Ziehten

In Anknüpfung an dem seit fünf Jahren gefeierten Klassik-Musikfestival „Ziethener Mai“ steht am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August in Ziethen bei Anklam Musik und Literatur im Zentrum. Im und rund um das Gutshaus findet ein Programm mit Poesie und klassischer Musik statt.

Am Freitag ab 19 Uhr gibt es Musik und literarische Lesungen im Musiksaal. Am Sonnabend spielt die Pianistin Erika Le Roux Werke von Beethoven, Brahms und Chopin. Am Sonntag um 10 Uhr feiern zwei Geistliche mit Musikern einen musikalischen Gottesdienst, anschließend erklingt ein Konzert mit Liedern zur Harfe.

