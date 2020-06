Grüne in Greifswald wollen Moorpotenziale nutzen 

Greifswald

Knapp zehn Prozent der Greifswalder Stadtfläche sind Moore, insgesamt rund 470 Hektar. Dazu gehört etwa der Polder Steinbecker Vorstadt, wenn man aus Richtung Stralsund kommt, das Naturschutzgebiet Ladebower Moor oder auch Waldmoore im Elisenhain. Allerdings sind nahezu alle Flächen entwässert, weshalb der Laie kaum die Moorlandschaft erkennt. Doch das soll sich ändern.

Die Grünen in der Bürgerschaft wollen künftig verstärkt die Moorpotentiale in der Region nutzen und damit einen Beitrag zum kosteneffizienten Klimaschutz leisten. Dazu bringen sie zur nächsten Sitzung des Stadtparlaments einen Beschlussantrag mit dem Titel „Moormanagement“ ein. „Greifswalder Moore haben gewaltige Klimaschutzpotenziale, denn in ihrem aktuellen Zustand emittieren sie jährlich 7600 Tonnen CO2-Äquivalent. Das ist so viel, wie ein Auto auf 48 Millionen gefahrenen Kilometern ausstößt“, sagt Jörg König (Grüne), Vorsitzender des Klimaschutzausschusses der Bürgerschaft.

Emissionen einsparen

Die Stadt könne als Besitzerin der Flächen dazu beitragen, dass mittelfristig ein Teil dieser Emissionen eingespart werde. Ein besserer Schutz der Greifswalder Moore ist darum auch bereits im „Masterplan 100% Klimaschutz“ verankert. „In den vergangenen drei Jahren ist es gelungen, die Sachlage durch wissenschaftliche Studien zu analysieren. Jetzt muss es darum gehen, konkrete Moorschutzprojekte zu planen und umzusetzen, damit tatsächlich Klimagase eingespart werden“, fordert er und beruft sich dabei auf Forschungsergebnisse vom „ Greifswald Moor Centrum“. Dessen Vertreter machten bereits mehrfach öffentlich auf die großen Potentiale der Greifswalder Moore aufmerksam.

Moormanager könnte Ziele forcieren

„Für den kommenden Haushalt wollen wir deshalb erreichen, dass aktuelle Moorprojekte der Stadtverwaltung fortgeführt werden und die Stadt einen Fahrplan dafür entwickelt, in welcher Reihenfolge sie sich um die Moorflächen kümmern will“, sagt Fraktionschef Alexander Krüger. Weil all das Arbeit bedeute, soll im besten Falle ein Moormanager eingestellt werden. „Selbst, wenn man eine Personalstelle einplant, kostet Moorschutz nur einen Bruchteil anderer Klimaschutzmaßnahmen und unterbietet finanziell sogar die Aufforstung von Wald deutlich“, argumentiert Krüger.

Im Klimaschutzausschuss stieß die Idee auf große Akzeptanz. Jörn Kasbohm, Fraktionschef der Linken, bezeichnete den Antrag als gute Anregung und empfahl, mit der Uni in den Dialog zu treten, da sie ebenfalls über erhebliche Flächen verfüge. Auch der Finanzausschuss votierte mit übergroßer Mehrheit für den Antrag. „Wir sind im Zentrum der Moorforschung. Das ist ein guter und sinnvoller Vorschlag“, lobte selbst CDU-Mann Walter Noack den Vorstoß der Grünen. Entscheiden wird am 2. Juli die Bürgerschaft.

