Gützkow plant Bau einer neuen Sportstätte

Gützkow

Gute Aussichten für die Gützkower Sportler: Die Stadtvertretung unterstützt das Ziel des Sportvereins, im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion eine neue Sportstätte zu bauen. Auf seiner jüngsten Sitzung sprach sich das Gremium einstimmig dafür aus, das Projekt mit Haushaltsmitteln der Stadt vorzufinanzieren. „Hintergrund ist eine vom Landessportbund MV in Aussicht gestellte Förderung des Neubaus“, so Bürgermeisterin Jutta Dinse. Wenn es gut laufe, könnte bis zu einer halben Million Euro von Schwerin nach Gützkow fließen. Erste Planungen gehen von etwa 800 000 Euro Gesamtkosten aus.

Super Platz, aber veraltetes Gebäude

Im Sportverein, der 230 Mitglieder zählt, ist die Vorfreude groß. Der Fußballplatz im Jahnstadion ist topp. „Darum beneiden uns viele Mannschaften, die aus anderen Orten zum Spiel zu uns kommen“, sagt Vizevorsitzender Lars Witt. Nur das Sportlerheim sei dazu das ganze Gegenteil. Ein stark in die Jahre gekommenes Gebäude, das kaum noch den heutigen Anforderungen entspreche. Umkleiden, Sanitär- und andere Funktionsräume lassen arg zu wünschen übrig. Deshalb diskutierten die Aktiven Lösungen, machten sich über Fördermöglichkeiten schlau, gaben eine erste Planung in Auftrag und stellten ihr Projekt jetzt der Stadtvertretung vor.

Sportler- und Vereinsheim unter einem Dach

„Unser Hauptproblem ist eigentlich das Parken“, sagt Fußballabteilungsleiter Tobias Köhn. Immer wieder zeige sich, dass die zehn Stellflächen am Stadion nicht ausreichten. Besonders dann, wenn sich ein Spiel an das andere reihe und mehrere Teams gleichzeitig vor Ort seien. Aus dieser Not heraus entstand die Idee, den Parkplatz zu vergrößern. Und zwar jene Fläche künftig mit zu nutzen, auf der jetzt noch das kleine Vereinsheim stehe. Allerdings ist das Häuschen Heimstatt der noch jungen Dartabteilung des Vereins, die derzeit 25 Mitglieder zähle. Oft werde bis Mitternacht gespielt, was manchmal auch zur Lärmbelästigung der Anwohner führe. Schließlich wuchs die Idee, mit einem großen Neubau auf der Fläche des Sportlerheims gleich mehrere Probleme zu lösen: Sportler- und Vereinsheim unter einem Dach zusammenführen und damit bessere Bedingungen für Mitglieder und Gäste schaffen, die Dartspieler weiter entfernt von den Anwohnern unterbringen und schließlich mehr Parkplätze schaffen. Erste Planungen, mit denen der SV die Planerin Diana Hoth beauftragte, gehen von einem 40 x 10 Meter großen Gebäude aus.

Das alte Sportlerheim des Vereins ist in die Jahre gekommen. Quelle: SV Gützkow

„Geplant ist zum Beispiel auch die Errichtung einer überdachten Terrasse mit Blick zum Spielfeld“, sagt Tobias Köhn. Im Gebäude selbst sollen neben den Umkleiden und Sanitäranlagen auch ein 100 Quadratmeter großer Versammlungsraum, ein Schiedsrichter- und ein Sportlehrerbüro, eine Küche sowie Räume für Technik, Sportutensilien und eine Werkstatt entstehen.

„Ich freue mich richtig, dass jetzt Bewegung in die Nummer kommt“, würdigt Stadtvertreter Andreas Metzler das Engagement der Sportler. Seit Jahren gebe es den Wunsch, solch ein Vorhaben voranzutreiben. „Doch es braucht auch immer gute Leute, die sich vor den Karren spannen“, sagt er. Stadtvertreter Jörn Aßmuß war ebenfalls des Lobes voll: „Es ist großartig, was der SV hier bisher geleistet hat. Ein super Projekt, in das die Sportler viel Zeit und Herzblut investierten.“ Ähnlich äußerten sich andere im Gremium. Wobei letztlich betont wurde: Noch steht die Finanzierung nicht. Bürgermeisterin Jutta Dinse hofft daher auf weitere Fördermittel und will dafür gerne Klinken putzen.

Verein leistet gute Nachwuchsarbeit

Die Frage der Notwendigkeit eines Neubaus indes stellt sich wohl nicht mehr. Seit geraumer Zeit erfreue sich der Verein neuer Mitglieder – sowohl im Nachwuchs-, als auch im Erwachsenenbereich. „Noch vor drei, vier Jahren hatten wir nur 15 Kinder, jetzt sind es 80“, sagt Lars Witt. Darunter etwa zehn Handballer, die übrigen jagen dem runden Leder auf dem Rasen hinterher. Und zwar sehr erfolgreich: Fünf Kinder spielen laut Witt in der Kreisauswahl, ein Mädchen – nämlich Holda Wilhelm – sogar in der Landesauswahl MV. Die Männermannschaft sei erst im Sommer in die Kreisoberliga aufgestiegen. Und die D-Jugend erreichte den 2. Platz in der Landesliga.

Von Petra Hase