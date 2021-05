Grüne fordern: Greifswalds Straßen sollen weiblicher werden 

Greifswald

Die Politikerin sowie Frauenrechtlerin Clara Zetkin, die Schriftstellerin Bertha von Suttner und die Physikerin Lise Meitner sind in der Hansestadt echte Ausnahmeerscheinungen: Sie gehören zu den wenigen Frauen, nach denen Straßen benannt wurden.

Die Grünen wollen diese Ungleichheit nun ändern und fordern, dass die Stadt Straßen sowie Plätze zu gleichen Teilen nach Frauen und Männern benennt und Straßen in neu erschlossenen Wohngebieten nur Frauen gewidmet werden, um einen Ausgleich herzustellen.

Sichtbare Ehrung unter anderem für Katharina Rubenow

„In Greifswald sowie in den meisten Städten sind Straßen hauptsächlich nach Männern benannt. Unser Vorstoß ist, diese nicht zu übersehende Ungerechtigkeit aufzuheben und auch Frauen, die Großes für Greifswald, Deutschland oder die Welt geleistet haben, sichtbar zu machen“, erklärt Grünen-Politikerin Kira Wisnewski. Die Vorlage der Fraktion wurde bereits in mehreren Ausschüssen diskutiert.

Auch für Umbenennungen sprachen sich die Grünen aus und lieferten gleich ein entsprechendes Beispiel mit. So sollte bei der Rubenowstraße, benannt nach Greifswalder Oberbürgermeister Heinrich Rubenow, der maßgeblich an der Gründung der Universität beteiligt war, auch Katharina Rubenow berücksichtigt werden. Sie war nicht nur die Frau von Heinrich Rubenow, sondern vermachte ihr beachtliches Vermögen, das sie von ihrem Vater geerbt hat, der Uni-Stiftung.

Christdemokratin: „Reine Symbolpolitik“

Den Vorschlag von Wisnewski, an den Straßenschildern der Rubenowstraße Widmungen in Form von Tafeln sowohl für Katharina als auch Heinrich anzubringen, monierte die Christdemokratin Madeleine Tolani: „Katharina Rubenow sollte man nicht als Anhängsel des Mannes betrachten und an die Straßenbenennung dranhängen.“ Parteikollege Martin Rappen würde es begrüßen, bei neuen großen Baugebieten viele Frauennamen zu vergeben, aber eine Umbenennung würde auch er ausschließen.

Tolani unterstellte den Grünen, mit der Vorlage „reine Symbolpolitik“ zu betreiben. Immerhin seien in der Liste für zukünftige Straßenbenennungen auch Frauen aufgeführt. Zu wenige befand hingegen Wisnewski. So werde der Trend der Ungleichheit auch zukünftig weitergeführt. „Um dem entgegenzusetzen, wäre eine bevorzugte Benennung nach Frauennamen vorzuziehen. Wenn wichtige Frauen nicht gesehen werden und man ihre Namen nicht kennt, wie soll man darin ein Vorbild sehen und wissen, dass man einen ähnlichen Weg beschreiten kann“, sagte die Grünen-Politikerin.

Kommt vielleicht bald eine Angela-Merkel-Straße?

Ähnliches war auch von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt zu hören. „Es gibt etliche Studien darüber, dass Sichtbarkeit von Vorbildern für unsere Kinder wichtig ist und ihnen dadurch verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt werden“, sagte Claudia Kowalzyck. Doch hat es die Stadt in den vergangenen Jahren verpasst, für mehr Gleichberechtigung bei der Namensvergabe zu sorgen?

Weit über 130 berühmte Herren durften sich über die Ehrung freuen. Zum Vergleich: Bislang sind lediglich elf prominente Frauen Namenspatroninnen von Straßen geworden. Und nicht bei jeder ist das auf Anhieb zu erkennen. Bestes Beispiel ist die Soldmannstraße. Benannt ist sie nach der Greifswalder Stiftungsgründerin Sophie Dorothea Soldmann.

Es gebe durchaus noch weitere bekannte Frauen, die für eine Straßenbenennung infrage kommen, sagte die Gleichstellungsbeauftragte. Wie die Komponistin Luise Greger, die 1862 in Greifswald als Tochter des Unternehmers sowie Senators August Sumpf geboren wurde und „die heute noch in den USA sehr bekannt ist“, erklärte Kowalzyck.

Die Christdemokratin Tolani könnte sich eine Straße mit dem Namen der Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Hansestadt vorstellen. Möglich wäre das. Allerdings ist die Straßenbenennung nach einer Person an bestimmte Kriterien geknüpft. So heißt es im Straßen- und Wegegesetz des Landes, dass eine Benennung nach einer Persönlichkeit frühestens fünf Jahre nach Ableben des Namensgebers erfolgen darf. Ein Grund dafür: Der Namenspatron könnte im Laufe seines Lebens noch einen politischen Wandel durchleben.

Von Christin Lachmann