Gützkow

Corona hin oder her: Diesen Auftakt ins 50. Jubiläumsjahr wollten sich die Gützkower Damen und Herren nicht nehmen lassen. Wer weiß schon, welche Einschränkungen die Pandemie im kommenden Winter noch mit sich bringt? Womöglich erneut den Ausfall aller wöchentlichen Zusammenkünfte? „Bloß nicht!“, bangt Ingrid Zander, seit dem 17. November 1972 Gründungschefin des Gützkower Seniorenclubs „Fritz Reuter“. Aber nicht nur für sie eine grauenhafte Vorstellung: „Unsere Treffen all die Monate haben mir gefehlt. Es ist schön, hier jede Woche beisammenzusitzen und zu erzählen“, sagt Irma Krüger, mit ihren 91 Jahren die älteste Stammbesucherin des Clubs.

Ein Club der Volkssolidarität, der Ingrid Zander einst aufs Auge gedrückt wurde: „Der damalige Bürgermeister Karl-Otto Krüger hat mich dazu verdonnert, die kulturelle Betreuung der Senioren zu übernehmen“, blickt die frühere Gemeindeschwester zurück. Lustlos habe sie als junge Frau der Aufgabe zunächst entgegengesehen. „Aber Krügers Bemerkung, ‚Fang erst mal an, in einem halben Jahr hat sich das eh erledigt‘, hat mich dann doch getroffen“, erzählt sie. Traute er ihr etwa nichts zu? So angestachelt, legte die damals 35-Jährige los. „Am ersten Mittwoch saßen sieben Frauen im Saal. Wir haben angefangen zu singen. Und nächsten Mittwoch wieder. Und den Mittwoch darauf auch“, sagt die heute 84-Jährige. Nach einem halben Jahr gehörten dem Chor bereits 20 Mitglieder an, nach weiteren sechs Monaten waren’s 30.

Die ersten Jahre leitete Ingrid Zander auch den Seniorenchor, seit 2003 macht dies Christiane Schmidt sehr erfolgreich. Quelle: Petra Hase

Christiane Schmidt leitet Chor

Heute zählt das betagte Ensemble gut ein dutzend Sängerinnen. „Ihr Repertoire besteht nicht nur aus klassischen oder volkstümlichen Melodien, sondern ist breit gefächert“, würdigt Kerstin Winter, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Nordost e.V., sowohl die Leistung der Aktiven als auch von Christiane Schmidt. Seit 2003 leitet sie nun schon den Chor. Auszeichnungen hat der in der Vergangenheit schon zur Genüge erhalten. Das Schönste aber, so Ingrid Zander, waren die vielen nationalen und internationalen Auftritte. Reisen führten den Seniorenchor nach Wien, Prag, Salzburg, Villach und unzähligen anderen Orten.

Brigitte Schulz war seit 1990 immer dabei: „Ich singe einfach sehr gern“, begründet die 83-Jährige ihr Engagement. Seit acht Jahren sei sie verwitwet. „Seither ist die Gemeinschaft noch wichtiger geworden. Die Coronazeit war nicht schön, der Chor hat mir gefehlt.“ Ähnlich empfindet Dagmar Hannemann: „Wir haben hier Spaß, Abwechslung und Unterhaltung“, erklärt die 70-Jährige, die seit 2012 zum Chor gehört. Lieselotte Lange indes musste das Singen aufgeben: Alter und Krankheit fordern ihren Tribut, so die 86-Jährige, die trotzdem ihre Lebensfreude nicht verlor. Zu den Clubnachmittagen, die auch viele Nichtsänger besuchen, lasse sie sich noch immer chauffieren.

Rund 40 Leute kommen immer

„Um die 40 Leute kommen jeden Mittwoch“, berichtet Ingrid Zander. Ob Winzerfest, Karneval oder wie jüngst eine Schmuckparty – die Geselligkeit sei das A und O. Früher habe sich dienstags noch eine Sportgruppe getroffen, aber wegen mangelnder Mitglieder seien diese Zusammenkünfte eingeschlafen. „Und der Rommé-Nachmittag ist irgendwann wegen Corona aufgegeben worden.“

Ein Prosit auf die Sängerinnen und ihren Club Quelle: Petra Hase

Corona, immer wieder Corona. Die etwa 60 Damen und Herren, die zum Auftakt des Jubiläumsjahres in den Saal der Gützkower Feuerwehr gekommen sind, möchten davon am liebsten nichts hören. Kerstin Winter kann das verstehen: „Als Volkssolidarität bieten wir ja normalerweise sehr viele Veranstaltungen an. Wir haben insgesamt 120 Ortsgruppen im Landkreis, die sehr rege sind. Doch im Lockdown gab es kein kulturelles Leben. Darunter haben besonders die alten Menschen gelitten. Die Isolation war für viele sehr schlimm. Jetzt versuchen wir, was möglich ist. Unsere Mitarbeiter handeln da zum Glück sehr verantwortungsvoll“, sagt die Chefin.

Kein Nachmittag ohne Uwe Hohmeier

Zusammenkommen, Freud und Leid miteinander teilen, ein Gläschen Wein trinken – auch für Helga Jasiorska ist das von elementarer Bedeutung: „Ich war sehr lange krank, bin heute zur Feier das erste Mal wieder dabei und es ist sehr schön“, erklärt die 76-Jährige ihr Kommen trotz der steigenden Infektionszahlen. Ebenso ist es für Uwe Hohmeier ein Bedürfnis, dabei zu sein. Mehr noch: fast eine Pflicht: „Wer soll sonst den Kaffee kochen?“, fragt er mit einem Augenzwinkern. Seit Jahr und Tag widmet sich der 77-Jährige bei den Treffen dieser Aufgabe. „Die Frauen dürfen die Kannen zum Tisch tragen“, fügt er verschmitzt hinzu. Und alle hoffen, dass dies noch lange so geht.

Auch mit Ingrid Zander als Chefin? Die wiegt den Kopf. Dieses Jahr wolle sie gern noch das Zepter in der Hand halten. „Aber danach?“ Jüngere müssten ran, meint sie und schaut verstohlen zum „Jugendclub“. Ein Tisch neben dem ihren, an dem die Gesichter deutlich jünger aussehen als an anderen. Hier etwa sitzt Edith Witte, die in Kürze ihr 70. Lebensjahr vollendet: „Wir drücken den Altersdurchschnitt im Seniorenclub gewaltig“, sagt sie scherzhaft mit Blick auf die Tischnachbarn, die fast alle seit 2018 regelmäßig in den Seniorenclub kommen. Zu ihnen zählt Erika Klien (68), die bereits einen Platz im Vorstand hat: „Ich kümmere mich um die Finanzen“, sagt die Erzieherin, die einen Tag pro Woche noch immer arbeiten geht. Schließlich könne man ja nicht einfach so die Hände in den Schoß legen.

Gute Laune im Seniorenclub Gützkow Quelle: Petra Hase

Jutta Krahn, die gemeinsam mit ihrem Mann Bernd (69) seit vier Jahren zu den Treffen kommt, ist mit ihren 64 Jahren eine der Jüngsten im Saal. Das Ehepaar genießt die illustre Runde wie alle hier. Ob es Mittwoch ein Wiedersehen gibt? Und Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeier am 1. beziehungsweise am 8. Dezember? „Wir müssen sehen“, sagt Ingrid Zander. Die Hoffnung hält sie aufrecht.

Von Petra Hase