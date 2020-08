Der Mangel an Bauland in Greifswald treibt Blüten. Ein Grundstück in der Steinbeckervorstadt geht bei der Norddeutschen Grundstücksauktion für 1,8 Millionen Euro ins Rennen. Das Gebiet ist aber nur eingeschränkt bebaubar. Große Teile gelten als wertvoller Moorstandort und sollen geschützt werden.