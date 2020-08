Gützkow

In Gützkow gibt es einen zweiten bestätigten Coronafall. Nachdem ein Elternteil des Schlossgymnasiums Gützkow positiv auf Covid 19 getestet wurde, ist nun auch der Ehepartner positiv getestet worden. Das teilt Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit. Der Schüler oder die Schülerin wurde hingegen negativ getestet.

Der positive Test hat einen Großeinsatzes des Gesundheitsamtes erforderlich gemacht, weil das betroffene Elternteil am Montagabend an der Elternversammlung aller siebten Klassen des Schlosgymnasiums teilgenommen hatte und der Kontaktkreis dementsprechend groß war. Das Gesundheitsamt hat mittlerweile weit über 100 Kontaktpersonen ermittelt. Drei Lehrer und etwa 50 weitere Personen befinden sich laut Froitzheim derzeit in Quarantäne und warten auf die Testergebnisse.

„Dieses unverzügliche und zielgerichtete Handeln ist äußerst wichtig, um sämtliche Kontakte rasch ermitteln zu können. Nur so lassen sich die Infektionsketten mithilfe von Absonderung und Tests wirksam unterbrechen“, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim.

Die Zusammenarbeit des kreislichem Gesundheitsamtes mit der betroffenen Schule und dem staatlichen Schulamt verlaufe in vorbildlicher Weise und funktioniere reibungslos. „Wir setzen gemeinsam alles daran, sämtliche Kontakte zu ermitteln und eine Verbreitung des Corona-Virus zu vereiteln“, sagte Froitzheim.

