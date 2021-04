Grüne wollen Schulen schließen: Lasst die Schulen offen

Greifswald

Es war eine ziemlich willkürliche wie pragmatische Entscheidung, die Inzidenz am Mittwoch darüber entscheiden zu lassen, ob die Schulen in der kommenden Woche geöffnet sind oder nicht. Es geht lediglich darum, Schülern, Lehrern und Eltern Planungssicherheit zu geben. Werden die Tests in der kommenden Woche geschrieben oder nicht? Muss der Power-Point-Vortrag auch mündlich ausgearbeitet werden oder nicht?

Deswegen ist es irrelevant, dass die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald laut Wissensstand am Mittwoch unter 150 lag, wir seit Freitag aber Klarheit haben, dass sie sich in Wahrheit schon drüber befand. Ausschlaggebend ist der Planungstag. Eine überzogene Debatte über Ansteckungsängste ist nicht notwendig. Das zeigt der Blick in den Nachbarlandkreis Mecklenburgische Seenplatte. Dort war die Sieben-Tage-Inzidenz am vergangenen Mittwoch ohne Meldungsverschleppung unter 150 und die Schulen diese Woche offen sind, obwohl die Inzidenz dort mittlerweile ebenfalls über 160 liegt.

Von Katharina Degrassi