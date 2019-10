Greifswald

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald will das Hafenbecken im Seehafen Ladebow bis auf eine Wassertiefe von 6,90 Meter ausbaggern. Parallel dazu soll die Fahrrinne auf die gleiche Tiefe ausbaggert werden. Hierfür ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) verantwortlich. Die Stadt strebt deshalb eine Verwaltungsvereinbarung mit dem WSA an, um die Baggerung gemeinsam zu beauftragen. Sie hat dazu eine Beschlussvorlage eingebracht, die derzeit in den bürgerschaftlichen Gremien diskutiert wird. „Eine gemeinsame Ausschreibung ist effizienter und kostengünstiger.“ verdeutlicht Peter Lubs, verantwortlich für die Brücken und Häfen im Tiefbau- und Grünflächenamt.

Projekt in zwei Etappen

Bei der Baggerung im vergangenen Jahr habe sich dieses Vorgehen bereits bewährt. In einem ersten Schritt soll das Fahrwasser von derzeit 5,90 Meter auf 6,50 Meter vertieft werden. Damit kann der überwiegende Teil der in der Region verkehrenden Schiffe voll beladen den Hafen Greifswald-Ladebow anlaufen. In einem nächsten Schritt ist die Baggerung auf eine Tiefe von letztendlich 6,90 Meter geplant. Dies ermöglicht Schiffen mit einem Tiefgang von 6,10 Meter den Hafen anzusteuern. Dann kann auch das Tanklager der Firma Weser Petrol wieder in ausreichendem Maße versorgt werden, das vornehmlich von Tankern der Thun-Klasse angefahren wird.

Von OZ