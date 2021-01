Gützkower Straße 59: Greifswalder Verein „Lit“ erhält Zuschlag

Greifswald

Günstige Miete und öffentliche Räume: Mit dieser Idee bewarb sich der Greifswalder Verein „Lit“ um das Mehrfamilienhaus in der Gützkower Straße 59, das für 118 000 Euro zum Verkauf stand. Nach OZ-Informationen hat der Verein den Zuschlag für das Haus, das sich bisher im städtischen Besitz befand, erhalten.

Die Freude bei den derzeit zwölf Mitglieder zwischen 20 und 40 Jahren ist groß: „Wir waren sehr optimistisch und haben uns so drauf vorbereitet, dass wir den Zuschlag bekommen“, sagt Oskar Fahling. Einen Teil des Eigenkapitals konnten die Mitglieder des Vereins selbst aufbringen. Über Direktkredite, die zwischen 0,1 und 1,5 Prozent verzinst werden, seien bisher 130 000 Euro zusammengekommen, berichtet Fahling weiter. Nun soll konkretisiert werden, wie und wann das Haus saniert werden soll. Der Verein rechnet mit Sanierungskosten in Höhe von etwa 500 000 Euro.

Netto-Kaltmiete von 7,50 pro Quadratmeter soll nicht überschritten werden

Das Mehrfamilienhaus in der Gützkower Straße verfügt über sechs Wohnungen im Haupthaus und über drei Wohnungen im Nebenaufgang. Derzeit leben zwei Wohnparteien in dem Gebäude, ein Gewerbe ist dort ansässig. Die Parteien werden dort weiterhin wohnen bleiben, auch wenn sie nicht zum Verein gehören, sagen die Mitglieder. Die Netto-Kaltmiete von 7,50 Euro pro Quadratmeter solle künftig nicht überschritten werden. „Unser Ziel ist es, das Haus auf lange Sicht dem Spekulationsmarkt zu entziehen, um günstigen Wohnraum zu schaffen“, erklärt Nele Kusserow von Lit.

In den Ausschüssen habe es mehrheitlich Zuspruch für das Vorhaben des Vereins gegeben, berichten die Vereinsmitglieder. Einzig die CDU-Fraktion legte öffentlich ein Votum vor dem Verkauf des Hauses ein. „Sollte der Verkauf an diesen Interessenten (Anm. d. R.: Der Greifswalder Verein „Lit“) erfolgen, fürchte ich einen ähnlichen Stillstand wie in der Kapaunenstraße“, sagte Axel Hochschild in einer Pressemitteilung.

Christdemokraten fürchten ähnlichen Sanierungsstillstand wie beim Pariser

Gemeint ist das Pariser, das vor drei Jahren auf Beschluss des Hauptausschusses der Bürgerschaft an den Verein „Jugend kann bewegen“ veräußert wurde. Gebunden war der Verkauf mit der Verpflichtung, innerhalb von zwei Jahren mit der Sanierung des Objektes zu beginnen. Die Frist konnte der Verein nicht einhalten. Von der Stadt gab es eine Verlängerung. Geplant war, mit der Sanierung, die in Eigenregie ablaufen soll, noch bis Ende des vergangenen Jahres zu beginnen.

Die Befürchtung der Christdemokraten, die Sanierung des Hauses in der Gützkower Straße könnte sich ähnlich wie beim Pariser in die Länge ziehen, kann die 30-jährige Nele Kusserow nicht nachvollziehen. „In Greifswald gibt es viele verschiedene Projekte, die Greifswald lebendig machen und wo so ein Konzept funktioniert. Das hat man bei der Eröffnung der Straze gesehen. Zunächst sprach sich die Stadt dagegen aus. Es war ein langer Prozess, der funktioniert hat.“

Von Christin Lachmann