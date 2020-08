Greifswald

Wer in Greifswald noch ein Plätzchen für sein Eigenheim ergattern will, muss entweder tief in die Tasche greifen oder geduldig sein. Am besten beides. Mehr als 400 Interessenten gibt es derzeit auf der Warteliste der Stadt, die Preise für Bauland sind stark angestiegen. Die Verwaltung der Hansestadt bestätigt den erhöhten Nachfragedruck nach Eigenheimstandorten und schlägt weitere Flächen für die Entwicklung vor.

Wie ist die Situation? Wo kann man in der Hansestadt noch bauen? Und was könnten Optionen in den kommenden Jahren sein? Hier ein Überblick über die aktuellen Bebauungspläne (B-Pläne) Greifswalds. (Karte im Uhrzeigersinn)

Anmerkung: Wenn Baugenehmigungen für Flächen außerhalb der genannten B-Pläne gestellt werden, die dem Baurecht entsprechen, müssen diese genehmigt werden. Es ist also auch möglich, dass außerhalb der genannten B-Pläne Neubauten entstehen. Der B-Plan 113 wird gesondert betrachtet.

B-Plan 7 in Wieck. Ein relativ kleiner B-Plan auf städtischem Grund, der an einen Investor übergeben werden soll, der das Gebiet entwickelt. Es existiert ein alter Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan, allerdings muss dieser Entwurf neu aufgelegt werden. Wald, Wasser und schlechter Baugrund machen das Vorhaben nicht ganz einfach, so Bausenatorin Jeannette von Busse, zusätzlich muss auch noch die Erschließung erfolgen. Prognose: eher kleines Gebiet mit rund 15 WE, abhängig von der bebaubaren Nettofläche.

B-Plan 111 „ Franz Wehrstedt-Weg“. B-Plan des privaten Investors Frank Ziemer auf dem rund 1,1 Hektar großen Gelände der ehemaligen Kita Gänseblümchen. Es sollen zwölf Ein- und Zweifamilienhäuser sowie vier Geschosswohnungsbauten für bis zu 20 Wohneinheiten entstehen. Vorbereitende Arbeiten haben bereits stattgefunden, ebenso eine Bürgerbeteiligung. 2021 könnte es losgehen.

Mehr Platz für Eigenheime am Elisenpark

B-Plan 119 „Koitenhagen Süd“. Das rund 20 Hektar große Planungsgebiet grenzt an das vorgesehene Gebiet des Möbelmarktes am Elisenpark und an die Anklamer Landstraße. Ein Privatinvestor erarbeitet hier gerade einen Vorentwurf, die Verwaltung hat das Gebiet auf der Prioritätenliste nach oben gesetzt. Entstehen sollen hier Grundstücke für Eigenheime und Geschosswohnungsbau, derzeit ist es Ackerfläche. Es zeichnet sich nach den aktuellen städtebaulichen Vorstellungen des Investors ein Wohnbaupotenzial von ca. 140 WE im Segment Eigenheim (Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser) und ca. 250 WE im Segment Geschosswohnungsbau (Miet- und Eigentumswohnungen) ab. Mit einem rechtskräftigen B-Plan wird 2023 gerechnet.

B-Plan 118 „Südlich Fontanestraße“. Ein rund 4, 6 Hektar großes Stück landwirtschaftliche Fläche wird als Ergänzung zur nördlich anschließenden Bebauung erschlossen. Der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan ist gefasst, die Priorität ist hoch. Die notwendigen Mittel für den Straßenausbau Heinrich-Heine-Straße sind bereits im Haushalt eingebracht, je nach Geschosshöhe könnten hier rund 30 WE bei Eingeschossern, bis zu 78 WE bei Mehrgeschossern entstehen. Es sind ausschließlich Eigenheime vorgesehen, ein rechtskräftiger B-Plan könnte 2021 aufgestellt werden.

Riesenprojekt an der Herrenhufenstraße

Groß sind die Flächen in der südlichen Nachbarschaft des B-Plans 118, für die noch kein Arbeitstitel vorliegt. Ursprünglich war vorgesehen, Gebiete nur nördlich der Herrenhufenstraße zu entwickeln, jetzt wird das südliche Gebiet in die Planungen mit einbezogen. Der Haken: Für eine Erschließung ist eine Verlängerung der Herrenhufenstraße bis zur Loitzer Landstraße nötig. Ein umfangreiches Vorhaben, was auch die Hoheit der Nachbargemeinde mit betrifft. Daher erfordert es ein häufig langwieriges Planfeststellungsverfahren. Außerdem sind einige Grundstücke in Privatbesitz.

