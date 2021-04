Grüne wollen Schulen schließen: Inzidenz-Spiele sind unverantwortlich

Greifswald

Die Fakten: Der Inzidenz-Wert am Mittwoch gibt in einem „hochdynamischen Infektionsgeschehen“ (Zitat alle) an, ob die Schulen in den nächsten Tagen offen oder geschlossen sind. Das Lagus gibt diesen Wert am Mittwoch unter dem Schwellenwert an. Einen Tag später kommt raus, dass Vorpommern-Greifswald positive Corona-Fälle mit erheblicher Verspätung meldet. Drei Tage später rechnet das Robert-Koch-Institut die nachgemeldeten Fälle zusammen und die Inzidenz ist über 150.

Das Lagus? Beharrt auf der Rechtslage und beharrt auf einer Bewertung der Situation mit tagesaktuellen Werten. Die Konsequenz? Offene Schulen trotz einer Inzidenz, von der keiner genau weiß, wie hoch sie eigentlich ist. Juristisch wohl sauber, in der aktuellen Lage vor allem gefährlich und unverständlich. Zurecht sind viele verunsichert und unzufrieden. Wenn Ausgangssperren durchgesetzt, aber Schulen um jeden Preis offen gehalten werden, ist das ein gefährliches Spiel mit der Inzidenz, vorbei an der Realität.

Von Philipp Schulz