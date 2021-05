Grüne legen Anti-Rassismus-Konzept für Greifswalder Sportvereine vor

Greifswald

Rassistische Beleidigungen, Anfeindungen, sogar Übergriffe – auch im Sport gibt es sie immer wieder. Im Profifußball, wie zuletzt die Ereignisse um die ehemaligen Nationalspieler Jens Lehmann und Dennis Aogo zeigten, aber auch im Greifswalder Amateursport, wie zuletzt das Versagen von Politik und Verbänden im Debakel um den Greifswalder Fußball-Klub FC Al Karama zeigte (OZ berichtete).

Grüne wollen Anti-Rassismus-Konzept auf den Weg bringen

Ein Anti-Rassismus-Konzept für die Vereine in der Universitäts- und Hansestadt soll das nun ändern. Eine entsprechende Beschlussvorlage der Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft sieht unter anderem die Einrichtung einer Hotline für Betroffene vor. Zudem sollen Sanktionsmöglichkeiten zum Nachteil von Vereinen geschaffen werden, die sich nicht um die Aufarbeitung rassistischer Vorfälle in den eigenen Reihen bemühen. „Wir wollen mit dem Konzept die Handlungsfähigkeit der Stadt herstellen“, sagt André Carls, der für die Grünen im Sportausschuss sitzt und die Beschlussvorlage mitinitiiert hat.

Al-Karama-Debakel beschäftigt Sportausschuss nachhaltig

So hätten Diskussionen im Sportausschuss bereits im September des vergangenen Jahres ergeben, dass es für Politik und Verwaltung in Greifswald bisher keine praktische Handhabe gebe, auf Rassismus in Sportvereinen zu reagieren. Anlass waren damals die Ereignisse rund um den FC Al Karama, einen Greifswalder Fußballverein. Dieser meldete nach teils massiven rassistischen Anfeindungen und Übergriffen seine einzige Mannschaft, die überwiegend aus Geflüchteten des syrischen Bürgerkrieges bestand, vom Spielbetrieb in der Kreisliga ab.

Ebenso sei im Sportausschuss der inzwischen sieben Jahre zurückliegende Fall von Hüseyin Aydin erneut zur Sprache gekommen. 2014 beklagte der Greifswalder Pensionsbetreiber rassistische Anfeindungen in den Kabinen der Handballer der Hochschulsportgemeinschaft (HSG). Keiner der beiden Vorfälle hatte für die Täter gravierende Folgen in irgendeiner Form. Den Opfern hingegen blieb nur die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.

Rassismus-Hotline für Betroffene geplant

Um diesen Missstand zu beheben und Fälle wie die von Al Karama und Aydin künftig handhaben zu können, habe Carls bereits Ende des vergangenen Jahres einen ersten Entwurf für die aktuell zur Debatte stehende Beschlussvorlage skizziert. Sowohl im Sportausschuss als auch im Sozialausschuss wurde das Papier bereits ungeändert abgestimmt. Nun stehen noch die Beratung im Hauptausschuss und die Beschlussfassung in der Bürgerschaft aus.

Konkret sieht das Konzept die Einrichtung einer Rassismus-Hotline bei der Präventionsbeauftragten der Stadt vor, bei der Betroffene und Zeugen Vorfälle melden und dokumentieren lassen können. Zudem soll die Präventionsbeauftragte zusammen mit dem Stadtsportbund befähigt werden, verpflichtende Gespräche mit Vereinen zu führen und Maßnahmen zur Bekämpfung rassistischen Verhaltens zu vereinbaren.

Zwei bis drei Vorfälle im Jahr erwartet

Für die Einrichtung der Hotline sowie weiterer Materialien sieht die Beschlussvorlage Ausgaben der Stadt in Höhe von 8.000 Euro jährlich vor, nicht zuletzt, damit die Agierenden auch einen Handlungsspielraum haben, wie Carls betont. „Wir stehen voll hinter diesem Konzept“, sagte der Stadtsportbund-Vorsitzende, Dirk-Carsten Mahlitz, gegenüber der OZ. Es ist sowohl Mahlitz, als auch Carls Hoffnung und Vermutung, dass die Hotline nicht häufiger als „zwei bis drei Mal im Jahr“, genutzt würde. Zusätzliches Personal für die Stadtverwaltung sei daher nicht vonnöten. Auch der Sportbund könne laut Mahlitz einen größeren Arbeitsumfang gar nicht gewährleisten, verfüge der Verein doch lediglich um eine halbe hauptamtliche Stelle, um auch seine weiteren, umfangreichen Aufgaben zu erfüllen.

