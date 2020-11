Gützkow baut auf Spenden für Sanierung der Schlosskapelle

Gützkow

Sie ist ein Kleinod inmitten der idyllischen Parkanlage, beliebt bei Hochzeitswilligen, aber stark gefährdet: An der Gützkower Schlosskapelle nagt der Zahn der Zeit. Steine fallen vom Dachfirst, Regenrinnen und Fallrohre sind defekt, sodass Niederschlagswasser den Klinker und die Fugen angreift. Es bröckelt bereits an mehreren Stellen der Fassade. Vandalismusschäden an den Gesimsen der Treppenaufgänge werden bei künftigem Frost zu noch größeren Mängeln führen. Auch im Innern scheint die Feuchtigkeit bereits angekommen zu sein, wie dunkle Flecken auf der weißen Wand verdeutlichen. Ein klarer Sanierungsfall. Doch noch fehlt der Stadt Gützkow als Eigentümerin des 160 Jahre alten Sakralbaus das nötige Geld.

Von oben fallen Steine herab. Quelle: Petra Hase

Fertigstellung der Kapelle im Jahr 1859

„Wir werden für das kommende Jahr eine Summe in den städtischen Haushalt einstellen. Aber das wird nicht reichen. Deshalb hoffen wir auf die Spendenbereitschaft vieler Leute“, sagt Bürgermeisterin Jutta Dinse. Zugleich wolle sie Klinken putzen gehen, möglichst viel Fördermittel einwerben. Immerhin handelt es sich um ein Baudenkmal mit wechselvoller Geschichte. Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts planten Franz Heinrich Erich II. von Lepel und seine Frau Mathilde, in ihrem Gutspark auf Gützkow-Wieck eine repräsentative Kapelle mit Grablege errichten zu lassen. Der Berliner Architekt Richard Lucae erhielt den Auftrag. 1859 wurde der Bau fertiggestellt – unweit des Schlosses, damals Herrensitz der Familie von Lepel, heute Gymnasium des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Vandalismusschäden an den Gesimsen werden vermutlich bald zu weiteren Frostschäden führen. Quelle: Petra Hase

Gruft als Kohlenkeller genutzt

Während das Ehepaar von Lepel die kleine Kapelle anfangs noch für die sogenannten „Wiecker Pastoralkonferenzen“ nutzte, fanden nach dessen Tod nur noch familiäre Ereignisse wie Taufen, Hochzeiten und Beisetzungen dort statt. Bis 1931 war das Gebäude Kirche und Grablege der Familie. Laut Aufzeichnungen beherbergte die Gruftetage 13 Särge. Doch dann ging das Gut in Konkurs. Die Stadt Gützkow übernahm wegen der Steuerschuld Herrenhaus, Kapelle und Landschaftspark. Im Mai 1945 räumte die Rote Armee die Grablege im Untergeschoss aus. Während die Überreste aus den Särgen in einem Erdgrab im Park landeten, wurden mit den Eichen-Zink-Särgen hochrangige gefallene Offiziere der Sowjetarmee in die Heimat zurückgeführt. Die Kapelle blieb unversehrt, wurde später im oberen Bereich als Leichenhalle und unten als Kohlenkeller genutzt. Doch im Laufe der Jahrzehnte verfiel sie zunehmend.

Die Innenausstattung ist eher spärlich, doch der schöne Kronleuchter gehört dazu. Quelle: Petra Hase

Sanierung in den 1990-er Jahren

Daran änderte sich auch erst einmal nichts, als Schloss und Kapelle 1982 auf die Denkmalliste gesetzt wurden. Zwar begannen Sicherungsarbeiten, die jedoch unvollendet blieben. Erst Mitte der 1990-er Jahre schaffte es die Stadt mit finanzieller Unterstützung der Familie von Lepel, die Kapelle instandzusetzen. Im Juni 2000 gab es eine feierliche Wiederweihe.

„Das ist nun schon 20 Jahre her“, sagt Bürgermeisterin Jutta Dinse und deutet auf die sichtbaren Schäden an der Fassade. Da immer wieder Steine von oben herabfallen, veranlasste sie das Aufstellen eines Schutzzaunes um den neogotischen Sakralbau. „Das Gymnasium ist nicht weit entfernt, hier halten sich häufig Jugendliche auf. Davon zeugt auch immer wieder der Müll, der hier liegt. Nicht auszudenken, wenn hier jemand durch herabfallende Steine Schaden nimmt“, sagt sie.

Ein Blick zum Giebelfenster. Quelle: Petra Hase

Trauungen in der Kapelle sind beliebt

Doch gänzlich sperren möchte Jutta Dinse die hübsche Kapelle auch nicht. Denn das Baudenkmal ist bei hochzeitswilligen Paaren beliebt: „In den Sommermonaten wird die Kapelle sehr gut angenommen. Ich schätze, dass hier pro Jahr etwa 25 Trauungen stattfinden“, sagt Karolin Schult vom Gebäude- und Grundstücksmanagement des Amtes Züssow bei einer Vor-Ort-Begehung mit der Bürgermeisterin. Dinse hatte auch Martin Braun von der Wirtschaftsförderung des Amtes sowie Kreisdenkmalschützerin Astrid Dulke zur Kapelle gebeten, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Der Schlosspark ist schön, bedarf aber ebenfalls einer grundlegenden Pflege und Gestaltung. Quelle: Petra Hase

Auch der Park soll attraktiver werden

„Wichtig bei einer Sanierung ist, dass so viel Historisches erhalten wird wie es irgend geht. Die Tür beispielsweise ist noch gut erhalten, braucht nur aufgearbeitet zu werden“, sagt Dulke. Deshalb empfiehlt sie der Stadt, bei einem Planungsbüro zunächst eine denkmalpflegerische Zielstellung in Auftrag zu geben. Erst wenn die vorliege, gebe es Klarheit über anfallende Kosten. Grundsätzlich sei die Kapelle „noch gut in Schuss“, meint Dulke nach einer ersten Inaugenscheinnahme, die Schäden wohl eher gering. „Deshalb wäre es gut, wenn wir die Arbeiten alsbald in Angriff nehmen und nicht erst, wenn alles noch teurer wird ist“, sagt Dinse. Um Liebhaber historischer Baukultur zum Helfen zu animieren, hat die Stadt kleine Karten mit dem Spendenkonto drucken lassen. Auch auf der Homepage der Stadt finden sich Infos. Die Sanierung der Kapelle, so Dinse, soll der Start für weitere Arbeiten im Park sein. Ihr Wunsch wäre, die gesamte Grünanlage wieder attraktiver zu gestalten, alte Sichtachsen herzustellen, Wege zu verbessern und den Baumbestand zu pflegen. Doch auch dazu bedarf es finanzieller Mittel.

In der Gruft befindet sich dieses große Kreuz. Quelle: Petra Hase

Spendenkonto: Stadt Gützkow, IBAN DE 97 1505 0500 0430 0067 99 (Sparkasse Vorpommern) BIC NOLADE21GRW, Verwendungszweck: Kapelle im Park

Ein Gedenkstein nah der Kapelle für die Familie von Lepel. Quelle: Petra Hase

