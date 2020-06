Gützkower Kicker weihen neuen Bolzplatz ein

Gützkow

„Der Platz ist toll“, brachte es Holda Wilhelm auf den Punkt. Die 13-jährige Fußballerin des SV Gützkow gehörte mit ihren Vereinskameraden zu den ersten Kindern, die am Mittwochvormittag das neue Multifunktionsspielfeld in Nachbarschaft der Peenetalschule testen durften. Zwar fehlten auf dem Kunststoffbelag noch die Linien, das tat dem kleinen Training der C-Jugend-Mannschaft jedoch keinen Abbruch. „Ab September spielt die Mannschaft in der Landesliga“, sagte Fußball-Abteilungsleiter und Trainer Tobias Köhn stolz. Dass vorwiegend Jungen auf dem 24 x 15 Meter großen Platz dem Leder nachliefen, machte Holda keine Sorgen. Im Gegenteil: Sie kann gut mithalten, spielt sogar mit anderen Mädels in der Landesauswahl MV. „Fußball ist schon lange nicht mehr nur eine Jungs-Sportart“, meinte sie selbstbewusst und fügte hinzu: „Mit der Mannschaft um den Sieg zu spielen und Tore zu schießen, macht einfach Spaß.“

Liskow und Manthei kickten mit

Spaß hatten auch die CDU-Landtagsabgeordneten Egbert Liskow und Matthias Manthei, die kurzerhand mit den jungen Fußballern auf dem neuen Bolzplatz um Ballkontakte und Tore wetteiferten. Nicht ohne Grund: Hatten sich doch die Christdemokraten dafür eingesetzt, dass Gützkow zur Finanzierung des Multifunktionsspielfeldes 100.000 Euro Unterstützung erhält. „Der umstrittene Strategiefonds des Landes hat wieder einmal geholfen“, sagte Egbert Liskow und verteidigte diesen Fördertopf der rot-schwarzen Regierung. Ohne ihn wären viele gute Projekte nicht finanzierbar.

Projekt kostete gut 120 000 Euro

Das sieht auch Gützkows Bürgermeisterin Jutta Dinse so. Das gut 120.000 Euro teure Spielfeld hätte die Stadt allein nicht stemmen können, sagte sie zur Einweihung und dankte allen Beteiligten, darunter auch die Pawlak Garten- und Landschaftsbau GmbH Ueckermünde. In Kürze sollen noch die fehlenden Linien aufgetragen und das Pflaster im Eingangsbereich erweitert werden. Spätestens zum Schuljahresbeginn dürfte dann auch die angrenzende Rasensaat kräftig sprießen.

Andreas Niebuhr, Sportlehrer der Peenetalschule, ist genau so wie Schulleiter Ulf Hadrath froh darüber, dass der Platz auch im Unterricht bespielt werden darf. „Bislang haben wir die Fläche zwar auch genutzt, aber bei schlechtem Wetter war sie doch sehr moddrig“, sagte er. Dementsprechend sahen die Kinder beziehungsweise deren Sportkleidung im Anschluss aus. „Über die neuen, wetterunabhängigen Bedingungen dürften sich somit auch die Eltern der Schüler freuen“, glaubt Niebuhr, der hier mit den Kindern nicht nur kicken will. Das Multifunktionsspielfeld mit seinem vier Meter hohen Zaun hält, was es verspricht: Alle Ballsportarten sind möglich.

Von Petra Hase