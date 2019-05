Greifswald

Als die Betriebssportgemeinschaft Universität Greifswald am 4. Mai 1949 gegründet wurde, vereinte sie nur sechs Sportarten: Fußball, Handball, Leichtathletik, Segeln, Tennis und Turnen. Alles in allem gab es etwa 100 Mitglieder. 70 Jahre später heißt der eingetragene Verein HSG Universität Greifswald. Etwa 2350 Mitglieder treiben in 24 Abteilungen und 17 allgemeinen Sportgruppen regelmäßig Sport.

„Wir sind für weitere Sportarten offen“, sagt der Vorsitzende Jürgen Baumann. Der Berufsschullehrer ist selbst ein Beispiel für den Wandel bei den Sportarten in den letzten Jahren. Er kam 1992 nach Greifswald und baute hier Taekwando auf, musste sich dafür aber auch selbst zunächst qualifizieren. An heute populäre Sportarten wie Futsal, Jugger, Frisbee oder Lacrosse war vor 70 Jahren noch nicht zu denken.

Der aktuelle HSG-Vorsitzende Jürgen Baumann (links) und sein Vorgänger Tobias Nagel Quelle: eob

Taekwando kann Jürgen Baumann aus Gesundheitsgründen nicht mehr betreiben, ist aber als Sportler weiter sehr aktiv. „Ich bin Schwimmer und Wasserballer“, erzählt der HSG-Vorsitzende. Wasserball gibt es allerdings in Greifswald nicht. Aber besonders auf langen Schwimmstrecken ist der 63-Jährige weiter unterwegs. Baumann ist seit 2017 Vorsitzender, er folgte auf Tobias Nagel, der so lange wie kein anderer, 24 Jahre, im Amt war.

Vor 70 Jahren wurde bei der Gründungsversammlung in der damaligen Unimensa Bahnhofstraße 50 Wolfgang Eichel erster Chef. Karl-Ewald Tietz, selbst in den 1980er Jahren Vorsitzender war, ging in seiner Rede zum 50. Geburtstag davon aus, dass die FDJ, der FDGB und der Kreissportausschuss die Gründung unterstützten. Möglicherweise regte das Institut für Körpererziehung und Schulhygiene (später Sportwissenschaften) die Gründung an.

HSG-Delegiertenkonferenz in der Mensa am Wall in den 80er Jahren Quelle: Archiv Bernt Petschaelis

Denn der erste Vorsitzende Eichel war Institutsdirektor, Lehrkräfte und Sportstudenten wirkten als Funktionäre. Die Landesregierung von Mecklenburg, wie es damals hieß, spendierte 5.000 Mark. Die Unisportwissenschaften haben in den folgenden Jahrzehnten immer eine wichtige Rolle gespielt. So wie Eberhard „Putschi“ Jeran (87), seit 1951 Sportstudent und HSG-Mitglied, Vorsitzender von 1954 bis 1958. Er war natürlich auch beim „Veteranentreffen“ aus Anlass des 70. HSG-Geburtstags dabei und ergänzte den Festbild-Vortrag von Bernt Petschaelis mit seiner großen Detailkenntnis. „Putschi“ war lange Jahre Vorsitzender Greifswalder Stadtsportbundes.

In Jerans Vorsitzenden-Zeit waren die Greifswalder HSG-Athleten für Spitzenleistungen in der Leichtathletik bekannt. Horst Mann und Karl-Heinz Geffrath waren sogar Olympiateilnehmer. Auch die Handballer, damals noch vor allem Feldhandballer, Tischtennisspieler und Fechter machten die HSG DDR-weit bekannt. Später waren es unter anderem die Basketballer, Judokas und die Segler. Letztere gründeten nach der Wende den Akademischen Seglerverein wieder.

Vorbildliche Sportgemeinschaft der DDR

Laut Karl-Ewald Tietz waren die 1970er das Jahrzehnt des Volks- und Studentensports. Die Gewerkschaftssportfeste und die Stundenläufe mit Musik in der Löns(später Fallada)straße waren sehr populär. 1977 erfolgte die HSG die Auszeichnung als „Vorbildliche Sportgemeinschaft des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR“. In den 1980er Jahren ging das Wachstum weiter, über 1000 Teilnehmer zählte die Studentenliga, die HSG zählte ab 1980 über 2000 Mitglieder.

Die Greifswalder Feldhandballer waren eine Macht Quelle: Archiv Bernt Petschaelis

Die Wende brachte nicht nur die Trennung von der Universität und zunächst einen Mitgliederrückgang. Immerhin zählte die HSG, nunmehr als Verein, 1991 wieder über mehr als 1500 Mitglieder. Mit dem Drachenbootfest und dem Citylauf ist die HSG heute der Ausrichter der größten Sportveranstaltungen der Stadt. Behindertensportler wie die Leichtathletinnen Lindy Ave und Hanna Wiechmann sind aktuell die Stars der HSG-Sportler. Ihr Ziel ist die Teilnahme an den Paralympics Tokio 2020. Auch ein Verdienst von Peer Kopelmann, der die Leichtathletik wieder hochbrachte, wie Tobias Nagel einschätzt.

Der HSG-Vorstand 1987 Quelle: Archiv Bernt Petschaelis

Eckhard Oberdörfer