Gützkow

Endlich geht es los: In dieser Woche beginnen die dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten an der Gützkower Kirche St. Nicolai. Das Außenmauerwerk auf der Nord- und der Südseite des Kirchenschiffes wird neu verfugt, an manchen Stellen erhalten die Strebepfeiler Ersatzsteine. „Zudem wird ein Mauerkamm hochgezogen, damit bei Sturm künftig keine Dachziegel mehr hinunterfallen können“, berichtet Hans-Joachim Jeromin, Pastor der evangelischen Kirchengemeinde. Gesamtkosten der Maßnahme: rund 244 000 Euro.

Die Sanierung ist überfällig, denn das Mauerwerk des aus dem 13. Jahrhundert stammenden Feldsteinbaus bröckelt seit Langem. Davon zeugen herausgefallene Steine und Reste von Fugenmörtel am Fuße des Gebäudes. Die Folge dieser über Jahre andauernden Schäden: Niederschlag dringt ins Innere. Da die Reparaturkosten die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde bei Weitem übersteigen, ging Pastor Jeromin immer wieder Klinken putzen.

Anzeige

Letztlich mit Erfolg: Nachdem das Landesförderinstitut im Januar rund 137 000 Euro Städtebaufördermittel bewilligte, „bekommen wir jetzt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz einen Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro“, so der Gützkower. Das sei um so erfreulicher, da der Antrag zunächst abgelehnt und erst jetzt in einem zweiten Vergabeverfahren doch noch bewilligt worden sei. Mit den Geldern aus dem Baufonds des Pommerschen Kirchenkreises in Höhe von gut 57 000 Euro und den rund 20 000 Euro Eigenmitteln der Kirchengemeinde sei die Finanzierung nun gesichert.

Weitere OZ+ Artikel

Zweiter Bauabschnitt soll folgen

„Es war ein langer Kampf“, resümiert Jeromin, der vor Jahren ganz andere Erfahrungen mit der Kirchensanierung in Behrenhoff sammelte. Da jenes Denkmal mit mittelalterlichen, noch sichtbaren Wandmalereien ausgestattet ist, sei das Werben um Finanzierungshilfen einfacher verlaufen. In der Gützkower Kirche indes gebe es leider keine solchen kulturhistorisch wertvollen Elemente, die das Herz von Geldgebern sofort höher schlagen lassen. Selbst die Tatsache, dass die Gützkower Patronatskirche in ihrer Bedeutung für das Umland das Behrenhoffer Gotteshaus um einiges überrage, spiele nur eine untergeordnete Rolle. Doch letztlich ist es gelungen, die Finanzierung zu sichern.

Kirche Gützkow Außenmauerwerk wird im Sommer 2020 saniert Quelle: Petra Hase

„Nun hoffen wir, dass uns das auch für den geplanten zweiten Bauabschnitt im nächsten Jahr gelingt“, sagt Jeromin. Dann sollen der weniger stark gefährdete Ostgiebel des Kirchenschiffs und das Kircheninnere saniert werden. „Viele Stellen sind aufgrund der Nässe lose, der alte Putz muss daher runter und neuer drauf“, verdeutlicht er. Schön wäre es, im Zuge der Arbeiten auch die alte Farbigkeit wiederherzustellen. Dabei handele es sich um ähnliche Quadrierungen wie vorn am Triumphbogen. Doch auch das sei eine Frage des Geldes.

Die Kirchengemeinde rechnet mit ähnlich hohen Kosten wie jetzt beim ersten Bauabschnitt. Jeromin hofft dann auf Gelder aus dem Strategiefonds des Landes MV. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein zwischen CDU und SPD vereinbartes Instrument, mit dem insbesondere aktive Kirchengemeinden im ländlichen Raum unterstützt werden sollen. CDU-Landtagsabgeordneter Egbert Liskow aus Greifswald machte den Gützkowern bereits bei einem Besuch im vorigen Jahr Hoffnung auf eine Finanzhilfe. Mal schauen, was daraus wird.

Von Petra Hase