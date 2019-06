Gützkow

Fünf Wochen ist es her, dass wir alle aufgerufen waren, an die Wahlurne zu treten. Im gesamten Landkreis gab es bei den Kommunal- und Europawahlen keinerlei Beanstandungen – bis auf Gützkow. Dort hat der unterlegene Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler Einspruch gegen das Wahlergebnis erhoben. Stephan Grabow, der nur 43 Stimmen weniger als die bisherige Amtsinhaberin Jutta Dinse erhielt, sah gleich mehrere Ungereimtheiten vor und während des Wahlsonntags. Mängel, die seines Erachtens nach nicht sein durften. Also erhob er Einspruch beim Amt Züssow und forderte zugleich Neuwahlen. Sein gutes Recht. Auch das ist gelebte Demokratie und ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem das möglich ist. Doch ob es tatsächlich zu Neuwahlen kommt? Waren die Mängel tatsächlich so gravierend, dass sie nur auf diesem Wege ausgeräumt werden können? Fakt ist: Das Amt untersuchte den Fall, sprach mit Wahlvorständen und legt nun das Ergebnis dieser Prüfung den Stadtvertretern vor. Am Montag (19 Uhr) werden sie in öffentlicher Sitzung im Feuerwehrhaus darüber beraten und – entscheiden. Ich bin gespannt, wie groß das Interesse daran ist.

Petra Hase