Auffälligen Vereinen drohen Sanktionen

Neben der Hotline, die vor allem als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie zur Dokumenation rassistischer Vorfälle dienen soll, enthält das Konzept noch ein weiteres, schlagkräftigeres Instrument. Sollte ein Verein mehrfach durch rassistische Vorfälle auffällig werden, sieht die Beschlussvorlage vor, dass die Nutzung kommunaler Sportstätten zeitweise untersagt oder der Nutzungsvertrag gleich ganz durch die Stadt gekündigt werden kann. Finanzielle Förderungen solcher Vereine im Rahmen der städtischen Sportförderrichtlinie sollen ebenfalls untersagt werden können.

Integrationsbeauftragter findet Konzept „zu mild“

„Zu mild“, findet Ibrahim Al Najjar, der Vereinspräsident des FC Al Karama. Die Ereignisse rund um den eigenen Verein sind ihm natürlich noch bestens präsent, doch auch an den Fall von Aydin kann er sich noch erinnern. Der Grund: Auch sein Sohn, damals im Handball-Nachwuchs der HSG aktiv, berichtete ihm von rassistischen Beleidigungen gegen die eigene Person. „Das ist jetzt schon lange her, aber die Wunden sind immer noch da“, versichert der Familienvater. An sich sei das Konzept in seiner jetzigen Form gut, allerdings seien verpflichtende Gespräche und Präventionsmaßnahmen zu lasch, meint Al Najjar, der für die SPD in der Bürgerschaft und im Sportausschuss sitzt und zudem als Integrationsbeauftragter des Landkreises fungiert.

Stattdessen müssten Vereine seiner Ansicht nach schärfer gegen Rassisten in den eigenen Reihen vorgehen, beispielsweise durch den Ausschluss eines auffällig gewordenen Mitglieds. Nicht anders sei das im Profi-Sport, in dessen Bereich Personen, die sich öffentlich rassistisch äußern, inzwischen ernsthafte berufliche Konsequenzen drohen würden. „Ansonsten werden wir immer nur darüber reden, anstatt zu handeln. Wie lange soll das noch so weitergehen?“, fragt der Integrationsbeauftragte.

Konzept könnte als Vorlage für weitere Gemeinden dienen

André Carls sieht in dem Konzept hingegen eine Blaupause, die auch in anderen Kommunen Schule machen könnte. Oder, je nach Standpunkt, auch müsste: Denn die Wirkung erstreckt sich ausschließlich auf Vereine im Stadtgebiet und einige wenige im Umland, die auf oder in kommunalen Sportplätzen und Hallen trainieren. Der Sportbetrieb allerdings ist überregional organisiert. Das zeigt nicht zuletzt ein Auswärtsspiel des FC Al Karama beim VSV Lassan im November 2019. Am Spielfeldrand: Über 400 Rechte, die die Spieler rassistisch bepöbelten. Nach der Partie flogen gar gefüllte Bierbecher in Richtung der Greifswalder und deren Autos. Zwei Personen fielen durch „Sieg-Heil“-Rufe auf.

Auch für diese „Fans“ ist ein Verein zumindest im Rahmen der Sportgerichtsbarkeit verantwortlich. So will es die Rechtsordnung des Fußballlandesverbandes, die in Vorpommern-Greifswald auch auf Kreisebene sinngemäß gilt. Andere Rechtsmittel ergeben sich aus der Sportfördersatzung des Landkreises im Zusammenhang mit der Satzung des Kreissportbundes, die einen Ausschluss von finanziellen Zuwendungen aufgrund von rassistischen Auffälligkeiten möglich machen – der Entzug von Trainingsmöglichkeiten auf kommunalen Sportanlagen wäre allerdings ein Novum.

Von Alexander Kruggel