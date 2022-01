Gützkower Schlosskapelle soll bald wieder Hochzeitspärchen empfangen

Gützkow

Mit der Sanierung des Schlosses, dem Gehwegbau zum Kosenowsee und der Erneuerung der Feldstraße konnte die Stadt Gützkow in den vergangenen Jahren große Bauvorhaben abschließen. An neuen Herausforderungen, aber auch Wünschen für die Zukunft, mangelt es dennoch nicht. OZ sprach mit Bürgermeisterin Jutta Dinse (parteilos) über geplante Vorhaben im neuen Jahr, Hürden bei der Realisierung und Ärgernisse.

OZ: Eigentlich wollten Sie bereits im vorigen Jahr die Sanierung der seit 2020 wegen baulicher Mängel gesperrten Schlosskapelle im Park angehen, um Hochzeitswilligen dort wieder eine schöne Zeremonie zu ermöglichen. Doch es fehlten die finanziellen Mittel. Gibt es Aussicht, die Arbeiten am denkmalgeschützten Bauwerk in diesem Jahr in Auftrag zu geben?

Jutta Dinse: Die Sanierung der Kapelle gehört für mich aus städtischer Sicht zu den zwei wichtigsten Aufgaben in diesem Jahr. Der Kostenvoranschlag von 175 000 Euro hat uns überrascht, wir dachten nicht, dass es so teuer wird. Also mussten wir erst einmal Fördermittel einwerben. Das ist mittlerweile gelungen. Wir werden 140 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes MV erhalten und weitere 10 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds. Außerdem haben wir noch bei der Denkmalstiftung einen Antrag gestellt und hoffen, auch von dort Mittel zu bekommen. Die Planung für die Sanierung ist bereits in Auftrag gegeben. Unser Ziel ist es, dass die Arbeiten im August abgeschlossen sind, damit dort wieder Trauungen stattfinden können.

Sie sprachen von zwei wichtigen Aufgaben, was ist denn die andere?

Wir wollen unbedingt mit dem Schullandheim auf dem Hasenberg vorankommen. Die Stadt ist Eigentümerin. Eine Sanierung des Gebäudes, das in die Jahre gekommen ist, erachten wir als dringend notwendig. Denn die Kinder sollen dort vernünftig untergebracht werden. Aber allein schaffen wir das finanziell nicht. Deshalb muss ich sehen, woher wir Fördermittel bekommen. Dann heißt es, Anträge stellen. Ich hatte dazu bereits Gespräche mit Vertretern des Landkreises und des Landtags. Auch Heiko Miraß, den neuen Parlamentarischen Staatssekretär für Vorpommern, habe ich nach Gützkow eingeladen. Darüber hinaus wollen wir auf dem Hasenberg den Vorplatz gestalten, aber nicht einfach nur pflastern, sondern attraktiv herrichten – mit Grillplatz, E-Ladestation und anderem mehr. Den Spielplatz haben wir bereits im vorigen Jahr erneuert. Am Bürgerhaus muss erstmal nichts geschehen, dort wurde vor Jahren saniert. Und mit den neuen Pächtern läuft es ja zum Glück auch gut.

Gibt es denn einen beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2022?

Noch nicht. Ich hoffe, dass die Stadtvertretung ihn in ihrer Sitzung am 3. Februar verabschiedet. Der Finanzausschuss hat den Haushalt zumindest schon bestätigt. Darin sind viele kleine Vorhaben verankert. Insgesamt planen wir Investitionen in Höhe von 1,8 Millionen Euro.

Wie steht es um das Vorhaben, ein neues Sportlerheim im Jahnstadion zu errichten?

Auch das wird in diesem Jahr eine große Baustelle. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein städtisches Vorhaben, vielmehr liegt es in den Händen des Gützkower Sportvereins. So viel ich weiß, könnte der Abriss des alten Gebäudes beginnen. Der Verein möchte aber erst anfangen, wenn gesichert ist, dass der Bau zügig vonstatten gehen kann. Die Stadt Gützkow beteiligt sich an der Investition mit 460 000 Euro. Daneben hat der Verein Fördermittel eingeworben.

Im vorigen Jahr sprachen Sie die dringend erforderliche Sanierung der Tartanbahn im Stadion an. 50 000 Euro waren im Haushalt eingestellt. Passiert ist nichts. Warum?

