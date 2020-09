HSG Uni Greifswald: Lieber Volksstadion als Ryckarena

Greifswald

Kein Citylauf mit tausenden Menschen im Stadtgebiet, kein Drachenbootrennen auf dem Ryck. Es war auch in sportlicher Hinsicht bislang ein trauriges Jahr in der Hansestadt Greifswald. Bei Greifswalds größtem Sportverein, der Hochschulgemeinschaft Sport mit seinen 2000 Mitgliedern, herrscht trotzdem kein Stillstand.

Ein Treffen mit langjährigen HSG-Ehrenmitgliedern bot Anlass für einen Aus- und Rückblick. Früher war alles besser? Na, vielleicht ein bisschen. Beginnen wir mit dem hier und jetzt. Im Greifswalder Sport sei vieles im Fluss, schätzt der Kanut und stellvertretende Vereinsvorsitzende Bernd Grommelt ein. Positiv sei die aktuell gute Einbeziehung in künftige Planungen der Stadt, die Transparenz von Entscheidungen. Auch finden die Vereine mehr Gehör als früher in der Politik. Die Sportler seien mit ihren Vorstellungen bei den Fraktionen willkommen.

Braucht Greifswald die Ryckarena ?

Dass der Greifswalder Fußballclub (GFC) ein neues Stadion mit Sponsorenunterstützung in einem Gewerbegebiet bauen will, bedeute neue Perspektiven fürs Volksstadion, schätzt Bernd Grommelt ein. „Dieses könnte damit verstärkt durch andere Sportler wie die Leichtathleten genutzt werden.“

Die millionenschweren Investitionspläne des Sportbundes für eine Ryckarena zwischen Wolgaster Straße und Ryck unter Einbeziehung des Philipp-Müller-Stadions für Vereine und alle Bürger sieht die HSG vor dem Hintergrund allerdings skeptisch. Diese Gelder, so sie denn zur Verfügung stünden, könnten unter anderem für Investitionen ins Volksstadion verwendet werden.

Denn die Leichtathleten bräuchten das Philipp-Müller-Stadion nicht mehr. Auch für die Baseball-Sportler gibt es eine andere Lösung. Mit Geldern des Landessportbundes und Eigenmitteln verbessern sie die Bedingungen auf dem Sportplatz an der Hainstraße. „Alle Sportstätten, die Vereine bewirtschaften, sind für die Öffentlichkeit aus Versicherungsgründen nicht nutzbar“, erinnert Vorstandsmitglied Bernd Petschaelis. „Hier ist die Stadt in der Pflicht, öffentliche Möglichkeiten zu schaffen.“

Mehr Platz für Kanus

Doch nicht nur GFC und Sportbund haben konkrete Baupläne. „Wir Kanuten wollen in ein neues Bootshaus investieren, nachdem wir das alte Gebäude der Uni in Wieck wegen der hohen Mietforderungen verlassen mussten“, so Bernd Grommelt weiter. Die jetzige Containerlösung sei „unschön“. In dem laut Masterplan für die Südmole geplanten Wassersportzentrum benötigten die Kanuten etwa 70 Quadratmeter mehr, als ihnen jetzt zur Verfügung steht. „Wir haben keinen Platz mehr für Boote, es ist alles voll.“ Zudem würden langfristige Pachtverträge benötigt, um Fördermittel zu bekommen. Es sei sehr schwer, sich mit mehreren Vereinen auf ein gemeinsames Konzept zu einigen.

Knatsch mit den Nachbarn an der Hafenstraße

„Es ist nicht ausgemacht, dass wir unseren Hauptsitz für immer an der Hafenstraße haben“, so Grommelt weiter. „Es gibt Konflikte mit den Bewohnern der neuen Stadtvillen in der unmittelbaren Nachbarschaft.“ Bei Feiern auf dem Gelände werde schon mal 19 Uhr die Polizei geholt. „Wir müssen auf jeden Fall Parkplätze schaffen“, sagt Grommelt. „Die vier vor dem Vereinshaus für die wir gekämpft haben, nutzen jetzt andere.“

Fallada-Stadion wird vermisst

Natürlich darf auch die Frage „Was früher besser war“ bei einem Ehrenmitgliedstreffen nicht fehlen. „Leider gibt es den Sportplatz Falladastraße mit seiner tollen Atmosphäre nicht mehr“, bedauert Ehrenmitglied Nagel. Was nach dessen endlich laufender Sanierung zur Verfügung stehen wird, sei mit den früheren Möglichkeiten nicht zu vergleichen. „Auch das Philipp-Müller-Stadion fehlt.“ Am meisten fehle aber das Institut für Sportwissenschaft, da waren sich die Ehrenmitglieder, die zum Teil über 60 Jahre in der HSG sind, einig. Studenten waren als Übungsleiter aktiv und Mitarbeiter leisteten viel ehrenamtliche Arbeit. Die Sportlehrer leiteten Übungsleiter an.

Ein Problem sei ebenso das Fehlen einer ausreichenden Zahl hauptamtlicher Mitarbeiter in der Verwaltung. Im nach der Wende zunächst existierenden Sportamt arbeiteten sechs Kollegen. Ganz zu schweigen von der Zeit vor 1990, als es eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) in Greifswald gab.

Einige Sportarten verlassen HSG – neue kommen hinzu

Die HSG ist mit etwa 2.000 Mitgliedern Vorpommerns größter Verein und vereint 23 ganz unterschiedliche Sportarten wie Taekwondo, Drachenbootfahren oder Rollstuhlhockey. Innerhalb des Vereins gibt es Bewegung. Dass die Jugendfußballer die HSG im letzten Jahr verlassen haben und die Volleyballer wahrscheinlich gehen, ändere nichts daran. „Es ist ein Kommen und Gehen“, schätzte der Kanute und stellvertretende Vereinsvorsitzende Bernd Grommelt bei einem Treffen mit den Ehrenmitgliedern ein. „Wir rollen niemand Steine in den Weg.“

Andere wie die Jiu-Jitsu-Sportler seien hingegen an einer Mitgliedschaft in der HSG interessiert. Der Verein leiste viel für Greifswald. „Es ist einmalig, dass ein Verein eine Tennishalle bewirtschaftet“, erinnert der frühere HSG-Vorsitzende Tobias Nagel. Die Radsportler bauten für die Mountainbiker einen Trainingsparcours, das sei richtungweisend.

Von Eckhard Oberdörfer