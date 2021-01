Gützkow: Schlechtes Internet erschwert Distanzlernen auf dem Land

Gützkow

Lahmes Internet, kein WLan oder fehlende Endgeräte wie Laptop und Tabletcomputer: Viele Kinder auf dem Land haben es in diesen Tagen ungleich schwerer mit dem Distanzunterricht fern der Schule als jene in der Stadt. Videokonferenzen mit dem Lehrer am Morgen? Fehlanzeige! „Schon bei einem Videochat mit drei Schülern bricht bei mir das System zusammen“, sagt Josephin Klaeske, Deutsch- und Englischlehrerin an der Peenetalschule Gützkow. In ihrer Klasse 5a, die sie leitet, lernen 27 Mädchen und Jungen.

„Da hat die Politik gepennt“

Auch Roland Schulz, Fachlehrer für Mathematik, Physik und Informatik, kennt die Schwierigkeiten. Vom Breitbandausbau und somit guten Datenübertragungsraten könnten Familien in abgelegenen Dörfern zurzeit nur träumen. „Viele sind auf mobile Daten angewiesen. Das ist erschreckend. Da hat die Politik gepennt“, kritisiert er. Hinzu kommt: „Wenn statt Tablet oder Laptop zu Hause nur ein Smartphone zur Verfügung steht, können die Schüler die Arbeitsaufgaben kaum vernünftig realisieren“, sagt der 41-Jährige studierte Elektrotechnikingenieur und zeigt beispielhaft eine pdf-Datei auf dem Computerbildschirm mit vielen Zeilen und Spalten. Wer ein ausreichend großes Endgerät habe, könne die Tabellen problemlos ausfüllen. Auf einem kleinen Handydisplay indes – fast unmöglich. „Manche Schüler haben aber weder Smartphone noch iPad. Da geht dann gar nichts“, gibt Josephin Klaeske zu bedenken.

Einsatz der Eltern entscheidend

„Zudem sind alle auf einem sehr unterschiedlichen Level“, verdeutlicht Schulz. Während einige Kinder sehr helle seien, falle anderen das Lernen nun einmal schwer. Keine neue Erkenntnis. Im Präsenzunterricht jedoch könne man darauf eingehen, beim Distanzlernen kaum. Allein zu Hause fühlten sich etliche Schüler überfordert. Häufig sei dann das Engagement des Elternhauses für den Lernfortschritt der Söhne und Töchter entscheidend. „Es gibt Mütter und Väter, die mich regelmäßig kontaktieren, andere wiederum gar nicht“, berichtet Klaeske. Das wäre kein Problem, sofern die Schüler von sich aus die online verschickten Aufgaben regelmäßig lösen oder dies zumindest versuchen würden und Ergebnisse zurücksenden, Nachfragen inklusive. „Aber es gibt einige, deren letzter Anmeldetag weit zurückliegt“, offenbart die 27-jährige Deutsch- und Englischlehrerin.

Die Peenetalschule Gützkow ist eine Regionale Schule mit Grundschulteil. 444 Mädchen und Jungen besuchen die Schule. Quelle: Petra Hase

Manche Schüler melden sich wochenlang nicht

Kein Einzelfall: „Ich habe Schüler, von denen hörte ich vor vier Wochen das letzte Mal etwas. Die Wissensunterschiede zu den anderen werden immer größer“, berichtet Regina Rieck, stellvertretende Schulleiterin. Sie unterrichtet Deutsch in den Klassen 6 und 8. Eine Möglichkeit, zu intervenieren, habe sie nicht: „Die Klassenlehrer versuchen den Kontakt herzustellen.“

Nichtsdestotrotz stellt sich das Haus den neuen Herausforderungen. Dank engagierter Kollegen habe die Peenetalschule mit ihren 444 Schülern in den Klassen 1 bis 10 im vorigen Jahr einen großen Schritt ins digitale Zeitalter unternommen, würdigt Schulleiter Ulf Hadrath. Ausdruck dessen sei das Medienbildungskonzept. Ein langwieriger, sehr aufwändiger Prozess, blickt Roland Schulz zurück. Der Demminer arbeitete daran mit viel Herzblut und in Kooperation mit den Kollegen. In dem Dokument seien Ziele definiert worden, Maßnahmen für jedes Fach, Strategien zur Fortbildung der Lehrkräfte, Evaluation des Erreichten und anderes mehr. Mitte November schließlich sei das Konzept vom Amt Züssow und vom Schulamt genehmigt worden, berichtet Schulz. Es bilde nun die Basis jeglichen Handelns. Wobei es nicht darum gehe, mal fix 150 iPads zu erwerben, sondern Voraussetzungen zu schaffen, die digitalen Möglichkeiten des Lehrens und Lernens dauerhaft in den Schulalltag zu integrieren.

Dialog für Sprachen besonders wichtig

„Heute läuft fast alles noch mit Buch, Hefter und Stift“, erzählt Josephin Klaeske. Wer seine Materialien zu Hause vergessen habe, sei im Unterricht aufgeschmissen. Die Zukunft aber werde sein, auf dem eigenen Tablet digitale Lehrbücher zu nutzen, interaktiv Aufgaben zu lösen, mit Lehrern und Mitschülern zu kommunizieren. Was wiederum nicht bedeute, dass das Schreiben per Hand wegfalle. Ebenso wenig sei es vorstellbar, dass Distanzlernen zur Regel werde. „Der Dialog ist sooo wichtig, besonders in den Sprachen. Den Kindern fehlt die Interaktion mit Lehrern und Mitschülern“, urteilt Klaeske und bedauert die derzeitigen Beeinträchtigungen für ihre Fächer. Trotzdem nutzt die Gützkowerin alle sich bietenden digitalen Möglichkeiten – auch unter Zuhilfenahme privater Technik und Finanzen. So wie Roland Schulz, der in Ausrüstung investierte, um seinen Schülern mehr als das bisher Übliche zu offerieren.

Fortbildung für Grundschullehrer

Aber wollten Bund und Land nicht Gelder zur Verfügung stellen? Durchaus! Der Digitalpakt laufe, aber der Fortschritt lasse auf sich warten. Ein Endgerät für jeden Lehrer bis Ende 2020? Davon ist keine Rede mehr. Jeder Kollege nutze daheim seine private Technik für berufliche Zwecke. „Seit Juni warten wir auf Schüler-Endgeräte, haben 30 iPads bestellt. Das Geld wurde vom Amt Züssow bereitgestellt“, sagt Roland Schulz dankbar und zugleich ungeduldig wegen der langen Lieferzeit. Doch es gibt auch Erfreuliches: „Die Volksbank hat uns kostenlos elf Rechner zur Verfügung gestellt. Dazu bekamen wir neue Bildschirme vom Amt Züssow“, berichtet der Lehrer. Die zwei damit bestückten Räume sollen Schüler und Pädagogen gleichermaßen nutzen können. Gemeinsam mit dem Informatiklehrer Silvio Cieslak widmet er sich zudem der Schulung von Kollegen. „In dieser Woche starten wir mit der ersten Fortbildung für unsere Grundschullehrer“, sagt Schulz.

Damit nicht genug. Noch vor Weihnachten nahm er spontan am Preisausschreiben „Smarte Schule – clevere Kids“ der DEVK -Versicherung teil und gewann prompt 10.000 Euro für die Schule. Das Geld sei zweckgebunden für Hard-und Software. Nichts leichter als das – die Ideen lagen ja quasi in der Schublade.

