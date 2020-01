Grundstücke am Ryck in Greifswalder Vorzeigewohngebiet noch frei

Greifswald

„Der Aufsichtsrat hat dem Kauf von drei Baufeldern durch unsere Genossenschaft Begeno zugestimmt“, informiert Klaus Boemer, Geschäftsführer der UTB, über den Stand bei der weiteren Entwicklung des B-Plan 55 an der Hafenstraße. Die Projektentwicklungsgesellschaft kaufte im November 2019 die zugehörigen etwa sechs Hektar Land von der Stadt.

„Ich gehe davon aus, dass die Finanzierung in etwa vier Wochen steht und wir im März die genauen Pläne vorstellen können“, sagt er. Die Begeno werde dann auch noch die an 124 fehlenden elf Wohnungen mit Kaltmieten von maximal 7,50 Euro je Quadratmeter schaffen, die laut Verträgen vorgesehen sind.

Noch drei Baufelder zu haben

Hundert geförderte Sozialwohnungen will die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) schaffen, 13 die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG), wie die Begeno ohne Fördermittel. Alle andere Wohnungen orientieren sich am Markt. Insgesamt sollen etwa 700 Wohnungen für 1400 Greifswalder entstehen.

Boemer bestätigte, dass noch zwei der vier Baufelder in der ersten Reihe zu haben sind. Hier könne je Quadratmeter etwa doppelt so viel Wohnraum geschaffen werden, darum seien die Grundstückspreise auch deutlich höher, bestätigt er. Im Erdgeschoss sind Gewerberäume vorgeschrieben. „Wir verhandeln mit Interessenten.“ In einem Fall gebe es eine Absichtserklärung zum Kauf. Interessierte Greifswalder Immobilienunternehmer hatten gegenüber der OZ über zu hohe Grundstückspreise geklagt.

Parkplätze am Haus nicht vorgesehen

Höhere Preise am Ryck seien in dem Modellprojekt bezahlbaren Wohnraums auch nötig, damit die UTB ihre Kosten für die Projektentwicklung, für die Architektenleistungen hereinbekommt, so Boemer. Die WVG und WGG könnten nicht so viel zahlen, damit im Areal Richtung Friedhof bezahlbarer Wohnraum entstehen könne.

Parkplätze am Haus sind im B-Plan 55 nicht vorgesehen. Laut Boemer sollen die Beteiligen möglichst gemeinsam ein sogenanntes Mobility Hub bauen. „Wir streben an, dass die Eigentümergemeinschaft Parkplätze zum Preis von 40 bis 50 Euro im Monat vermieten kann.“

