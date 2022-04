Gützkow

Die Möbel sind alle aufgebaut, geschmackvolle Bilder an den Wänden, Betten frisch bezogen: Das neue Feriendomizil in Gützkow am Kosenowsee mit seinen neun verschieden großen Ferienwohnungen, zwei Minihäusern (Tiny Houses) und 110 Stellplätzen für Wohnmobile ist bereit für seine erste Saison. „Die ersten Buchungen sind bei uns auch schon eingegangen“, sagt Christian Jager, seit Mitte Februar Betriebsleiter der Caravan & Resort GmbH.

Sowohl die Zimmer als auch die Plätze für Wohnmobile seien bereits nachgefragt. So kostet beispielsweise die mit 117 Quadratmeter größte Ferienwohnung inklusive drei Schlafzimmern pro Nacht 240 Euro, die kleinste mit 60 m² und zwei Schlafzimmern 160 Euro. Für einen Caravanstellplatz zahlen Besucher bis zu 18 Euro zuzüglich Duschgeld pro Person.

Matti Himmelreich, gelernter Restaurantfachmann, betreut in der Ferienanlage die Bowlingbahn. In Gützkow hat sie schon viele Liebhaber gefunden. Quelle: Petra Hase

Hochzeitsnacht im Tiny House

Auch die Tiny Houses haben bereits Liebhaber gefunden: „Ein Hochzeitspaar hat für August reserviert“, erzählt Jager. Ebenso stoße die große Mehrzweckhalle auf Interesse. Am 25. Juni wird darin der erste Abiball des Schlossgymnasiums Gützkow gefeiert. Der Raum biete maximal 260 Personen Platz, soll künftig aber ebenso Sportveranstaltungen dienen.

Eigentlich wollte Investor und Bauherr Armin Görs das neue Gästeparadies auf dem 2,4 Hektar großen Areal viel eher eröffnen. Allein die Vorbereitungsphase von der Idee bis zum ersten Spatenstich dauerte über acht Jahre. Der Antrag auf Fördermittel zog ein langwieriges Prozedere nach sich. Das Land unterstützte das rund vier Millionen Euro teure Projekt mit 907 000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Bildergalerie vom neuen Ferienresort in Gützkow

Zur Galerie Die Lage am Kosenowsee ist idyllisch, die Verkehrsanbindung mit der nahegelegenen A 20 gut: Das neue Feriendomizil in Gützkow ist empfangsbereit.

Nach dem Baustart Ende 2019 war die Eröffnung ursprünglich für das Frühjahr 2021 geplant. Doch die Arbeiten verzögerten sich an vielen Stellen, die Coronapandemie inklusive Lieferengpässen trug mit dazu bei.

Fitnessbereich noch im Bau

„Der Fußboden in der Mehrzweckhalle ist beispielsweise erst seit gut einer Woche verlegt“, sagt Christian Jager. Nun fehle noch der Tresen. Auch der Sauna- und Fitnessbereich befinde sich noch im Bau, werde voraussichtlich in einem Monat fertig. Ergänzt werden soll außerdem der Spielplatz für die kleinen Gäste.

Die unmittelbar zwischen Fährdamm und Kosenowsee gelegene Ferienanlage hat Platz für 110 Wohnmobile. Quelle: Petra Hase

Bislang steht dort erst mal nur eine Rutsche. Ebenso sei die Bepflanzung der Anlage noch nicht ganz fertig. „Ein großer Teil der Koniferen wurde gesetzt, aber rund 160 folgen noch“, so der 44-jährige Betriebsleiter.

Bowlingbahn bereits beliebt

Komplett und deshalb bereits seit Wochen in Betrieb ist die Bowlingbahn. „Die vier Bahnen werden sehr gut angenommen, besonders natürlich am Wochenende, aber ebenso an den Abenden“, berichtet Matti Himmelreich. Die Betreuung der Sportanlage mit Getränkeausschank gehört vorwiegend zu seinem Aufgabenbereich. Ein Job, der dem 25-jährigen Restaurantfachmann sichtlich Spaß bereitet. „Unsere Gäste sind bislang größtenteils Gützkower“, verrät er.

Die große Mehrzweckhalle mit Bühne steht auch für Feierlichkeiten zur Verfügung und bietet maximal 260 Personen Platz. Quelle: Petra Hase

Aber die neue Bahn hat sich auch schon bis nach Anklam herumgesprochen: „Von dort kommt jetzt jeden Montag der Bowlingverein Peenetal“, ergänzt Christian Jager. Ebenso zeigten bereits Schulklassen Interesse. „Auf Wunsch können die auch vormittags bowlen“, erklärt Himmelreich.

Pächter für Restaurants gefunden

Eine Baustelle ist noch das Restaurant der Ferienanlage. Die Suche nach einem Pächter gestaltete sich für Armin Görs sehr schwierig. Die Pandemie mit ihren erheblichen Einschränkungen für die Gastronomie machte es potenziellen Interessenten alles andere als leicht, Entscheidungen zu treffen. Mittlerweile hat Görs jedoch jemanden gefunden: „Wir hatten mehrere Gespräche. Ich warte jetzt sehnsüchtig darauf, die unterschriebenen Verträge zurückzuerhalten“, sagt er auf OZ-Anfrage.

Der Interessent wolle sowohl das neue Restaurant auf der Ferienanlage als auch die benachbarte „Seeperle“ betreiben. Dort gab es zuletzt griechische Kost, bis der Pächter im vorigen Jahr in den Fokus von Ermittlern geriet. Zeitgleich fand in elf Restaurants eine Großrazzia der Polizei statt – unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern. Seither ist das beliebte Lokal am See geschlossen.

„Geplant war, beide Restaurants im Mai zu öffnen, aber daraus wird wohl nichts. Ich hoffe, dass zumindest die ‚Seeperle‘ im Juni wieder an den Start gehen kann“, sagt Armin Görs. Der potenzielle Pächter plane, dort wieder griechische Spezialitäten anzubieten. Die Einrichtung des neuen Restaurants, das mit seinem Wintergarten bis zu 180 Gästen Platz biete, werde sich vermutlich noch einige Zeit hinziehen. Nach aktuellem Stand sollen dort italienische Gerichte offeriert werden.

Läuft das Ferienresort gut, werden weitere Mitarbeiter benötigt. „Zurzeit sind wir noch zu dritt“, sagt Christian Jager. Neben ihm und Matti Himmelreich macht Falko Berend das Männertrio komplett. Der 39-Jährige ist gelernter Koch, kümmert sich jetzt aber um Hausmeister- und Reinigungsarbeiten in der Ferienanlage.

Von Petra Hase