Greifswald/Diedrichshagen

Überall fallen die Bäume – in Greifswald allerdings wird gepflanzt! Insgesamt werden bis zum kommenden Frühjahr allein auf städtischen Flächen 85 000 Bäume gesetzt, durch Forstamt Jägerhof kommen im gesamten nächsten Jahr noch einmal 60 000 hinzu.

In Reih und Glied stehen bereits unzählige junge Eichen auf einer Fläche bei Steffenshagen und recken ihre Äste gen Himmel. Es sind Neuanpflanzungen der vergangenen Jahre. Neuanpflanzungen, keine Nachpflanzungen, betont Greifswalds Stadtförster Bent Knoll. „Das ist die Fläche des ehemaligen Forstackers aus der Zeit, als noch Pferde in der Forstwirtschaft eingesetzt wurden“, beschreibt er. „Das wird eine neue Waldfläche.“

Schlehen an den Rand des Waldes

Ein Teil der Pflanzen auf dem rund 17 Hektar großen Areal komme aus den Ausgleichsmaßnahmen für die Pipeline Nordstream 1, aber auch die Stadtwerke und mehrere Schulen haben hier Bäume gepflanzt. Auch am Mittwoch wurde ein symbolischer Baum in den Boden gesetzt, gesponsert von der Volksbank, die zunächst 25 Bäume zur Aufforstung spendieren wird. Damit wolle man das Verhalten der Volksbankkunden honorieren, die immer mehr auf das papierlose Online-Banking setzen würden.

Bäume aus dem Mittelmeerraum nicht geeignet

Mit den jährlichen Dimensionen des Forstamtpflanzungen können solche kleineren Pflanzungen allerdings nicht mithalten. „Die Hansestadt Greifswald forstet über die Wintermonate 85.000 Bäume auf“, informiert Pressesprecherin Andrea Reimann. „Dabei handelt es sich hauptsächlich um Stieleichen, Winterlinden, Erlen und Lärchen, die in der Umgebung von Sanz, Steffenshagen, Jarmshagen und Jeser gepflanzt werden.“ Über die Baumarten, die sich für eine Bepflanzung eignen, wird in den vergangenen Jahren viel diskutiert. „Die Dürren der vergangenen Jahre waren extrem, auch dieses Jahr war zum heulen“, wählt Knoll drastische Worte. „Das Problem ist nicht vorrangig die Dürre, sondern der Temperaturanstieg im Mittel und die stärkeren Extreme.“

Der Gedanke, man könne jetzt einfach Gehölze aus dem mediterranen Raum pflanzen, sei zu kurz gegriffen. „Dann kommt ein komplett verregneter Sommer und die Bäume gehen ein. Wir setzen nach wie vor auf heimische Gehölze, vor allem Erle und Eiche auf den feuchteren Standorten.“ So eine Nachpflanzung sei keinesfalls mit dem „in-die-Erde-Setzen“ abgeschlossen. „Bis die Bäume so fünf bis sechs Jahre alt sind, brauchen sie Pflege“, erklärt Knoll. „Vor allem das Gras müssen wir zurückschneiden, sonst herrscht ein erbitterter Konkurrenzkampf.“

Schlehe und Zwetschgen schließen den Waldrand ab

Die kleine Zwetschge der Volksbank steht in der Abschlussreihe des Feldes, hier ist die Bepflanzung abgeschlossen. Für mit Bauvorhaben verbundene Ausgleichspflanzungen werden immer wieder Flächen gebraucht, langsam stoße die Stadt Greifswald an ihre Grenzen, informiert Knoll. Als nächstes sollen am Golfplatz Wackerow 14 Hektar neu aufgeforstet werden.

Baumpflanzung bei Steffenshagen: Stadtförster Bent Knoll mit Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (rechts) und Vorstandsmitglied Jens Klingebiel von der Volksbank. Quelle: Anne Ziebarth

Neue Eichen an der Kessiner Koppel

Auch bei Diedrichshagen wird eifrig gebuddelt. Die Erde reißt auf, Erik Pingel hat eben den Göttinger Fahrradlenker - eine Mischung aus Schaufel und Lenker mit einer Tritthilfe - in den Boden gerammt, hin und her bewegt und das Erdreich gelockert. Platz genug für einen Eichensetzling, den Hannes Jolitz behutsam in den Boden lässt und dann die Erde kräftig festtritt. Ein Baum geschafft - insgesamt 1600 werden es an diesem Dienstag in einem Waldstück an der Kessiner Koppel, die von Azubis des Forstamtes Jägerhof gepflanzt werden. Ein Zaun sichert die jungen Traubeneichen auf dem 0,25 Hektar großen Areal gegen Wildbiss.

Schadholz raus – neue Bäume rein

Nötig ist das, weil der Wald leidet: „Wir haben in diesem Jahr bereits zwei Mal Schadholz entnommen. Die Fläche wird außerplanmäßig verjüngt und für die Zukunft fit gemacht“, sagt Revierförsterin Bianka Breithaupt, die für die Bewirtschaftung von 430 Hektar Wald zuständig ist. Eichen wachsen nun dort, wo Fichten dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind. „Die Fichten hier haben eigentlich noch rund zehn Jahre Lebensdauer. In dieser Intensität ist die Entnahme nicht vorgesehen“, sagt Breithaupt.

Borkenkäferbefall hinterlässt Spuren

Zum Befall durch den Käfer, der unter der Rinde den Zellbereich befällt, der den Baum mit Nährstoffen versorgt, käme eine zunehmende Trockenheit, die den Pflanzen zu schaffen mache. „Die Eiche hat auch den Vorteil, dass sie tiefer als die Fichte wurzelt und so besser gegen Trockenheit gewappnet ist“, erklärt Jan Titze, Forstwirtschaftsmeister für Öffentlichkeitsarbeit im Amt Jägerhof. Buchen seien ebenso von der Trockenheit betroffen. „Das langfristige Ziel ist der Waldumbau hin zu mehr Laubholz“, so Breithaupt, „damit forstwirtschaftlich hochwertig gewirtschaftet wird und stabile Verhältnisse im Wald herrschen.“ Die aktuelle Maßnahme kostete mit Flächenvorbereitung, Wildschutz, Pflanzen und Pflanzung rund 3.000 Euro.

OZ-Leser spendeten für die Pflanzung

„Eigentlich hätten wir die Bepflanzungsaktion mit Lesern der OZ durchführen wollen, doch Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauert Jan Titze. Statt mit persönlicher Anwesenheit unterstützten die Leser der OZ die Verjüngung der Fläche mit ihren Spenden im Zuge der OZ-Aktion „Mein Baum für unsere Zukunft“. Bisher sind bei der im Frühjahr ins Leben gerufenen Aktion bis Mitte November mehr als 113.000 Euro für den Wald im MV zusammen gekommen. Die nächste öffentliche Bepflanzungsaktion ist im Frühjahr im Revier Jagdkrug in der Nähe von Lühmannsdorf geplant, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. Dort soll eine ehemalige Kiefernfläche mit Laubholz bepflanzt werden.

Von Christopher Gottschalk und Anne Ziebarth