Greifswald

Smartphones, Geldbörsen, Eheringe oder Fahrräder – in Fundbüros landet alles Mögliche und auch Kurioses, wie ein Gebiss oder Hörgerät. Häufig allerdings sind es Schlüsselbunde, die verlustig gehen. Freitag etwa wurde ein dickes Bund in Greifswalds Fußgängerzone auf der Bank gegenüber dem Tchibo-Laden liegen gelassen. Unter den 14 Schlüsseln befand sich auch ein Autoschlüssel.

Ein Passant entdeckte das Bund, brachte es zur OZ-Redaktion und steckte es in den Briefkasten, weil das Stadthaus am Markt, in dem sich das Fundbüro befindet, geschlossen war.

Ich habe die Schlüssel nun einem Mitarbeiter des Fundbüros in die Hand gedrückt und hoffe, dass sich der Eigentümer dort meldet. Allerdings erfuhr ich, dass viele Menschen, die etwas verlieren, sich leider nicht ans Fundbüro wenden.

2019 wurden dort 176 Fundsachen entgegen genommen, aber nur 89 an die Eigentümer zurück gegeben. Falls Sie also etwas verloren oder gefunden haben: rufen Sie dort doch an: 85364343 oder -47 oder schreiben: allgemeine.ordnung@greifswald.de

Von Petra Hase