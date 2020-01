Gützkow veranstaltet Familiensportfest

Gützkow

Die Stadt Gützkow möchte am 16. Mai gemeinsam mit der polnischen Partnerstadt Nowogard ein Familiensportfest veranstalten. „Hierzu werden etwa 30 Kinder und Jugendliche sowie deren Betreuer aus der Partnerstadt erwartet“, sagt André König, stellvertretender Bürgermeister. Die Peenestadt hofft für das Event auf eine Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Interreg). „Die Mittel sind beantragt, die Aussichten stehen nach ersten Gesprächen nicht schlecht“, so König. Mit der finanziellen Hilfe sollen Sportgeräte erworben und die Unterbringung der polnischen Gäste finanziert werden.

Das Ereignis soll wieder im Jahnstadion über die Bühne gehen. Dort gab es bereits im Juni 2018 auf Initiative des Gützkower Bürgerbündnisses die erste Auflage des Familiensportfestes. Der Kulturausschuss der Stadtvertretung hatte gemeinsam mit Vereinen den Tag organisiert. Seilspringen, Sackhüpfen, Büchsenwerfen, Weitsprung und mehr: Nicht Höchstleistungen, sondern der Spaß stand im Vordergrund der Wettkämpfe. Sogar Greifswalder Familien waren mit von der Partie, nutzten auch die spielerischen Angebote von der Hüpfburg bis zum Kinderschminken.

Im vorigen Jahr wurde leider kein passender Tag für eine Neuauflage gefunden. Um so mehr hofft André König jetzt auf viele Mitstreiter, damit sich das Fest perspektivisch zu einer guten Tradition entwickelt. Wer Lust hat, mit anderen das Familiensportfest vorzubereiten oder es in irgendeiner Weise unterstützen möchte, sollte sich den 29. Januar in den Terminkalender schreiben. „Um 18.30 Uhr laden wir zu einer Informationsveranstaltung in den Saal der Gützkower Feuerwehr ein“, sagt König. Sportbegeisterte Familien seien ebenso willkommen wie Vertreter von Vereinen, der Peenetalschule, des Schlossgymnasiums oder der Kita „Peeneflöhe“.

Von Petra Hase