Pünktlich Ende April oder Anfang Mai kommt der Kuckuck bei uns wieder aus seinem afrikanischen Winterquartier an. Eine Volksweisheit besagt: „Wer beim ersten Kuckusruf Geld in der Tasche hat, dem geht es das ganze Jahr nicht aus“ oder „Man soll seine Geldbörse schütteln, damit sie nie leer wird“.

Warum das so ist? Das weiß der Kuckuck. Angeblich hat er auch Kenntnis davon, wie alt man wird. „Lieber Kuckuck sag mir an, wie viel Jahr ich werden kann...“ Die Anzahl der Rufe je „Durchgang“ soll auf die verbliebenen Lebensjahre hindeuten. Einem unverheirateten Mädchen hingegen werden so die Jahre bis zur Hochzeit vorausgesagt. Nun ja.

Kuckuck-Sichtungen online melden

Tatsache ist aber: Der Kuckuck wird seltener, Veränderungen des Lebensraumes und auch der Klimawandel sind Gründe. Kommt der Kuckuck nämlich aus seinem Winterquartier zurück, sind die Nester der anderen Vögel die er „mitnutzt“, bereits zu weit fortgeschritten.

Wer einen Kuckuck gesehen oder gehört hat, kann ihn auf der Plattform www.naturgucker.de melden.