Die Eigenmittel reichten dafür nicht aus und der Antrag auf Förderung ist leider abgelehnt worden. Am Zustand der Bahn hat sich seither nichts geändert. Die Erneuerung ist weiterhin wichtig. Aber wir haben uns entschieden, diese Aufgabe erst anzugehen, wenn das neue Sportlerheim fertig ist.

Der Weg dorthin, sprich die gepflasterte Jahnstraße, ist ebenfalls sanierungsbedürftig. Das Projekt ist schon länger Thema, steht eine Erneuerung nun bald bevor?

Auch hier gilt: Erst einmal soll das Sportlerheim fertig werden, damit durch Baufahrzeuge nicht gleich neue Schäden an der Straße entstehen. Wir haben allerdings schon Planungsmittel für die Jahnstraße in den Haushalt eingestellt.

Wie steht es in Gützkow um die Erneuerung der Regenentwässerung und den Straßenbau in der Feldstraße? Hierbei plante die Stadt doch eine Fortsetzung der Arbeiten.

Für den dritten Bauabschnitt der Feldstraße entlang der Peenetalschule bis zum Kreisel Mascowstraße ist uns leider auch keine Förderung gelungen. Der Antrag wurde abgelehnt, wir werden es daher erneut versuchen. Es ist ärgerlich, dass wir als Kommune immer wieder als Bittsteller auftreten müssen. Die Fortführung der Regenentwässerung hingegen steht auf unserer Agenda, die Mittel für diesen letzten Abschnitt sind im Haushalt eingeplant. Es geht um die August-Bebel-Straße zwischen Mascow- und Gebrüder-Kreßmann-Straße. Ziel ist es, die Arbeiten bis Ende des Jahres fertigzustellen.

Der Landkreis hatte im vorigen Jahr über seine Pläne informiert, seine Feuerwehrtechnische Zentrale in Gützkow neu zu bauen. Die bestehende Einrichtung am Fritzower Damm entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Fläche im Gewerbegebiet war im Gespräch. Konnten sich Stadt und Kreis bereits einig werden?

Der Landkreis hat einen Antrag gestellt, dort drei Hektar zu erwerben. Der Grundstückspreis für die Fläche gegenüber der Tankstelle ist jetzt ermittelt. Demnächst entscheiden unser Bau- und dann der Hauptausschuss. Bereits abgehakt ist der Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet an DHL, das Unternehmen will ein Postzustellzentrum errichten. Der Kaufpreis ist geflossen. Wir sind auf Grundstücksverkäufe angewiesen, damit Geld in die Stadtkasse fließt. Hin und wieder gelingt das. Gern würden wir auch die Pommersche Straße 54, den ehemaligen Seniorenclub, verkaufen. Aber da fand sich noch niemand. Apropos Senioren: Die sind an mich herangetreten, weil es für einige zunehmend schwerer wird, die Treppe zum Veranstaltungssaal der Feuerwehr hochzukommen. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Treppenlift einbauen zu lassen. Ich denke, das wird im Februar/März passieren.

Zur Stadt Gützkow gehören eine Reihe von kleinen Ortsteilen. Gibt es auch dort Bauvorhaben im neuen Jahr?

Nachdem im vorigen Jahr der Wunsch der Neuendorfer nach einem Spielplatz erfüllt wurde, soll nun Pentin einen erhalten. Aber dazu planen wir erst einen Flächentausch. Darüber hinaus haben wir uns die Aufgabe gestellt, in allen Ortsteilen den vorbeugenden Brandschutz zu gewährleisten. Gerade wurden in Upatel zwei Löschwassertanks eingebaut. Jetzt fehlen nur noch die Tanks in Gützkow Meierei. Außerdem sieht der Haushaltsentwurf 10 000 Euro für die Erneuerung des Glockenstuhls in Pentin vor. Durch das Umstürzen eines Baumes erlitt das Denkmal Schaden. Mehrere Bewohner setzen sich für den Wiederaufbau ein, 2000 Euro wurden bislang gespendet. Die Kosten liegen aber bei 25 000 Euro.

Problemkind der vergangenen Jahre war das Landgut Lüssow. Das Landwirtschafts- und Mitmachmuseum ist seit Langem geschlossen, obwohl es mit seiner Ausstattung ein enormes Potenzial für den Tourismus, aber auch für Freizeit und Bildung besitzt. Gibt es hier Neues zu berichten, vielleicht von potenziellen Interessenten, die das Areal aus seinem Dornröschenschlaf erwecken wollen?

Leider nicht. Als Stadt haben wir im vorigen Jahr zumindest dafür gesorgt, dass die Flächen gemäht werden und nicht zuwachsen.

