Gützkow

Die hochherrschaftliche Schlosstreppe ist wieder begehbar. Nachdem der völlig marode Unterbau mit dem Tonnengewölbe komplett erneuert wurde, kamen die historischen Granitplatten wieder zum Einsatz. Auch die dekorativen Kugeln links und rechts der Stufen haben ihren alten Platz gefunden. „Jetzt müssen nur noch die Fugen mit Betonspachtel geschlossen werden“, sagt Bauleiter Stefan Ender vom Anklamer Ingenieurbüro Neuhaus & Partner GmbH. Dennoch werden die knapp 400 Schüler des Gützkower Schlossgymnasiums zum Schuljahresstart am 12. August nicht über die Treppe ins Haus stürmen: Die Fertigstellung der umfangreichen Sanierungsarbeiten des Schlosses hat sich weiter verschoben. Die Enge im benachbarten Klassenraumgebäude wird erst einmal fortbestehen. Ronny Saß, Fachbereichsleiter für Bau- und Grundstücksmanagement im Amt Züssow, rechnet jetzt frühestens Ende September mit einer Übergabe an Schulleiter Ulf Uhlig.

Trockenbauer Alexander Hein von der Firma Weigend GmbH aus Groß Teetzleben verlegt Trockenestrich im ersten Obergeschoss des Schlosses. Quelle: HGW

Handwerker auf allen Ebenen

„Und selbst das wird sportlich“, gibt Bauleiter Stefan Ender zu bedenken. Der Innenausbau laufe zwar auf Hochtouren. Doch noch ist kein Raum so, wie er letztlich sein soll. Auf allen Etagen mühen sich Handwerker, die Aufträge Schritt für Schritt abzuarbeiten. Maurer schließen derzeit viele kleine Wanddurchbrüche, die Elektriker beim Strippenziehen hinterlassen haben. Maler spachteln in Vorbereitung der Wandgestaltung Putz glatt. Ein Trockenbauer verlegt Estrich. Fliesenleger bereiten in den Sanitärräumen Flächen für die eigentlichen Arbeiten vor. „Damit geht es dann nächste Woche los“, blickt Ender voraus. Auch die Montage des Aufzugs könne beginnen. „Der Rohbau dafür ist fertig“, sagt er. In Kürze werde der Einbau der Schallschutzdecken in den Klassenräumen starten. Da die Wandabschlüsse des über 220 Jahre alten Gemäuers nicht gerade seien, haben sich die Bauleute erst nachträglich für den Einbau von Deckenfries entschieden. Die schlichte Verkleidung längs der Wände kaschiert problemlos manche Unebenheit. Die Entscheidung dafür steht symptomatisch für die gesamte Sanierung: Immer wieder musste im Laufe der Arbeiten festgelegt werden, wie mit Problemfällen verfahren werde.

„Es handelt sich bei dem Gebäude nun mal nicht um ein Einfamilienhaus, sondern um ein historisches Gebäude. Allein die Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde sind sehr aufwendig, haben immer wieder viel Zeit in Anspruch genommen“, erklärt Ronny Saß die andauernden Arbeiten.

Dachsanierung sehr aufwendig

Ursprünglich sollte das 1793 erbaute Schloss längst wieder in Hand der Schüler und Lehrer sein. Doch schon der Baustart im Jahr 2017 verzögerte sich, weil die Planungen und Bauprüfungen länger dauerten als gedacht. So begann die Mauerwerksanierung erst im November jenes Jahres. Die nächste große Herausforderung sollte das Dach werden. Die Stadt Gützkow als Eigentümerin des Gebäudes wollte ursprünglich ein neues Dach. Doch der Denkmalschutz lehnte das ab, forderte einen Erhalt und die Sanierung der historischen Konstruktion. Eine immens aufwendige Sache. Da das alte Holz in Teilen stark marode war, „mussten wir jeden Deckenbalkenkopf erneuern“, nennt Bauleiter Stefan Ender nur ein Beispiel.

