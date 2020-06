Grüne starten erneut Versuch für mehr Sauberkeit in Greifswald

Greifswald

Überquellende Abfallbehälter, vom Winde verwehtes Papier, übers Pflaster trudelnde Einwegbecher: Der Müll auf dem Marktplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone ist immer wieder Ärgernis von Passanten – und Kommunalpolitikern. Die SPD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft will daher unter dem Titel „Saubere Stadt“ ein Konzept für die Greifswalder Innenstadt auf den Weg bringen, „um das Problem endlich in den Griff zu bekommen“, warb Monique Wölk, Mitglied im Umweltausschuss. Es ist bereits ihr vierter Anlauf.

Vorschlag der Sozialdemokraten: Die Greifswald Marketing GmbH als Tochter der Hansestadt werde beauftragt, „gemeinsam mit den Anbietern von gastronomischen To-Go-Produkten im Innenstadtbereich ein Konzept zur Reduzierung von Abfall zu entwickeln“. Zudem sollen die Marketingexperten gemeinsam mit der Stadtverwaltung eine Kampagne „ Greifswald bleibt sauber“ organisieren.

Mehr Abfallbehälter für die Innenstadt

Bestandteile der Kampagne sollen sein: Müll-Hotspots zu identifizieren, Bürgerideen zur Müllvermeidung zu finden und für die Verwendung der „gelben Tonne“ zu werben. Des Weiteren fordert die SPD, den Leerungszyklus der Abfallbehälter im Innenstadtbereich zu erhöhen und die Müllbehälter in der Fußgängerzone, auf dem Markt, auf den Wallanlagen und am Museumshafen mit einer Abdeckung nachzurüsten, damit Vögel nicht an Essenreste gelangen.

„Man muss Leute erziehen“

Zwar wird das Sauberkeitsmanko von fast allen Parteien als solches erkannt, die Ideen finden dennoch geteiltes Echo. Ingo Ziola von der CDU sprach sich dafür aus, der Stadtverwaltung zur Lösung des Problems mehr Zeit zu geben. Schließlich sei sie bereits am Thema dran. Größere Müllbehälter, wie auch ein Vorschlag lautet, finde er nicht zielführend, sie würden noch mehr Müll produzieren.

Seine Forderung daher: „Man muss die Leute erziehen.“ Auch die herumliegenden Pfandflaschen seien kein Thema, über das sich die Kommunalpolitik den Kopf zerbrechen sollte: „Hier muss die große Politik überlegen, notfalls die Flaschen teurer machen.“

Zwei Gremien dafür, eins dagegen

Auch Markus Münzenberg (Grüne) sprach davon, „das Bewusstsein schärfen“ zu müssen, das ganze Problem sei ein sehr diffiziles. Was nutzten beispielsweise Kippenhalterungen an den Abfallbehältern, wenn Leute darin Servietten entsorgten. Umweltausschussvorsitzender Jörg König (Grüne) sprach gar davon, „bisschen ratlos und enttäuscht von den Greifswaldern“ zu sein.

Und Linken-Fraktionschef Jörn Kasbohm meinte, dass es sich lohne, für dieses Thema Kraft zu investieren. Er unterstütze den SPD-Vorschlag, halte jedoch Leerungszyklen und die Aufrüstung der Mülleimer nicht für ein Thema, um das sich die Politik kümmern müsste.

Während das Anliegen im Bauausschuss der Bürgerschaft mit acht Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen eine deutliche Mehrheit fand, wurde der Antrag vom Wirtschaftsausschuss abgelehnt. Dort gab es ein Patt von 3:3 bei acht Enthaltungen. Der Umweltausschuss stimmte über jeden Vorschlag einzeln ab, am Ende gab es ein mehrheitliches Ja für alle Ideen. Entscheiden wird das Stadtparlament am 2. Juli.

Von Petra Hase