlichen Einrichtungen von Weltruf, universitären Institutionen, expandierenden Unternehmen in Zukunftsbranchen und touristischen Anziehungspunkten hat Greifswald großes Potential im Tagungs-, Kultur- und Städtetourismus“, sagt er. Immer wieder habe die GMG das Interesse von Kongressorganisatoren und Reiseveranstaltern leider nicht mit konkreten Einladungen beantworten können. „Grund dafür war bis jetzt der Mangel an ausreichenden Hotelkapazitäten in der Innenstadt“, sagt er. Das neue Hotel sei daher nicht nur eine Schlüsselinvestition, sondern auch ein Geschenk an die Stadt.

Hier am Hansering, auf dem rund 1800 Quadratmeter großen A9-Quartier, soll das Hotel entstehen. Der Parkplatz fällt somit weg. Quelle: Petra Hase

Bettenkapazität verdoppelt sich in der City

Der Marketingchef geht davon aus, dass es Greifswald mindestens 40.000, im besten Falle 80.000 Übernachtungen pro Jahr beschere. Davon werde in besonderem Maße der Einzelhandel profitieren. Er sehe den Neubau nicht als Konkurrenz zu bestehenden Anbietern, sondern als Appell an alle Besitzer. „Wer bislang nicht investieren konnte, musste oder wollte, wird es jetzt tun. Ich erwarte eine Qualitätsoffensive in den Hotels unserer Stadt. Denn wir haben noch riesig Luft nach oben“, urteilt Wittenbecher. Aktuell verfüge Greifswald über 460 Zimmer, davon 98 im Zentrum. Bei großen Tagungen der Uni etwa musste die Hansestadt deshalb passen, verlor Gäste unter anderem an Stralsund. Dort gibt es 683 Zimmer, davon allein 437 in der Innenstadt.

Hier auf dem A8-Quartier wird es künftig kein freies Parken, sondern nur noch Bewohnerparken geben. Quelle: Petra Hase

Architekt Harro Grimmer vom Hamburger Planungsbüro MPP ist überzeugt davon, Tagungsgästen wie Urlaubern mit dem Konzept gleichermaßen ein gutes Angebot zu offerieren. Im Grundsatz werden die Pläne verwirklicht, die das Büro 2017 vorstellte. Wobei die Amedia Gruppe eigene Ideen einbrachte. „Dazu gehört ein zweites Restaurant im Erdgeschoss“, sagt Grimmer. Der dort bislang geplante Tagungsraum wandere ins Obergeschoss, sodass elf Zimmer weniger entstehen als in der ursprünglichen Variante. Alle Gästezimmer werden um die 24 Quadratmeter groß sein, die Familienzimmer mit 28 m² etwas größer. Außerdem sei ein großer Fahrradraum mit E-Lade-Kapazitäten im Erdgeschoss geplant, um die Bedürfnisse von Radreisenden zu berücksichtigen. „Wenn es gut läuft, beginnen wir im März/April mit der Pfahlgründung“, sagt Grimmer. Er halte eine Fertigstellung vor dem Frühjahr 2024 für realistisch, da vieles in Fertigteilbauweise errichtet werde, darunter die Bäder.

Parkplätze fallen im Quartier weg

Aufs Detail darf man gespannt sein. Denn die Hotelgruppe „legt den Fokus auf Kunst und Design“, sagt Projektmanager Andreas Hiden von Amedia. Die Gruppe, die 2008 gegründet wurde, ist mit ihren 21 Hotels in Deutschland, Österreich, Tschechien, Italien und den Niederlanden zu Hause. Ein weiteres Projekt werde gerade in Schwerin angeschoben.

Negative Auswirkungen hat der Hotelbau auf Autobesitzer, die zurzeit noch auf dem Bewohnerparkplatz zwischen Knopf- und Bachstraße regelmäßig ihren Wagen abstellen. Die nach OZ-Zählung etwa 50 Stellplätze fallen spätestens mit Baubeginn weg. Als Alternative werde es auf dem benachbarten Platz zwischen Bach- und Fischstraße (A8-Quartier), wo freies Parken erlaubt ist, künftig nur noch Bewohnerparkplätze geben, informiert Dieter Schick, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes. Der Parkscheinautomat werde abgebaut. Aktuell können dort aufgrund der Baustelleneinrichtung für den Hansering nur 40 Stellplätze genutzt werden. Darüber hinaus empfiehlt Schick als Alternative den Museumshafen Nord mit seinen 250 Stellplätzen.

Künftigen Hotelgästen werde ebenfalls empfohlen, dort oder aber auf umliegenden Parkplätzen zu parken. Dazu werde es in Kooperation mit der Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft Sondertarife geben. Das Hotel war von Anfang an ohne Tiefgarage geplant, weil es den Kostenrahmen bei weitem sprengen würde, so Wittlinger. Er zog eine Stellplatzablöse vor, zahlte der Hansestadt laut Baudezernentin bereits eine hohe sechsstellige Summe.

Von Petra Hase