Greifswald

Salto vorwärts, Flick-Flack und Menichelli: Die jungen Turnerinnen der HSG Universität Greifswald haben’s drauf. Im Wettkampf wie auf der Bühne aus Matten, wenn ihr Verein 70. Jubiläum feiert. In einer kurzweiligen Show präsentierten die neun- bis zwölfjährigen Mädels unter Leitung ihrer Trainerin und Abteilungsleiterin Anne Leonard Ausschnitte ihres Könnens. Dafür gab es am Sonnabendabend in der Mehrzweckhalle von Schönwalde II von den gut 150 Geburtstagsgästen nicht nur viel Applaus, sondern am Ende auch für jede Turnerin eine herzliche Umarmung von Leonard. Der Stolz über die Leistungen ihrer Schützlinge stand ihr im Gesicht geschrieben; hat doch die 29-Jährige die Abteilung vor zehn Jahren selbst aus der Taufe gehoben: „Ich kam damals zum Studium nach Greifswald“, erzählte sie. Bei der HSG stieß die Hallenserin mit ihrer Idee einer neuen Sportart auf offene Ohren. „Heute haben wir 150 Mitglieder, davon etwa 30 Erwachsene. Und das Interesse reißt nicht ab“, sagt sie mit Begeisterung in der Stimme. Auch sie selbst sorgte bereits für Nachwuchs: Töchterchen Melina, gerade mal zweieinhalb Jahre alt, turnt bereits fleißig mit.

Diese Erfolgsgeschichte ist nur eine von vielen in der Historie des mit über 2300 Mitgliedern größten Vereins Vorpommerns. Gab es im Gründungsjahr der damaligen Betriebssportgemeinschaft Universität gerade einmal sechs Sportarten, kann Vereinsvorsitzender Jürgen Baumann heute auf 24 Abteilungen verweisen. Die größte ist mit über 200 Aktiven im Alter von zehn bis 80 Jahren der Kanusport. Das von ihnen jährlich organisierte Drachenbootfest hat sich längst über die Grenzen Greifswalds hinaus als beliebte Veranstaltung etabliert. Dank nicht zuletzt des unermüdlichen Engagements von Abteilungsleiter und Vorstandsvize Bernd Grommelt, dem am Sonnabend die Ehrenmitgliedschaft der HSG zuteil wurde.

„Wir sind Sport, das heißt offen für alle“, sagte Jürgen Baumann, der den Verein als Brückenbauer betrachtet. Gemeinsam Sport zu treiben, bringe dem einzelnen nicht nur Spaß und fördere die Gesundheit, sondern verbinde auch über manch Trennendes – und seien es verschiedene politische Ansichten.

Eberhard Jeran, mit seinen 87 Jahren das älteste Mitglied des Vereins, kann davon viel berichten. 68 der 70 Vereinsjahre hat er mitgestaltet – als Sportstudent, Trainer, Vorsitzender und Funktionär in verschiedenen Gremien. „In der HSG steckt von mir sehr viel Herzblut“, sagt der Greifswalder, der keinen Tag ohne Sport verbringt: „Der Morgen beginnt noch immer mit Gymnastik“, verrät er. Nur eines hat er nie wirklich verwunden: „Die Schließung des Sportinstituts an der Universität. Dagegen hätten wir uns viel stärker wehren müssen.“

HSG Uni Greifswald wird 70 Jahre alt

Petra Hase