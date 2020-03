Greifswald

Das Händeschütteln bei der Begrüßung ist ein Zeichen von Respekt. Doch in Zeiten von Corona stellt sich nun die Frage: Darf man das jetzt noch? Knigge würde sich vermutlich im Grab umdrehen, wenn ich sage „lieber drauf verzichten“. Aber in den Wintermonaten gleicht der Handschlag einem viralen Russisch Roulette. Gut, das ist vielleicht etwas übertrieben, dennoch birgt jedes Händeschütteln die Gefahr, in den nächsten Tagen mit Grippe ans Bett gefesselt zu sein. Wie man sich auch ohne Handschlag respektvoll begrüßen kann, zeigt ein neues Video, das bereits tausendfach im Internet geteilt wurde. In diesem ist zu sehen, wie junge Leute, sich zur Begrüßung einen (leichten) Kick mit der Fußinnenseite geben. Einen Namen hat diese Alternative auch schon: der „ Wuhan Shake“ – also benannt nach dem Corona-Ursprungsgebiet Wuhan und dem englischen Wort für schütteln. Aber Achtung! Bei falscher Anwendung kann diese Begrüßung Schmerzen verursachen: Nämlich dann, wenn der Gegenüber nicht den Fuß, sondern das Schienenbein trifft. Wie es richtig geht, sehen Sie hier:

Von Christin Lachmann