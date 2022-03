Greifswald

Es ist wieder so eine Geschichte, bei der man nur mit dem Kopf schütteln kann. Seit Wochen hängt gut sichtbar an einem Zaun der Europakreuzung, direkt vor der Stadthalle, ein Banner: eine umgedrehte Regenflagge und das Wort Pace – ein weitverbreitetes und bekanntes Symbol für den Frieden. Eine politische Aussage, die das Theater dort angebracht hat.

Bis jetzt nickt der Kopf, doch nun beginnt das Schütteln: Der Banner wurde schon zweimal abgerissen. Nachts von Unbekannten in reiner Zerstörungswut. Von einem Banner fehlt jede Spur, ein anderer wurde einige hundert Meter weiter in Fetzen gefunden. Wie schlimm kann man Frieden finden?

Ursprung der Pace-Flagge liegt in Italien

Übrigens und nur falls das wer verwechselt: Die Flagge hat trotz der Ähnlichkeit nichts mit der Bewegung der Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgender und Queren (LGBTQ+) zu tun. Pace ist nicht englisch für Tempo, sondern das italienische Wort für Frieden und wird „paatsche“ ausgesprochen.

Die Flagge hat der italienische Pazifist Aldo Capitini 1961 für einen Friedensmarsch zwischen Perugia und Assisi entworfen. Den Marsch gibt es noch heute, die Bedeutung der Regenbogenflagge hat sich weiterentwickelt. Während Capitini die Farben noch auf den Kopf stellte, werden sie in der LGBTQ+ Szene als Symbol in der richtigen Reihenfolge verwendet und das auch erst seit 1978.

Immerhin und nur damit die Täter es wissen: Das Theater Vorpommern will die Flagge weiter ersetzen – diesmal verstärkt und mit besseren Ösen für die Stabilität! Recht so. Das Symbol für den Frieden an prominenter Stelle steht der Stadt gut.

Von Philipp Schulz