Gützkower Schlossgymnasium bei Digitalisierung weit vorn

Bilinguales Lernen, Entdeckungen mit dem Mikroskop, Theater und Bloggen im Internet: Das Schlossgymnasium Gützkow liegt zwar in ländlicher Idylle, aber nicht hinterm Mond. Ganz im Gegenteil. Das Haus mit seinen 370 Kindern und Jugendlichen ist der digitalen Zukunft zugewandt und vergleichbaren Einrichtungen eine Nasenlänge voraus. Davon konnten sich am Sonnabend beim Tag der offenen Tür hunderte Gäste überzeugen.

„Die Schüler der Klassenstufen 7 bis 11 verfügen alle über ein elternfinanziertes iPad. Die Breitbandversorgung ist gut, wir haben in allen Räumen Wlan, Apple-TV sowie Beamer und erhalten in Kürze auch noch 17 Smart-Boards“, sagt Schulleiter Ulf Uhlig. Diese interaktiven Tafeln werden über den Digitalpakt MV finanziert. Das Bund-Länder-Programm hat zum Ziel, die digitale Ausstattung der Schulen voranzutreiben. Das Schlossgymnasium gehörte zu den allerersten im Land, die 2019 einen Antrag stellten. „Voraussetzung war, dass wir ein Bildungskonzept einreichten“, sagt Uhlig und berichtet erfreut, dass die Schule nun 192000 Euro erhalten werde. Damit könne der eingeschlagene Kurs fortgesetzt werden. Bereits 2015 begann das Gymnasium mit der Einführung der iPad-Klassen. Die Geräte seien heute nicht mehr aus dem Unterricht wegzudenken.

Band und Schulchor bei letzten Proben vor dem großen Auftritt am Tag der offenen Tür. Quelle: Petra Hase

Auch kritische Sicht auf Tabletcomputer

Seit zwei Jahren besitzt deshalb auch die Achtklässlerin Lene ein iPad, das sie nicht nur in der Schule nutzt, sondern auch für Hausaufgaben daheim. Ihr Vater Marcus Junk sieht das mit zwiespältigen Gefühlen: „Ich verdamme die neue Technik nicht, finde aber ihren Einsatz einfach zu häufig. Tafelbilder etwa muss man meiner Meinung nach nicht aufs Gerät schicken. Wenn die Schüler etwas von der Tafel abschreiben, prägen sie es sich doch viel leichter ein“, so der 37-Jährige. Zudem sei es für Eltern schwer, den zeitlichen Gebrauch der Technik zu überwachen – sowohl bei den Hausaufgaben als auch in der Schule. „Zu Hause haben wir zwar klare Regeln“, sagt der Vater. Doch wie lange seine Tochter am Ende eines Tages mit dem Tabletcomputer gearbeitet habe, sei unklar. Schulleiter Uhlig sieht das Problem nicht: „Als Lehrer habe ich mit Hilfe unserer Technik ganz genau im Blick, welche Apps die Schüler gerade nutzen und kann diese, wenn’s sein muss, problemlos sperren“, sagt er.

Das Klassenraumgebäude des Schlossgymnasiums in Gützkow. Quelle: Petra Hase

Fesche Fische für den Abiball

Während Eltern über diese oder andere Fragen mit Pädagogen am Sonnabend ins Gespräch kamen, kreierten Zwölftklässler außergewöhnliche Tischdekorationen für ihren nahenden Abiball. „In unserem Mitmach-Workshop ,Fesche Fische’ lernen die Schüler skulpturales Arbeiten aus Gasbeton“, erklärt Kunstlehrerin Anne-Gret Tiedemann. Die 18-jährige Lydia Hacker, die beim Arbeiten von ihrem Freund Pascal Bialek unterstützt wurde, bereitete das Angebot viel Spaß. Die Zwölftklässlerin freut sich schon auf das große Fest zum Ende der Schulzeit. Wie auch Anna Szramek, die versucht, angesichts der nahenden Prüfungen entspannt zu bleiben. „Noch ist ja etwas Zeit, zurzeit stehen viele Arbeiten und restliche Klausuren an. Aber ich bin ganz zuversichtlich“, sagt die Gützkowerin. Beide Mädels hoffen wie ihre Mitschüler, die Prüfungen in der Aula des sanierten Schlosses absolvieren zu können. Dessen Fertigstellung hat sich immer wieder verzögert. „Aber das hat uns nicht wirklich überrascht“, sagt Lydia Hacker. Wann die Schule das Gebäude nun in Besitz nehmen kann – unklar. Nur eins ist sicher: „Wenn es soweit ist, werden die elften und zwölften Klassen darin Unterricht haben“, blickt Ulf Uhlig voraus.

Künftige Schüler schnuppern schon mal

Für Sechstklässlerin Lara aus Tutow ist das noch ein weiter Weg. Die Schülerin der Regionalen Schule Jarmen schaute sich mit ihren Eltern im Schlossgymnasium um, weil sie dort mit Beginn des neuen Schuljahres lernen will. „Die Anmeldung haben wir schon abgegeben“, sagt ihre Mutter Mandy Brotzki. Der Schnuppertag sei ein gutes Angebot, um die Schule kennenzulernen, lobt sie. Ihr Fazit nach dem Vormittag: „Wir sind zufrieden.“ Kein Wunder. Mit Experimenten, Ausstellungen, Gesprächsangeboten und ganz normalem Unterricht gaben Schüler und Lehrer viele Einblicke in ihren Alltag, zu dem auch Ganztagsschulangebote wie die Schülerzeitung „Schlossgeist“, Aquaristik oder die Schulband gehören. Letztere sorgte gemeinsam mit dem großen Schulchor unter Leitung von Musiklehrerin Carolin Beiche in der Sporthalle für ein stimmungsvolles Finale des Tages.

