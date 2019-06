Gützkow

Das fünfte Jahr in Folge lädt die Peenestadt Gützkow an diesem Wochenende zum Sommerfest am Kosenowsee ein. Das dreitägige Programm startet am Freitag um 16 Uhr mit dem Angebot von Schaustellern und einer Händlermeile. Die offizielle Eröffnung wird Bürgermeisterin Jutta Dinse um 19 Uhr vornehmen, bevor die von Anke Glawe trainierten Linedancer ihr Können präsentieren. Anschließend steigt die Opening-Musikparty mit DJ Jörg Scheffler und Dana Franzis. Die Sängerin präsentiert Schlagerkracher von Helene Fischer, Andrea Berg und anderen bekannten Größen auf ihre ganz eigene Art. „Ein besonderes Highlight wird das Höhenfeuerwerk um 22.45 Uhr sein“, so Dinse.

Livemusik wird auch am Sonnabend geboten: Um 16 Uhr ist zunächst der Auftritt von „Squeezebox Teddy“ mit Piratenliedern und schottischer Musik avisiert, gefolgt von DJ-Musik mit Jörg Scheffler. Gegen 21 Uhr kommen erneut Schlagerfans auf ihre Kosten, wenn mit Christopher und Gunnar aus Hamburg die Post abgeht. Die beiden Musiker, die mit rund 100 Auftritten pro Jahr bundesweit zu den gut gebuchten Schlager-Acts gehören, machen sich als Duo „Die Junx“ einen Namen. Noch vor Mitternacht beginnt dann die „Vulcanus-Feuershow“ – vor der nächtlichen See-Kulisse ein ganz besonderes Erlebnis. Der Sonntag startet wir in den Vorjahren um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst und dem Auftritt der Kirchenband „Heaven on Earth“. Countrymusik von „Spill“ erklingt um 13 und um 16 Uhr. Zwischendurch können sich die Kinder auf die Puppenbühne mit einem Märchenspiel freuen.

Petra Hase