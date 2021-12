Greifswald

Endlich, die Tartanbahn im Greifswalder Volksstadion wird runderneuert. Das bestätigte Stadtsprecherin Andrea Reimann. Im Entwurf des Haushalts sei dafür eine niedrige sechsstellige Summe geplant, Details werde die Kostenberechnung ergeben. Die Tartanbahn befindet sich seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand. Sie ist streckenweise glatt, es besteht Unfallgefahr. Dringend erforderlich sind ebenfalls Investitionen in den Diskusring. Das Volksstadion ist die Sportstätte der Greifswalder Leichtathleten. Es ist Eigentum der Stadt, wird auch von ihr bewirtschaftet. Hier spielt der Greifswalder Fußballclub (GFC).

Zustand zu schlecht für Wettkämpfe

Objektleiter Jörg Mohr hat die Hochschulsportgemeinschaft (HSG) Greifswald bereits informiert. Für Leichtathletiktrainerin Manuela Germans ist die Ankündigung der Sanierung eine sehr gute Nachricht. „Wir können nach Fertigstellung wieder Wettkämpfe durchführen“, freut sie sich. Das war in den letzten zwei Jahren nicht mehr möglich.

Obwohl die Leichtathletik nach Einschätzung von Germans heute nur noch zu den Randsportarten zähle und zu wenig Beachtung finde, gibt es doch eine Reihe sehr erfolgreicher Sportler in Greifswald, namentlich in den Sprungdisziplinen und im Hürdenlauf. Als Beispiele nennt die Trainerin die Deutschen Meister Lucy Junge, Vanessa Hammerschmidt und Frieder Scheuschner. Dank des sehr guten Auskommens mit Jörg Mohr habe man im Volksstadion bislang die verschiedenen Bedürfnisse gut zusammenführen können.

Olympia-Rekord-Siegerin trainierte auf alter Tartanbahn

Die Leichtathletik-Behindertensportler sind sehr erfolgreich, erinnert sei nur an die Sprinterin Lindy Ave, die bei den Paralympics in Tokio siegte. Zu dieser Abteilung gehören auch einige erfolgreiche Werfer. Eine Erneuerung des für ihre Bedürfnisse ausgestatteten Wurfrings ist wichtig. Die Installierung einer Rampe steht seit Jahren auf dem Wunschzettel. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern.

Es habe inhaltliche Kommunikationsprobleme gegeben, aber man arbeite auch bei diesem Problem an einer Lösung, betont der HSG-Vorsitzende Jürgen Baumann. Der Diskusring ist auch für alle anderen zumindest für den Mehrkampf wichtig. Stadtsprecherin Andrea Reimann betont: „Die gesamte Leichtathletikanlage soll komplett überholt werden, das betrifft die Laufbahnen, den Diskusring inklusive Netz und die Weitsprunganlage.“ Gebaut werden soll vom 19. April bis zum 5. September 2022.

Kein Training im Sommer

Der Wermutstropfen: In der Zeit können die Leichtathleten nicht trainieren, auch Schulsportfeste sind nicht möglich, der Greifswalder FC wird einige seiner Heimspiele nicht auf dem Hauptplatz austragen können. Für die Leichtathleten gibt es auf städtischem Gelände keine Ausweichmöglichkeiten. „Wir haben ein sehr gutes Gespräch mit dem Hochschulsport geführt“, informiert der HSG-Vorsitzende Jürgen Baumann. „Jetzt ist Kooperation nötig.“ Gegen ein angemessenes Entgelt werden die Läufer und Kugelstoßer die Unianlage in der Falladastraße nutzen können. „Diskuswerfen ist dort leider nicht möglich“, so Baumann. „Der Platz ist zu klein.“

Die HSG arbeite aber daran, eine Lösung zu finden. Auch für Germans ist das mögliche Training in der Falladastraße eine gute Nachricht. Nun müsse man noch dafür sorgen, dass die Kinder, die jetzt zum Beispiel aus der Nexö- oder Montessorischule ins Volksstadion kommen, problemlos die Übergangssportstätte erreichen. Mittel- oder langfristig kann sich Jürgen Baumann vorstellen, dass die Kugelstoßer und Keulenwerfer in den Sportplatz an der Hainstraße umziehen. Den hat die HSG gepachtet und für dessen Sanierung Fördermittel einwerben können.

In Greifswald fehlen Sportstätten

„Für die Speer- und Diskuswerfer ist dieser Platz aber zu klein“, sagt er. Eine Alternative wäre das Philipp-Müller-Stadion. Der HSG-Vorsitzende erinnert ferner daran, dass ein Sponsor dem GFC den Bau eines größeren Stadions ermöglichen will. „Das wäre sehr schön, in Greifswald fehlen Sportstätten“, betont Baumann. „Ich möchte auch dem immer wieder gehörten Gerücht entgegentreten, dass die HSG fußballfeindlich ist.“ Er wünsche dem GFC viele Erfolge, eine erfolgreiche Fußballmannschaft sei gut für die Stadt. Die vierte oder dritte Liga sei wirklich erstrebenswert, auch wenn es derzeit nicht so gut laufe.

Von Eckhard Oberdörfer