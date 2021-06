Gützkow

Elfriede Lange wohnt mitten im Herzen der Kleinstadt Gützkow in der August-Bebel-Straße. Feuerwehr, Schule, Arzt und Zahnarzt ... befinden sich in der Nähe. Nur einen Einkaufsmarkt sucht man dort, wo die meisten Menschen des knapp 3000 Seelen-Ortes leben, vergeblich. Stattdessen befinden sich Lidl und Netto in Randlage an der Bundesstraße 111.

Dort also, wo die Autos besonders im Sommer reihenweise von der Autobahn kommend in Richtung Usedom vorbeiziehen, manche auch für einen Einkauf stoppen. „Wenn ich meine Kinder und Enkel nicht hätte“, sagt die 75-Jährige, „wäre ich aufgeschmissen. Sie fahren mit mir einmal die Woche zum Einkaufen. Allein schaffe ich es nicht mehr dorthin“, so Elfriede Lange.

Markankt-Markt in der Mascowstraße schloss 2009

Auch Ingrid Zander bedauert sehr, dass es in ihrer Mascowstraße keinen Laden mehr gibt. Bis vor ein paar Jahren war es für die heute 84-Jährige nur ein Katzensprung zum alten Konsum schräg gegenüber. Der firmierte lange Zeit als „Kette“, zuletzt als „Markant Frischemarkt“ und schloss 2009. Damals hatte sich der Lidl hundert Meter weiter schon längst von seinen Kunden in der Nachbarschaft verabschiedet: 2006 eröffnete das Handelsunternehmen den neuen und größeren Markt direkt an der B 111 /Ecke Parkstraße.

Im Zentrum der Stadt können die Einwohner keine Lebensmittel mehr kaufen. Auch der ehemalige Plus-Markt am Stadtberg steht seit vielen Jahren leer. Quelle: Petra Hase

„Seither muss ich den ganzen Weg zu Fuß laufen, was mir immer schwerer fällt“, erzählt Ingrid Zander. Für die 1,5 Kilometer reiche keine halbe Stunde. Daher suche sie sich alle zwei Wochen jemanden, der sie mal mit dem Auto zum Einkaufen mitnimmt. „Für alle alten Leute hier in meiner Ecke ist das unbefriedigend“, sagt sie.

Rund 5000 Kunden pro Woche

Die Handelsunternehmen schert die Situation der Senioren wenig. Auch wenn Patrick Muranko, Gebietsleiter Expansion Ost der Netto Marken-Discount Stiftung & Co KG, sagt: „Wir sehen uns als Nahversorger, sind in erster Linie für die Kunden in Gützkow da.“ Aber natürlich profitiere die Filiale an der Greifswalder Straße auch von den Pendlern, räumt er ein. Zwischen 4500 und 5000 Kunden zähle die Gützkower Filiale wöchentlich.

Grund genug für das Unternehmen, den im Jahr 2010 eröffneten Markt zu vergrößern. Misst er jetzt 790 Quadratmeter, sollen es künftig rund 1040 sein. „Außerdem wollen wir das Erscheinungsbild unserer Filiale deutlich verbessern, mit viel Glas im Eingangsbereich, LED und breiteren Gängen sowie einem neuen Fußboden. Daneben planen wir eine größere Backwarenstation und neue Kühltechnik“, berichtet Muranko.

Planverfahren dauern Monate bis Jahre

Nach jetzigem Stand rechne das Unternehmen mit einer Investition von bis zu 1,4 Millionen Euro. Begonnen werden soll so schnell wie möglich. Doch die Erweiterungspläne bedürfen eines Bebauungsplanverfahrens und der Änderung des Gützkower Flächennutzungsplans. Zwar ist die Stadtvertretung während ihrer Junisitzung dafür einen wichtigen Schritt auf dem Weg gegangen. Dennoch handelt es sich um einen langwierigen Prozess: „Ein normales B-Plan-Verfahren dauert 20 bis 24 Monate“, verdeutlicht Sibylle Gurr vom Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement im Amt Züssow.

Für den Discounter Netto laufe jetzt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. Danach würden die Stellungnahmen abgewogen, käme es zum eigentlichen Entwurf mit Auslegungsfristen etc. „Erst wenn der B-Plan wirksam wird, kann das Unternehmen einen Bauantrag stellen“, sagt Gurr. Nach ihrer Erfahrung dauere das Baugenehmigungsverfahren dann noch einmal mindestens drei Monate.

Der Lidl ist nur einige hundert Meter vom Netto entfernt. Auch dieses Unternehmen plant eine Flächenerweiterung. Quelle: Petra Hase

Nur kurzzeitige Schließung geplant

Patrick Muranko gibt sich dennoch optimistisch: „Als Grundstückseigentümer hoffen wir, noch im Herbst 2021 den Bauantrag stellen zu können, um im Frühjahr 2022 mit dem Umbau zu beginnen.“ In der Bauphase, die etwa ein halbes Jahr dauere, werde der Markt nur kurzzeitig komplett schließen. Eine Sortimentserweiterung werde es nicht geben, sagt er. Auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze hielt sich der Gebietsleiter noch bedeckt. Derzeit seien zwölf Mitarbeiter in der Filiale beschäftigt, davon überwiegend in Teilzeit.

Mit seinen ausgereiften Plänen könnte der Netto Marken-Discount es schaffen, die 500 Meter entfernte Konkurrenz in ihren Zielen noch zu überholen: Lidl kündigte bereits 2018 an, die Filiale an der Greifswalder Straße von 640 auf 1080 Quadratmeter vergrößern zu wollen. Die Stadt brachte auch damals ein B-Plan-Verfahren auf den Weg und die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans. Beides ist längst abgeschlossen. Allein – es tut sich nichts.

„Das Baurecht ist geschaffen. Wir haben alle unsere Hausaufgaben erledigt. Aber es gibt keinen Bauantrag“, sagt Gützkows Bürgermeisterin Jutta Dinse. Stattdessen habe der Eigentümer jüngst gewechselt. Das Familienunternehmen Ratisbona Handelsimmobilien mit Sitz in Regensburg, das als Projektentwickler für Lidl, Aldi, Rewe, Netto und Norma agiert, habe das Grundstück verkauft.

Lidl ist noch in Planungsphase

Lidl selbst will sich zum Eigentümerwechsel auf OZ-Anfrage nicht äußern. Nur so viel: Das Handelsunternehmen „entwickelt sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Gützkow möchten wir den Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen präsentieren“, erklärt André von Lühmann, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Rostock. Details seien hingegen noch nicht spruchreif, „da wir uns hinsichtlich des Standorts in der Greifswalder Straße noch in der Planungsphase befinden.“

Derweil stehen andere Flächen in Gützkow weiterhin leer: Der einstige Plus-Markt am Stadtberg in Nachbarschaft von Rathaus und Kirche wartet seit seiner Schließung im Sommer 2008 vergeblich auf einen Nachnutzer. Die nur 500 Quadratmeter große Verkaufsfläche ist für Discounter heutzutage unattraktiv, sie bauen lieber neu. Auch andere Mieter haben sich trotz guter Lage des Standorts inklusive Parkplätzen bislang nicht gefunden.

