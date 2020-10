Gützkow

Der Kosenowsee in Gützkow hat eine neue Attraktion: Nachdem im Spätsommer ein Wasser-Funpark Gäste aus nah und fern aufs Gelände lockte, wurden jetzt vier Outdoor-Fitnessgeräte zwischen Gaststätte und dem Eingang zur Badeanlage errichtet. Auf der gegenüberliegenden Seite des 16 Hektar großen Gewässers laden außerdem zwei sogenannte Fahrradbank-Stationen zum aktiven Verweilen ein. Mit dem Aufbau dieser Geräte findet das Projekt „Erlebnistouren Kosenowsee“ der Stadt Gützkow ein erfolgreiches Ende.

Ein Projekt mit einem Bauvolumen von 103 000 Euro, das eine lange Anlaufzeit benötigte. Schon vor Jahren wollte die Kleinstadt den gesamten Bereich am östlichen Ortsrand touristisch aufwerten, hatte daher Fördermittel aus dem EU-Programm Leader zur Entwicklung des ländlichen Raums beantragt, erhielt aber einen negativen Bescheid.

Ein zweiter Versuch mit verändertem Konzept führte Ende 2018 schließlich zum Erfolg: Über Leader werden 80 Prozent der Gesamtkosten gefördert, weitere 15 000 Euro kommen aus dem Fonds des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern, etwa 5600 Euro steuert die Stadt als Eigenmittel bei. Die avisierte Realisierung innerhalb von zwei Jahren endet jetzt planmäßig. „Für Einheimische wie für Touristen eine schöne Sache“, kommentiert Bürgermeisterin Jutta Dinse das Ergebnis der Arbeiten.

Fahrradfahren auf einer Bank: Bürgermeisterin Jutta Dinse hofft, dass die Geräte lange halten und nicht Vandalen zum Opfer fallen. Quelle: Petra Hase

Rundweg wird gut angenommen

Erster Bestandteil des Projekts war die Instandsetzung des etwa 1,7 Kilometer langen Rundwegs um den See. „Ein wassergebundener Naturpfad, der von Spaziergängern, Joggern, Radfahrern und Müttern mit Kinderwagen sehr gut angenommen wird“, sagt Britta Reishaus vom Amt Züssow, die das Bauprojekt betreute.

Ein zweiter Bestandteil des Konzepts war die Erarbeitung einer Audioguide-Tour, um Besuchern des Sees, aber auch anderer Orte in der Stadt ein besonderes Erlebnis zu verschaffen. Die Peenetalschule wurde dafür als Projektpartner gewonnen. Schüler der 9. Klasse recherchierten im Wahlpflichtunterricht vielfältige Informationen zu Flora und Fauna, zur Historie von Gebäuden und stöberten nach Sagen. Am Ende schrieben sie Texte über die Besonderheiten der Natur, über das Gützkower Schloss, die Kirche St. Nicolai, das Rathaus und das Bürgerhaus sowie weitere Sehenswürdigkeiten. „So entstanden insgesamt neun verschiedene Hörpunkte in der Stadt, die in Kürze auch auf einer Karte im Schaukasten am Eingang des Rundwegs um den See dargestellt werden“, berichtet Britta Reishaus.

Wer die entsprechende App dann auf sein Smartphone lädt, könne die Ergebnisse der Schülerarbeiten hören. Die letzten Texte, gesprochen von Schülern der sechsten Klassenstufe, sollten in dieser Woche aufgenommen werden.

Raik und Maximus finden die Fitnessgeräte cool. Quelle: Petra Hase

Muskelkraft und Fitness trainieren

Der Aufbau der Fitnessgeräte am See war schließlich der letzte Mosaikstein im Projekt. Für die Urlauber Pamira und Marco Beutler „eine tolle Sache“. Eigentlich wollte das Paar aus Minden, das in Gützkow die Urgroßeltern besuchte, mit ihren drei Kindern am See nur im Strandsand buddeln. Doch Maximus, Raik und Tilda eroberten im Sturm und mit viel Spaß die neuen Sportgeräte. Ob Ruderbank, Crosstrainer, Beinpresse oder Hüfttrainer: Jung und Alt können hier gleichermaßen Muskelkraft und Fitness trainieren.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum See entsteht ein Caravanplatz mit Mehrzweckhalle und Gaststätte. Quelle: Petra Hase

Auch der Gehweg wird erneuert

Für Bürgermeisterin Jutta Dinse ist der Kosenowsee mit diesem Projekt dennoch nicht abgehakt. Das Terrain, seit jeher ein beliebter Ausflugsort für Familien, soll weiter an Attraktivität gewinnen. Dazu wird der im Bau befindliche Caravanplatz in unmittelbarer Nachbarschaft mit Multifunktionshalle und einer weiteren Gaststätte ganz sicher beitragen.

Der Gützkower Armin Görs investiert hier mit Hilfe des Landes und aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung über drei Millionen Euro. Zeitgleich lässt die Stadt derzeit den Gehweg von der Gebrüder-Kressmann-Straße bis zum See auf einer Breite von 1,80 Metern komplett erneuern.

Die Stadt läst den Gehweg von der Gebrüder-Kressmann-Straße bis zum See auf einer Breite von 1,80 Metern komplett erneuern. Quelle: Petra Hase

Fährdamm ist sanierungsbedürftig

Außerdem hofft Dinse, in Zukunft noch weitere Fördertöpfe anzapfen zu können. Zum einen gehe es dabei um die grundlegende Sanierung des Kosenowsees, der immer wieder mit Schlick und Algenbefall zu kämpfen hat – für Badegäste im Sommer wenig einladend. Zum anderen sieht die Stadt eine Instandsetzung des in die Jahre gekommenen Fährdamms als notwendig an. Das alte Natursteinpflaster auf dem zwei Kilometer langen Abschnitt bis zur Peene ist zwar schön und erhaltenswert, der Unterbau jedoch schlecht, so dass Autofahrer Mühe haben, auf der Buckelpiste nicht aufzusetzen.

„Wenn der Caravanplatz erst einmal fertig ist, wollen sicher viele Urlauber den Weg zur Peene nutzen. Da wäre es gut, wenn die Straße wieder in Ordnung käme“, sagt Dinse. Am Ende der Sackgasse wartet zudem eine nächste „Baustelle“: der fehlende Bootsanleger. Zwar gab es mal einen, doch der wurde wegen fehlender Genehmigung kurz nach dem Aufbau wieder abgerissen. Eine Provinzposse, über die heute noch viele Gützkower den Kopf schütteln.

Laut Dinse gab es im Frühjahr bereits Gespräche mit Vertretern des Wasser- und Schifffahrtsamtes, des Kreisumweltamtes und des Naturparks Peenetal, um den Bau eines neuen Bollwerks zu forcieren. Ein Antrag sei bereits gestellt. Aber ohne finanzielle Hilfe werde die Stadt dieses Projekt kaum wuppen können.

Cocktailbar für Badelustige

Freuen können sich Gützkower und Urlauber im nächsten Jahr auch wieder auf den Wasserpark. Die von Denis Szepat und Tony Schmidt initiierte und mittels Kredit finanzierte Attraktion auf dem See wurde zum Ende dieser Saison gut angenommen. „Die Zahl der Besucher ist kontinuierlich gestiegen“, sagt Schmidt. Er hoffe, dass die Temperaturen im April 2021 den Wiederaufbau der Rutsch- und Klettermodule möglich machen, „so dass wir im Mai in die Saison starten können“, sagt er. Ziel sei es bis dahin, auch den Imbiss weiter zu verbessern und eine kleine Cocktailbar aufzubauen.

Von Petra Hase