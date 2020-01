Grüne wollen neue Flächen für Graffiti in Greifswald

Greifswald

Die Grünen wollen drei neue legale Graffitiflächen in Schönwalde II und Groß Schönwalde einrichten. Der Bedarf nach neuen Flächen werde durch die hiesige Sprüherszene belegt, sagte Katharina Horn. Konkret handelt es sich um die Wandflächen der Fußgängerunterführung Pappelallee/Koitenhäger Landstraße, die Zaunfläche am Freizeitbad und Übungsflächen im Ballspielfeld am Freizeitbad.

Der Sozialausschuss stimmte der Vorlage am Montag mehrheitlich zu. Auch die Ortsteilvertretungen Ostseeviertel sowie Schönwalde II/ Groß Schönwalde befürworten die Idee. Madeleine Tolani lehnt den Plan ab – die Inhaltsstoffe in Sprühdosen seien schließlich umweltschädlich, sagte sie in Richtung der Grünen. Einhellig kritisierten die Ausschussmitglieder illegale Graffiti und Tags in der Stadt.

Die Greifswalder Graffitiszene feierte im vergangenen Jahr das „Urban Art Fest“ mit einem Graffiti-Jam und Sprühern, die mehrere Wände in der Stadt verzierten. Sprüher können in Greifswald mehrere Freiflächen nutzen. Beliebt sind beispielsweise die Mauer an der Hafenstraße oder die Graffitiwand im Jugendzentrum Klex. Alle Flächen finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt. Zudem sucht der Greifswalder Martin Kehr Sprüher, die zwei Flächen im Innenhof der Langen Reihe 1 gestalten. Kontakt unter: 0171 210 90 80.