Ein Blick in die Aula, die ihr Gesicht farblich noch komplett verändern wird Quelle: HGW

Nicht zuletzt habe auch die gute Auslastung der Handwerksbetriebe dazu beigetragen, dass sich der Fertigstellungstermin ein ums andere Mal verschob. Im Frühjahr 2018 ging die Stadt noch von Ende des Jahres aus, später wurde auf Sommer 2019 korrigiert. Jetzt kann es Herbst werden, offizielles Ziel ist der 30. September. Laut Bauamtsleiter Ronny Saß gab es im Laufe der Zeit immer wieder arge Probleme, überhaupt Unternehmen für die Aufträge zu finden. „Die Firmen suchen keine Angebote, haben genug zu tun“, sagt er. Zudem seien viele auf der Suche nach Arbeitskräften. Mit der Folge, dass die Baustellen längst nicht mehr so gut besetzt seien wie noch vor Jahren. Komme es dann noch aufgrund besonderer Herausforderungen zu Verzögerungen im Bauablauf, sei es extrem schwer, die Gewerke zu halten, ohne dass sie zeitweise zu anderen Baustellen umziehen.

Entscheidung für Außenputz ist gefallen

Trotzdem sei im Schloss schon sehr viel geschafft. Heizungen wurden installiert, Decken und Böden erneuert, Gesimse geputzt. Ein Tischler habe die alten Holztüren mit Kassettenfüllung aufgearbeitet. „Am Montag werden auch die neuen Fensterbänke kommen“, sagt Bauleiter Ender und deutet auf ein Probestück in der Aula. Die Entscheidung fiel für Eiche, die nach dem Einbau weiß gestrichen werde. Der Festsaal werde insgesamt sein Gesicht farblich stark wandeln. Das Ockergelb der Decke werde voraussichtlich durch eine blau-graue Farbe ersetzt, wie es der Restaurator bei seiner Untersuchung vorfand. Letzte Entscheidungen stünden noch aus. Die Radiatorenheizungen erinnern an alte Zeiten, sind aber neu. „Sie wurden nach historischem Vorbild ausgewählt“, sagt Stefan Ender.

Klar ist mittlerweile auch, welchen Putz die Außenfassade erhält. Die Denkmalschützer haben sich auf der Grundlage von zwei verputzten Musterflächen für einen Kalkmörtel ohne Zement entschieden, der fast der alten Rezeptur entspreche, so Ender. Des Weiteren seien noch die Parkett- beziehungsweise Dielenböden im Eingangsbereich, im Vorraum der Aula und in der Aula selbst aufzuarbeiten. In der kommenden Woche schließlich werde eine Rüstung aufgestellt, um den Balkon über der Außentreppe abzureißen und neu aufzubauen. Die alte Konstruktion sei statisch nicht mehr zu retten.

Weitere Kostensteigerung ist zu erwarten

Auch wenn die Schlussrechnungen der Firmen noch nicht vorliegen, ist jetzt schon klar: Es wird teurer als gedacht. „Es wird eine Kostensteigerung in Größenordnung geben“, sagt Ronny Saß, ohne ins Detail gehen zu wollen. Bei nahezu allen 30 beauftragten Gewerken habe es höhere Kosten gegeben. Für die finanzschwache Stadt Gützkow ein herber Schlag. Ursprünglich sollte die Schlosssanierung 1,9 Millionen Euro kosten. Die aufwendige Dachsanierung und weitere Unwägbarkeiten führten 2018 zu einer ersten Korrektur auf 2,5 Millionen Euro, wovon 1,23 Millionen Euro EU-Fördermittel sind sowie 370 000 Euro vom Landkreis kommen. Das Land half schließlich mit einer Sonderbedarfszuweisung über 896 000 Euro. Die weiteren Mehrkosten müssen womöglich selbst von der Stadt geschultert werden.

Petra Hase