B-Plan 113 „KAW Südost“. Das Gelände, was an das Gleis 4-Einkaufszentrum anschließt, ist ca. 1,8 ha groß und gehört dem gleichen Investor. Geplant ist hier eine Mischnutzung aus Wohnbebauung, Gewerbe und Parkplatz. Uneinigkeit gibt es aber noch über die mögliche Erschließung des Grundstücks. Auf dem benachbartenB-Plan 114 gibt es mittlerweile ein dickes Kreuz auf der Karte. Hier wird das Schulzentrum gebaut. Weitere Flächen im B-Plangebiet kommen nach hydrogeologischen Gutachten nicht für eine Wohnbebauung in Frage.

Entwicklungsflächen nördlich der Grimmer Straße. Dieses Gelände westlich der neugebauten Mehrfamilienhäuser eines Privatinvestors könnte für den Eigenheimbau noch eine größere Bedeutung bekommen. Hier weiß man um eine Moorlinse, die im Boden liegt. Idee der Verwaltung ist es, hier eine Art Pilotprojekt zu entwickeln, in der Wohnbau und Wiedervernässung gleichermaßen ihren Platz finden. Aber das sind erst Ideen. Es gibt noch keinen Aufstellungsbeschluss für einen etwaigen B-Plan.

B-Pläne 3 und 105 in der Steinbeckervorstadt. Jüngst wurde ein Masterplan verabschiedet, der eine behutsame Entwicklung des Stadtteils unter Berücksichtigung des Moorschutzes vorsieht. In Summe könnten hier 50 bis 60 Häuser mit knapp 200 Wohnungen für etwa 390 Einwohner entstehen, bislang gibt es aber noch keinen Aufstellungsbeschluss. Weitere Diskussionsrunden mit Greifswaldern sind vor der Entwurfsauslegung der B-Pläne geplant. Für einzelne Gebiete ist ein Modellprojekt „bezahlbares Wohnen“ geplant. Allerdings: Nur wenige Flächen sind im Besitz der Stadt, eine Neuordnung kann hier nicht erzwungen werden.

Wenn nur das Parkproblem nicht wäre

B-Plan 83 Hansering. Das Gebiet am Hansering scheint mit dem Hansehof, dem NDR-Quartier und dem geplanten Hotel bereits ausgelastet, bei genauem Hinsehen entdeckt man aber potenzielles Bauland. Ganz im Westen des Gebiets liegt ein Parkplatz in städtischer Hand, der sich theoretisch auch für Wohnbebauung eignet. Kopfschütteln von der Verwaltung. Solange die Parksituation nicht geklärt und maßgeblich verbessert wird, kommt diese Fläche nicht in Frage.

B-Plan 55a „Hafenstraße“. Für das Gelände rund um den Alten Speicher liegt ein Vorentwurf vor. Das Konzept des Investors sieht nicht nur einen Hotelneubau vor, sondern auch zahlreiche Geschosswohnungsbauten. Im vorgestellten Vorentwurf sind auch siebzehn Stadthäuser vorgesehen. Im benachbarten B-Plan 55 Gebiet ist keine Fläche mehr für Eigenheime zu haben. Zwar ist noch ein Baufeld frei, aber hier ist Geschosswohnungsbau vorgegeben.

Was steht im Stadtentwicklungskonzept? Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ISEK 2030+ beinhaltet auch Angaben zum prognostizierten Wohnungsbedarf in der Hansestadt. Nicht nur die Schaffung von Wohnungen im Geschosswohnungsbau/Mehrfamilienhaus spielt eine Rolle, auch Eigenheime sind definiert. Danach ist die planerische Zielstellung, die Schaffung von 65 Wohneinheiten pro Jahr durch den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern oder Doppelhaushälften zu ermöglichen. Nach Auswertungen der Verwaltung ist die Stadt hier in den vergangenen fünf Jahren knapp unter dem Plan. 2015 sind 63 WE fertiggestellt worden (-2) , 2016 waren es nur 47 (-18), 2017 dann 72 WE (+7) und 2018 sind 76 WE (+11) realisiert worden. Bislang befindet sich die Stadt somit nach eigenen Aussagen im Zielkorridor – stellt aber auch einen erhöhten Nachfragedruck für Einfamilienhäuser fest.

Von Anne Ziebarth