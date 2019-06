Im vorigen Jahr waren die Schäden noch klein, doch mittlerweile bekunden herabgefallene Steine und Fugenreste am Fuße der Gützkower Kirche, wie arg es um das Denkmal steht. Fördermittel sind beantragt, CDU-Landtagsabgeordneter Egbert Liskow will auch gern helfen. Allerdings fällt die Entscheidung erst in einigen Wochen.